https://ria.ru/20210122/koronavirus-1594123438.html

В Москве за сутки госпитализировали 1097 человек с коронавирусом

В Москве за сутки госпитализировали 1097 человек с коронавирусом

За сутки в Москве госпитализированы 1097 человек с COVID-19, сообщает в пятницу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T11:12

2021-01-22T11:12

2021-01-22T11:12

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1097 человек с COVID-19, сообщает в пятницу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В столице выздоровели ещё 5629 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. В Москве за сутки выявлено 3037 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, госпитализированы 1097 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 72 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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