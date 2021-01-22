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Распространение коронавируса
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В Москве за сутки госпитализировали 1097 человек с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали 1097 человек с коронавирусом
За сутки в Москве госпитализированы 1097 человек с COVID-19, сообщает в пятницу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T11:12
2021-01-22T11:12
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1097 человек с COVID-19, сообщает в пятницу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В столице выздоровели ещё 5629 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. В Москве за сутки выявлено 3037 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, госпитализированы 1097 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 72 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва

В Москве за сутки госпитализировали 1097 человек с коронавирусом

11:12 22.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер Тамбовской областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф в автомобиле скорой помощи
Фельдшер Тамбовской областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1097 человек с COVID-19, сообщает в пятницу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В столице выздоровели ещё 5629 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. В Москве за сутки выявлено 3037 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, госпитализированы 1097 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в столице скончались 72 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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