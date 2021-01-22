https://ria.ru/20210122/koronavirus-1594121513.html
В России выявили 21 513 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 21 513 новых случаев заражения коронавирусом
Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 21 513 до 3 677 352, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T11:04
2021-01-22T11:04
2021-01-22T11:04
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 21 513 до 3 677 352, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 21 513 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 539 (11,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 3 677 352 случая заболевания. Темп прироста составляет 0,6%.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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