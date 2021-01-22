https://ria.ru/20210122/koronavirus-1594120948.html

Петербург снова обогнал Москву по числу выявленных случаев COVID-19

Петербург снова обогнал Москву по числу выявленных случаев COVID-19

Санкт-Петербург вновь лидирует по приросту заразившихся коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T11:02

2021-01-22T11:02

2021-01-22T11:40

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572030144_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_d47e812b7883f87949380c5b82e95090.jpg

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Санкт-Петербург вновь лидирует по приросту заразившихся коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.В последний раз такое наблюдалось 20 января, до этого — 19 января.Так, в Северной столице выявили 3104 новых случая COVID-19, в то время как в Москве — 3037, в Подмосковье — 1142. Далее по списку: Нижегородская (491), Ростовская (391), Свердловская (385), Воронежская (384) области, а также Красноярский край (326). Меньше всего пациентов с коронавирусом — в Еврейской автономной области (15), на Чукотке (шесть) и в Ненецком АО (один).Всего в России за прошедшие сутки зафиксировали 21 513 случаев заражения коронавирусом (почти на 400 меньше, чем днем ранее), с весны — 3 677 352. За это время от COVID-19 умерли 68,4 тысячи человек, еще более 3,08 миллиона вылечились. По статистике ВОЗ, с начала пандемии во всем мире COVID-19 заболели 95,6 миллиона. В то же время, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число превысило отметку в 97,5 миллиона. Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты (24,6 миллиона заболевших), Индия (10,62 миллиона) и Бразилия (8,69 миллиона). Россия находится на четвертом месте, опережая Великобританию, Францию, Испанию, Италию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210122/epivakkorona-1594051697.html

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область, общество