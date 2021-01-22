Петербург снова обогнал Москву по числу выявленных случаев COVID-19
11:02 22.01.2021 (обновлено: 11:40 22.01.2021)
© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинский работник в кабинете компьютерной томографии в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Санкт-Петербург вновь лидирует по приросту заразившихся коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
В последний раз такое наблюдалось 20 января, до этого — 19 января.
Так, в Северной столице выявили 3104 новых случая COVID-19, в то время как в Москве — 3037, в Подмосковье — 1142. Далее по списку: Нижегородская (491), Ростовская (391), Свердловская (385), Воронежская (384) области, а также Красноярский край (326). Меньше всего пациентов с коронавирусом — в Еврейской автономной области (15), на Чукотке (шесть) и в Ненецком АО (один).
Всего в России за прошедшие сутки зафиксировали 21 513 случаев заражения коронавирусом (почти на 400 меньше, чем днем ранее), с весны — 3 677 352. За это время от COVID-19 умерли 68,4 тысячи человек, еще более 3,08 миллиона вылечились.
По статистике ВОЗ, с начала пандемии во всем мире COVID-19 заболели 95,6 миллиона. В то же время, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число превысило отметку в 97,5 миллиона. Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты (24,6 миллиона заболевших), Индия (10,62 миллиона) и Бразилия (8,69 миллиона). Россия находится на четвертом месте, опережая Великобританию, Францию, Испанию, Италию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.