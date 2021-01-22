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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210122/koronavirus-1594120948.html
Петербург снова обогнал Москву по числу выявленных случаев COVID-19
Петербург снова обогнал Москву по числу выявленных случаев COVID-19
Санкт-Петербург вновь лидирует по приросту заразившихся коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T11:02
2021-01-22T11:40
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
еврейская автономная область
общество
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Санкт-Петербург вновь лидирует по приросту заразившихся коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.В последний раз такое наблюдалось 20 января, до этого — 19 января.Так, в Северной столице выявили 3104 новых случая COVID-19, в то время как в Москве — 3037, в Подмосковье — 1142. Далее по списку: Нижегородская (491), Ростовская (391), Свердловская (385), Воронежская (384) области, а также Красноярский край (326). Меньше всего пациентов с коронавирусом — в Еврейской автономной области (15), на Чукотке (шесть) и в Ненецком АО (один).Всего в России за прошедшие сутки зафиксировали 21 513 случаев заражения коронавирусом (почти на 400 меньше, чем днем ранее), с весны — 3 677 352. За это время от COVID-19 умерли 68,4 тысячи человек, еще более 3,08 миллиона вылечились. По статистике ВОЗ, с начала пандемии во всем мире COVID-19 заболели 95,6 миллиона. В то же время, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число превысило отметку в 97,5 миллиона. Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты (24,6 миллиона заболевших), Индия (10,62 миллиона) и Бразилия (8,69 миллиона). Россия находится на четвертом месте, опережая Великобританию, Францию, Испанию, Италию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область, общество

Петербург снова обогнал Москву по числу выявленных случаев COVID-19

11:02 22.01.2021 (обновлено: 11:40 22.01.2021)
 
© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинский работник в кабинете компьютерной томографии в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Медицинский работник в кабинете компьютерной томографии в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Санкт-Петербург вновь лидирует по приросту заразившихся коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
В последний раз такое наблюдалось 20 января, до этого — 19 января.
Вакцина ЭпиВакКорона - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
Вчера, 08:00Наука
Что ждать от "ЭпиВакКороны". Все о пептидной вакцине против COVID-19
Так, в Северной столице выявили 3104 новых случая COVID-19, в то время как в Москве — 3037, в Подмосковье — 1142. Далее по списку: Нижегородская (491), Ростовская (391), Свердловская (385), Воронежская (384) области, а также Красноярский край (326). Меньше всего пациентов с коронавирусом — в Еврейской автономной области (15), на Чукотке (шесть) и в Ненецком АО (один).
Всего в России за прошедшие сутки зафиксировали 21 513 случаев заражения коронавирусом (почти на 400 меньше, чем днем ранее), с весны — 3 677 352. За это время от COVID-19 умерли 68,4 тысячи человек, еще более 3,08 миллиона вылечились.
По статистике ВОЗ, с начала пандемии во всем мире COVID-19 заболели 95,6 миллиона. В то же время, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число превысило отметку в 97,5 миллиона. Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты (24,6 миллиона заболевших), Индия (10,62 миллиона) и Бразилия (8,69 миллиона). Россия находится на четвертом месте, опережая Великобританию, Францию, Испанию, Италию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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