https://ria.ru/20210122/koronavirus-1594109587.html
Названа причина тяжелого течения COVID-19
Названа причина тяжелого течения COVID-19
Ученые назвали новую причину тяжелого течения коронавируса, связанную с аутоиммунитетом, пишет Nature. РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T09:36
2021-01-22T09:36
2021-01-22T11:41
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
йельский университет
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Ученые назвали новую причину тяжелого течения коронавируса, связанную с аутоиммунитетом, пишет Nature.Отмечается, что специалисты выявили роль антител-"оборотней", которые атакуют либо элементы иммунной системы организма, либо определенные белки в разных органах, включая сердце."В отличие от цитокиновых штормов, которые чаще вызывают кратковременные системные сбои, аутоантитела ведут к точечному, но долгосрочному повреждению", — отмечает иммунолог Йельского университета Акико Ивасаки.Специалисты обследовали 194 пациента и медицинских работника с COVID-19 различной степени тяжести на наличие широкого спектра аутоантител. Исследование показало, что SARS-CoV-2 может вызывать выработку аутоантител, которые атакуют собственные ткани организма. У некоторых инфицированных обнаружились аутоантитела к белкам в кровеносных сосудах, сердце и головном мозгу, с которыми часто связаны последствия коронавируса.Ученые намерены выяснить механизм выработки аутоантител, что, по их мнению, в дальнейшем поможет лечить последствия не только COVID-19, но и других вирусных заболеваний.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, йельский университет
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости.
Ученые назвали новую причину тяжелого течения коронавируса, связанную с аутоиммунитетом, пишет Nature
.
Отмечается, что специалисты выявили роль антител-"оборотней", которые атакуют либо элементы иммунной системы организма, либо определенные белки в разных органах, включая сердце.
"В отличие от цитокиновых штормов, которые чаще вызывают кратковременные системные сбои, аутоантитела ведут к точечному, но долгосрочному повреждению", — отмечает иммунолог Йельского университета Акико Ивасаки.
Специалисты обследовали 194 пациента и медицинских работника с COVID-19 различной степени тяжести на наличие широкого спектра аутоантител. Исследование показало, что SARS-CoV-2 может вызывать выработку аутоантител, которые атакуют собственные ткани организма. У некоторых инфицированных обнаружились аутоантитела к белкам в кровеносных сосудах, сердце и головном мозгу, с которыми часто связаны последствия коронавируса.
Ученые намерены выяснить механизм выработки аутоантител, что, по их мнению, в дальнейшем поможет лечить последствия не только COVID-19, но и других вирусных заболеваний.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.