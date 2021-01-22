https://ria.ru/20210122/koronavirus-1594091960.html

В США заявили, что вышли на плато по COVID-19

В США заявили, что вышли на плато по COVID-19

США вышли на плато по коронавирусу, если считать новые случаи заражения в среднем за 7 дней, заявил главный инфекционист страны Энтони Фаучи. РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T00:42

2021-01-22T00:42

2021-01-22T00:42

распространение коронавируса

энтони фаучи

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. США вышли на плато по коронавирусу, если считать новые случаи заражения в среднем за 7 дней, заявил главный инфекционист страны Энтони Фаучи.Он добавил, что более, чем в 20 штатах был обнаружен британский штамм коронавируса.США лидируют в мире по количеству зараженных коронавирусом и числу летальных исходов. Согласно информации университета Хопкинса, с начала эпидемии в США коронавирусом заразились более 24,4 миллиона человек, скончались более 406 тысячи инфицированных. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

сша

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

энтони фаучи, сша, в мире