В США заявили, что вышли на плато по COVID-19
© REUTERS / Callaghan O'HareМедицинский персонал в госпитале для пациентов с COVID-19 United Memorial Medical Center в Хьюстоне, штат Техас, США
ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. США вышли на плато по коронавирусу, если считать новые случаи заражения в среднем за 7 дней, заявил главный инфекционист страны Энтони Фаучи.
"Если смотреть в последнее время среднее количество зараженных за неделю - помните, у нас было между 300-400 тысяч, 200-300 тысяч, - сейчас похоже на то, что ситуация выходит на плато",- сказал Фаучи на пресс-конференции в Белом доме.
Он добавил, что более, чем в 20 штатах был обнаружен британский штамм коронавируса.
США лидируют в мире по количеству зараженных коронавирусом и числу летальных исходов. Согласно информации университета Хопкинса, с начала эпидемии в США коронавирусом заразились более 24,4 миллиона человек, скончались более 406 тысячи инфицированных.
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