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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210122/kitay-1594137403.html
Китай возглавил список крупнейших покупателей российского мяса
Китай возглавил список крупнейших покупателей российского мяса
Китай возглавил список крупнейших покупателей российского мяса в 2020 году с долей 37%. Вторую строчку занимает Вьетнам (16%), на третьем месте Украина (13%). РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T12:42
2021-01-22T12:42
россия-китай: главное
китай
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МОСКВА, 22 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай возглавил список крупнейших покупателей российского мяса в 2020 году с долей 37%. Вторую строчку занимает Вьетнам (16%), на третьем месте Украина (13%).Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные федерального центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе, экспорт мяса и мясной продукции из России в 2020 году вырос на 55% по сравнению с прошлым годом. Показатель составил более 500 тысяч тонн. В денежном эквиваленте отгрузки увеличились на 54%, до 860 миллионов долларов. "Согласно предварительным данным ФТС, мясная продукция в прошлом году стала лидером по темпам роста экспорта среди шести основных групп продовольственных товаров", - сообщает "Агроэкспорт".
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китай

Китай возглавил список крупнейших покупателей российского мяса

12:42 22.01.2021
 
© РИА Новости / Виталий ТимкивПалеты со свиным мясом
Палеты со свиным мясом - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай возглавил список крупнейших покупателей российского мяса в 2020 году с долей 37%. Вторую строчку занимает Вьетнам (16%), на третьем месте Украина (13%).
Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные федерального центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе, экспорт мяса и мясной продукции из России в 2020 году вырос на 55% по сравнению с прошлым годом. Показатель составил более 500 тысяч тонн.
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В денежном эквиваленте отгрузки увеличились на 54%, до 860 миллионов долларов. "Согласно предварительным данным ФТС, мясная продукция в прошлом году стала лидером по темпам роста экспорта среди шести основных групп продовольственных товаров", - сообщает "Агроэкспорт".
 
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