https://ria.ru/20210122/kitay-1594137403.html
Китай возглавил список крупнейших покупателей российского мяса
Китай возглавил список крупнейших покупателей российского мяса
Китай возглавил список крупнейших покупателей российского мяса в 2020 году с долей 37%. Вторую строчку занимает Вьетнам (16%), на третьем месте Украина (13%). РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T12:42
2021-01-22T12:42
2021-01-22T12:42
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китай
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МОСКВА, 22 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай возглавил список крупнейших покупателей российского мяса в 2020 году с долей 37%. Вторую строчку занимает Вьетнам (16%), на третьем месте Украина (13%).Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные федерального центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе, экспорт мяса и мясной продукции из России в 2020 году вырос на 55% по сравнению с прошлым годом. Показатель составил более 500 тысяч тонн. В денежном эквиваленте отгрузки увеличились на 54%, до 860 миллионов долларов. "Согласно предварительным данным ФТС, мясная продукция в прошлом году стала лидером по темпам роста экспорта среди шести основных групп продовольственных товаров", - сообщает "Агроэкспорт".
https://ria.ru/20210121/investitsii-1593972496.html
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