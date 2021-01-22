https://ria.ru/20210122/kirgiziya-1594122966.html

Киргизия и Россия ведут переговоры о производстве вакцины от COVID-19

Киргизия и Россия ведут переговоры о производстве вакцины от COVID-19

Киргизия обсуждает с Россией возможность переноса производства вакцины от COVID-19 в республику, сообщил в пятницу на пресс-конференции киргизский министр... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T11:11

2021-01-22T11:11

2021-01-22T11:11

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

киргизия

в мире

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БИШКЕК, 22 янв - РИА Новости. Киргизия обсуждает с Россией возможность переноса производства вакцины от COVID-19 в республику, сообщил в пятницу на пресс-конференции киргизский министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев."С российской стороной ведется переписка и переговоры по поставкам российских вакцин, возможность переноса производства вакцин на территорию Киргизии. Планируется выезд специалистов в Россию для проработки этого вопроса", - заявил он.Ранее минздрав сообщал, что Россия согласилась бесплатно поставить в Киргизию 500 тысяч доз вакцины "Спутник V". Также 1,2 миллиона доз будет предоставлено республике в рамках международной вакционной программы COVAX.Первые случаи коронавируса выявили в Киргизии в марте 2020 года. На настоящий момент общее количество случаев инфицирования COVID-19 в стране достигло 83 703. Умерли 1396 человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20210122/vaktsina-1594105245.html

киргизия

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, киргизия, в мире