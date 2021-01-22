https://ria.ru/20210122/kharris-1594126048.html

Харрис с супругом временно будут жить в гостевом доме президента

Харрис с супругом временно будут жить в гостевом доме президента

Вице-президент США Камала Харрис и ее супруг Даг Эмхофф будут проживать в гостевом доме главы государства через дорогу от Белого дома, пока в официальной... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T11:29

2021-01-22T11:29

2021-01-22T11:29

камала харрис

джо байден

тони блэр

сша

в мире

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис и ее супруг Даг Эмхофф будут проживать в гостевом доме главы государства через дорогу от Белого дома, пока в официальной резиденции будет проходить ремонт, сообщает издание Politico.О проживании Харрис в гостевом доме президента заявила изданию официальный представитель Харрис Симона Сандерс. Особняк, известный как дом Блэра, принадлежит федеральным властям США и используется как гостевой дом для почетных постояльцев. Перед инаугурацией в нем по традиции останавливался избранный президент США Джо Байден.Ранее сообщалось, что Харрис с супругом переедут в официальную резиденцию Number One Observatory Circle в Вашингтоне позже из-за того, что в доме необходимо провести ряд ремонтных работ. Как сообщали СМИ, в ремонте нуждается часть дымовой трубы, также необходимо провести некоторые работы по содержанию дома.В среду состоялась церемония инаугурации, в ходе которой Джо Байден принес присягу и вступил в должность президента США. Пост вице-президента США заняла Камала Харрис. Она стала первой женщиной и первой "цветной" фигурой на посту, который считается вторым по значимости в американской политике.

https://radiosputnik.ria.ru/20210120/kharris-1593905517.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210120/smotr-1593924935.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

камала харрис, джо байден, тони блэр, сша, в мире