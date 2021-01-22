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Харрис с супругом временно будут жить в гостевом доме президента
Харрис с супругом временно будут жить в гостевом доме президента
Вице-президент США Камала Харрис и ее супруг Даг Эмхофф будут проживать в гостевом доме главы государства через дорогу от Белого дома, пока в официальной... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T11:29
2021-01-22T11:29
камала харрис
джо байден
тони блэр
сша
в мире
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис и ее супруг Даг Эмхофф будут проживать в гостевом доме главы государства через дорогу от Белого дома, пока в официальной резиденции будет проходить ремонт, сообщает издание Politico.О проживании Харрис в гостевом доме президента заявила изданию официальный представитель Харрис Симона Сандерс. Особняк, известный как дом Блэра, принадлежит федеральным властям США и используется как гостевой дом для почетных постояльцев. Перед инаугурацией в нем по традиции останавливался избранный президент США Джо Байден.Ранее сообщалось, что Харрис с супругом переедут в официальную резиденцию Number One Observatory Circle в Вашингтоне позже из-за того, что в доме необходимо провести ряд ремонтных работ. Как сообщали СМИ, в ремонте нуждается часть дымовой трубы, также необходимо провести некоторые работы по содержанию дома.В среду состоялась церемония инаугурации, в ходе которой Джо Байден принес присягу и вступил в должность президента США. Пост вице-президента США заняла Камала Харрис. Она стала первой женщиной и первой "цветной" фигурой на посту, который считается вторым по значимости в американской политике.
https://radiosputnik.ria.ru/20210120/kharris-1593905517.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210120/smotr-1593924935.html
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камала харрис, джо байден, тони блэр, сша, в мире

Харрис с супругом временно будут жить в гостевом доме президента

11:29 22.01.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкИзбранный вице-президент США Камала Харрис с супругом Дугласом Эмхоффом во время присяги
Избранный вице-президент США Камала Харрис с супругом Дугласом Эмхоффом во время присяги - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис и ее супруг Даг Эмхофф будут проживать в гостевом доме главы государства через дорогу от Белого дома, пока в официальной резиденции будет проходить ремонт, сообщает издание Politico.
О проживании Харрис в гостевом доме президента заявила изданию официальный представитель Харрис Симона Сандерс. Особняк, известный как дом Блэра, принадлежит федеральным властям США и используется как гостевой дом для почетных постояльцев. Перед инаугурацией в нем по традиции останавливался избранный президент США Джо Байден.
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
20 января, 19:44
Камала Харрис приняла присягу и вступила в должность вице-президента США
Ранее сообщалось, что Харрис с супругом переедут в официальную резиденцию Number One Observatory Circle в Вашингтоне позже из-за того, что в доме необходимо провести ряд ремонтных работ. Как сообщали СМИ, в ремонте нуждается часть дымовой трубы, также необходимо провести некоторые работы по содержанию дома.
В среду состоялась церемония инаугурации, в ходе которой Джо Байден принес присягу и вступил в должность президента США. Пост вице-президента США заняла Камала Харрис. Она стала первой женщиной и первой "цветной" фигурой на посту, который считается вторым по значимости в американской политике.
Церемония инаугурации Джо Байдена в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
20 января, 22:25
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Камала ХаррисДжо БайденТони БлэрСШАВ мире
 
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