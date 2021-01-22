Харрис с супругом временно будут жить в гостевом доме президента
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкИзбранный вице-президент США Камала Харрис с супругом Дугласом Эмхоффом во время присяги
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис и ее супруг Даг Эмхофф будут проживать в гостевом доме главы государства через дорогу от Белого дома, пока в официальной резиденции будет проходить ремонт, сообщает издание Politico.
О проживании Харрис в гостевом доме президента заявила изданию официальный представитель Харрис Симона Сандерс. Особняк, известный как дом Блэра, принадлежит федеральным властям США и используется как гостевой дом для почетных постояльцев. Перед инаугурацией в нем по традиции останавливался избранный президент США Джо Байден.
Ранее сообщалось, что Харрис с супругом переедут в официальную резиденцию Number One Observatory Circle в Вашингтоне позже из-за того, что в доме необходимо провести ряд ремонтных работ. Как сообщали СМИ, в ремонте нуждается часть дымовой трубы, также необходимо провести некоторые работы по содержанию дома.
В среду состоялась церемония инаугурации, в ходе которой Джо Байден принес присягу и вступил в должность президента США. Пост вице-президента США заняла Камала Харрис. Она стала первой женщиной и первой "цветной" фигурой на посту, который считается вторым по значимости в американской политике.
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