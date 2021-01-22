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В США сняли на видео летящего в самолете детеныша кенгуру
В США сняли на видео летящего в самолете детеныша кенгуру
В США на страничке соцсети одной из авиакомпаний разместили видеоролик, в котором детеныш кенгуру прыгает за бортпроводником на борту самолета. РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T02:34
2021-01-22T02:34
2021-01-22T02:34
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. В США на страничке соцсети одной из авиакомпаний разместили видеоролик, в котором детеныш кенгуру прыгает за бортпроводником на борту самолета.Животное оказалось в салоне лайнера, летящего из Северной Каролины в Вирджинию. Ставший вирусным ролик снял стюард Бобби Уэстон. На кадрах видно, как кенгуренок прыгает по проходу за сотрудником, держащим в руках большую открытую сумку.Бобби комментирует: "Кенгуру последует за тобой. Просто открой мешок и двигайся по проходу. Он хочет прыгнуть".Пассажиры пришли в восторг от этого необычного зрелища.
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животные, туризм, новости - туризм, сша, северная каролина
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. В США на страничке соцсети одной из авиакомпаний разместили видеоролик, в котором детеныш кенгуру прыгает за бортпроводником на борту самолета.
Животное оказалось в салоне лайнера, летящего из Северной Каролины в Вирджинию.
Ставший вирусным ролик снял стюард Бобби Уэстон. На кадрах видно, как кенгуренок прыгает по проходу за сотрудником, держащим в руках большую открытую сумку.
Бобби комментирует: "Кенгуру последует за тобой. Просто открой мешок и двигайся по проходу. Он хочет прыгнуть".
Пассажиры пришли в восторг от этого необычного зрелища.