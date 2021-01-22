https://ria.ru/20210122/kartoshka-1594174865.html
Сколько варить картошку: как приготовить идеальный продукт
Сколько варить картошку: как приготовить идеальный продукт
Самый популярный овощ на столах россиян — картофель. Сколько его варить и какой выбрать для салата или пюре — в материале РИА Новости. РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T15:40
2021-01-22T15:40
2021-01-22T15:40
здоровый образ жизни (зож)
питание
общество
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Самый популярный овощ на столах россиян — картофель. Сколько его варить и какой выбрать для салата или пюре — в материале РИА Новости.Какую картошку лучше взять для приготовления пюреДля приготовления пюре из овоща лучше всего взять высококрахмалистые рассыпчатые сорта: Аврора, Адретта, Аспия, Журавинка, Мелодия, Удача, Синеглазка. Класть клубни нужно в кипящую воду, а вот солить повара рекомендуют уже готовое блюдо. Иначе не получится сделать пюре идеальной густоты. Для такого блюда не стоит брать молодой картофель любых сортов, так как в нем мало крахмала.Варить целую картошку или нарезанную кубикамиТолько самой хозяйке решать, как варить картошку — целиком или порезанной. Главное, чтобы кусочки или клубни были примерно одинакового размера. Тогда они одинаково быстро приготовятся. Если же они разные по размеру — лучше мелкие достать пораньше, а большим дать еще повариться.Что добавить в воду при варке картошкиВ воду для приготовления овоща можно добавлять не только соль, но и пряности и специи на свой вкус. Хозяйки иногда даже используют для варки клубней овощной или куриный бульон. Кроме того, сварить картошку можно с добавлением растительного или сливочного масла, а также чеснока, лука, сельдерея. Сколько варить картошку и как определить готовностьСреднее количество времени, сколько варится картошка, — 25-35 минут в кипящей воде. Период готовки зависит от величины клубней или кусочков: чем мельче, тем быстрее варится картошка.Чтобы определить готов ли овощ или нет, его следует проткнуть тонким кухонным ножом или специальной вилкой с длинными зубцами. Если инструмент входит мягко — картошка сварилась, если с трудом — значит, ей стоит еще постоять на огне.По готовности следует быстро вылить воду, чтобы картофель не "доходил" в ней, пока готовятся другие ингредиенты или блюда. Чтобы дольше сохранить картошку теплой, можно укрыть кастрюлю плотным махровым полотенцем. Если нужно, наоборот, быстро остудить, то можно подержать ее 1-2 минуты в емкости, поставленной на лед или в тазик с холодной водой.Как варить картошку в мундиреДля приготовления картофеля в мундире нужно:Как варить картошку для салатаДля супа или салата лучше брать картофель с малым количеством крахмала в составе, который не разваливается в процессе варки. Это овощ таких сортов, как Романо, Невский, Гала, Киви.Класть клубни для варки следует в холодную воду, чтобы при тепловой обработке из них "не ушел" весь крахмал.Как приготовить картофель фрайтКартофель, отваренный в насыщенном растворе соли, называют фрайт. На вкус он напоминает печеный. Такую картошку нужно варить всего 20 минут.Средние по величине клубни в мундире заливают водой в кастрюле, добавляют соль (300-400 грамм на литр жидкости), ставят на сильный огонь и доводят до кипения, после чего уменьшают огонь и варят овощи до готовности, помешивая каждые 5 минут. В солевом растворе картофель будет шипеть, как если бы его жарили на масле. Перед подачей картофеля фрайт на стол готовые клубни ополаскивают и очищают от кожуры.Часто это блюдо делают в дорогу, так как соль является хорошим консервантом. В таком случае очищать картофель нужно только перед употреблением, а до этого перевозить в кожуре.
https://rsport.ria.ru/20201202/kartofel-1587210227.html
https://ria.ru/20201129/kartofel-1586878715.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201221/menyu-1589943402.html
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здоровый образ жизни (зож), питание, общество
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Самый популярный овощ на столах россиян — картофель. Сколько его варить и какой выбрать для салата или пюре — в материале РИА Новости.
Какую картошку лучше взять для приготовления пюре
Для приготовления пюре из овоща лучше всего взять высококрахмалистые рассыпчатые сорта: Аврора, Адретта, Аспия, Журавинка, Мелодия, Удача, Синеглазка. Класть клубни нужно в кипящую воду, а вот солить повара рекомендуют уже готовое блюдо. Иначе не получится сделать пюре идеальной густоты.
Для такого блюда не стоит брать молодой картофель любых сортов, так как в нем мало крахмала.
Варить целую картошку или нарезанную кубиками
Только самой хозяйке решать, как варить картошку — целиком или порезанной. Главное, чтобы кусочки или клубни были примерно одинакового размера. Тогда они одинаково быстро приготовятся. Если же они разные по размеру — лучше мелкие достать пораньше, а большим дать еще повариться.
Что добавить в воду при варке картошки
В воду для приготовления овоща можно добавлять не только соль, но и пряности и специи на свой вкус. Хозяйки иногда даже используют для варки клубней овощной или куриный бульон. Кроме того, сварить картошку можно с добавлением растительного или сливочного масла, а также чеснока, лука, сельдерея.
Сколько варить картошку и как определить готовность
Среднее количество времени, сколько варится картошка, — 25-35 минут в кипящей воде. Период готовки зависит от величины клубней или кусочков: чем мельче, тем быстрее варится картошка.
Чтобы определить готов ли овощ или нет, его следует проткнуть тонким кухонным ножом или специальной вилкой с длинными зубцами. Если инструмент входит мягко — картошка сварилась, если с трудом — значит, ей стоит еще постоять на огне.
По готовности следует быстро вылить воду, чтобы картофель не "доходил" в ней, пока готовятся другие ингредиенты или блюда. Чтобы дольше сохранить картошку теплой, можно укрыть кастрюлю плотным махровым полотенцем. Если нужно, наоборот, быстро остудить, то можно подержать ее 1-2 минуты в емкости, поставленной на лед или в тазик с холодной водой.
Как варить картошку в мундире
Для приготовления картофеля в мундире нужно:
1Выбрать клубни одинаковой величины.
2Залить их в кастрюле водой так, чтобы она покрыла овощи минимум на 3-4 сантиметра. В процессе варки картошки нельзя допускать, чтобы она даже частично выглядывала из жидкости.
3После того, как вода закипит, нужно добавить соль и оставить клубни вариться на среднем огне с накрытой крышкой. Время приготовления зависит от размеров картофеля. Примерно — 25-34 минуты.
4По готовности овоща нужно убрать кастрюлю с плиты, слить воду и дать клубням подсохнуть. Если картошка варилась для приготовления салата, то рекомендуется залить ее холодной водой, чтобы кожура счищалась легче.
Как варить картошку для салата
Для супа или салата лучше брать картофель с малым количеством крахмала в составе, который не разваливается в процессе варки. Это овощ таких сортов, как Романо, Невский, Гала, Киви.
Класть клубни для варки следует в холодную воду, чтобы при тепловой обработке из них "не ушел" весь крахмал.
Как приготовить картофель фрайт
Картофель, отваренный в насыщенном растворе соли, называют фрайт. На вкус он напоминает печеный. Такую картошку нужно варить всего 20 минут.
Средние по величине клубни в мундире заливают водой в кастрюле, добавляют соль (300-400 грамм на литр жидкости), ставят на сильный огонь и доводят до кипения, после чего уменьшают огонь и варят овощи до готовности, помешивая каждые 5 минут. В солевом растворе картофель будет шипеть, как если бы его жарили на масле.
Перед подачей картофеля фрайт на стол готовые клубни ополаскивают и очищают от кожуры.
Часто это блюдо делают в дорогу
, так как соль является хорошим консервантом. В таком случае очищать картофель нужно только перед употреблением, а до этого перевозить в кожуре.