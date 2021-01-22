https://ria.ru/20210122/kartoshka-1594174865.html

Сколько варить картошку: как приготовить идеальный продукт

Сколько варить картошку: как приготовить идеальный продукт

Самый популярный овощ на столах россиян — картофель. Сколько его варить и какой выбрать для салата или пюре — в материале РИА Новости. РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T15:40

2021-01-22T15:40

2021-01-22T15:40

здоровый образ жизни (зож)

питание

общество

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Самый популярный овощ на столах россиян — картофель. Сколько его варить и какой выбрать для салата или пюре — в материале РИА Новости.Какую картошку лучше взять для приготовления пюреДля приготовления пюре из овоща лучше всего взять высококрахмалистые рассыпчатые сорта: Аврора, Адретта, Аспия, Журавинка, Мелодия, Удача, Синеглазка. Класть клубни нужно в кипящую воду, а вот солить повара рекомендуют уже готовое блюдо. Иначе не получится сделать пюре идеальной густоты. Для такого блюда не стоит брать молодой картофель любых сортов, так как в нем мало крахмала.Варить целую картошку или нарезанную кубикамиТолько самой хозяйке решать, как варить картошку — целиком или порезанной. Главное, чтобы кусочки или клубни были примерно одинакового размера. Тогда они одинаково быстро приготовятся. Если же они разные по размеру — лучше мелкие достать пораньше, а большим дать еще повариться.Что добавить в воду при варке картошкиВ воду для приготовления овоща можно добавлять не только соль, но и пряности и специи на свой вкус. Хозяйки иногда даже используют для варки клубней овощной или куриный бульон. Кроме того, сварить картошку можно с добавлением растительного или сливочного масла, а также чеснока, лука, сельдерея. Сколько варить картошку и как определить готовностьСреднее количество времени, сколько варится картошка, — 25-35 минут в кипящей воде. Период готовки зависит от величины клубней или кусочков: чем мельче, тем быстрее варится картошка.Чтобы определить готов ли овощ или нет, его следует проткнуть тонким кухонным ножом или специальной вилкой с длинными зубцами. Если инструмент входит мягко — картошка сварилась, если с трудом — значит, ей стоит еще постоять на огне.По готовности следует быстро вылить воду, чтобы картофель не "доходил" в ней, пока готовятся другие ингредиенты или блюда. Чтобы дольше сохранить картошку теплой, можно укрыть кастрюлю плотным махровым полотенцем. Если нужно, наоборот, быстро остудить, то можно подержать ее 1-2 минуты в емкости, поставленной на лед или в тазик с холодной водой.Как варить картошку в мундиреДля приготовления картофеля в мундире нужно:Как варить картошку для салатаДля супа или салата лучше брать картофель с малым количеством крахмала в составе, который не разваливается в процессе варки. Это овощ таких сортов, как Романо, Невский, Гала, Киви.Класть клубни для варки следует в холодную воду, чтобы при тепловой обработке из них "не ушел" весь крахмал.Как приготовить картофель фрайтКартофель, отваренный в насыщенном растворе соли, называют фрайт. На вкус он напоминает печеный. Такую картошку нужно варить всего 20 минут.Средние по величине клубни в мундире заливают водой в кастрюле, добавляют соль (300-400 грамм на литр жидкости), ставят на сильный огонь и доводят до кипения, после чего уменьшают огонь и варят овощи до готовности, помешивая каждые 5 минут. В солевом растворе картофель будет шипеть, как если бы его жарили на масле. Перед подачей картофеля фрайт на стол готовые клубни ополаскивают и очищают от кожуры.Часто это блюдо делают в дорогу, так как соль является хорошим консервантом. В таком случае очищать картофель нужно только перед употреблением, а до этого перевозить в кожуре.

https://rsport.ria.ru/20201202/kartofel-1587210227.html

https://ria.ru/20201129/kartofel-1586878715.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201221/menyu-1589943402.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровый образ жизни (зож), питание, общество