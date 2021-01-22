Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210122/kartoshka-1594174865.html
Сколько варить картошку: как приготовить идеальный продукт
Сколько варить картошку: как приготовить идеальный продукт
Самый популярный овощ на столах россиян — картофель. Сколько его варить и какой выбрать для салата или пюре — в материале РИА Новости. РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T15:40
2021-01-22T15:40
здоровый образ жизни (зож)
питание
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578788552_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ed2fdaa69718f10da05d53111263be36.jpg
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Самый популярный овощ на столах россиян — картофель. Сколько его варить и какой выбрать для салата или пюре — в материале РИА Новости.Какую картошку лучше взять для приготовления пюреДля приготовления пюре из овоща лучше всего взять высококрахмалистые рассыпчатые сорта: Аврора, Адретта, Аспия, Журавинка, Мелодия, Удача, Синеглазка. Класть клубни нужно в кипящую воду, а вот солить повара рекомендуют уже готовое блюдо. Иначе не получится сделать пюре идеальной густоты. Для такого блюда не стоит брать молодой картофель любых сортов, так как в нем мало крахмала.Варить целую картошку или нарезанную кубикамиТолько самой хозяйке решать, как варить картошку — целиком или порезанной. Главное, чтобы кусочки или клубни были примерно одинакового размера. Тогда они одинаково быстро приготовятся. Если же они разные по размеру — лучше мелкие достать пораньше, а большим дать еще повариться.Что добавить в воду при варке картошкиВ воду для приготовления овоща можно добавлять не только соль, но и пряности и специи на свой вкус. Хозяйки иногда даже используют для варки клубней овощной или куриный бульон. Кроме того, сварить картошку можно с добавлением растительного или сливочного масла, а также чеснока, лука, сельдерея. Сколько варить картошку и как определить готовностьСреднее количество времени, сколько варится картошка, — 25-35 минут в кипящей воде. Период готовки зависит от величины клубней или кусочков: чем мельче, тем быстрее варится картошка.Чтобы определить готов ли овощ или нет, его следует проткнуть тонким кухонным ножом или специальной вилкой с длинными зубцами. Если инструмент входит мягко — картошка сварилась, если с трудом — значит, ей стоит еще постоять на огне.По готовности следует быстро вылить воду, чтобы картофель не "доходил" в ней, пока готовятся другие ингредиенты или блюда. Чтобы дольше сохранить картошку теплой, можно укрыть кастрюлю плотным махровым полотенцем. Если нужно, наоборот, быстро остудить, то можно подержать ее 1-2 минуты в емкости, поставленной на лед или в тазик с холодной водой.Как варить картошку в мундиреДля приготовления картофеля в мундире нужно:Как варить картошку для салатаДля супа или салата лучше брать картофель с малым количеством крахмала в составе, который не разваливается в процессе варки. Это овощ таких сортов, как Романо, Невский, Гала, Киви.Класть клубни для варки следует в холодную воду, чтобы при тепловой обработке из них "не ушел" весь крахмал.Как приготовить картофель фрайтКартофель, отваренный в насыщенном растворе соли, называют фрайт. На вкус он напоминает печеный. Такую картошку нужно варить всего 20 минут.Средние по величине клубни в мундире заливают водой в кастрюле, добавляют соль (300-400 грамм на литр жидкости), ставят на сильный огонь и доводят до кипения, после чего уменьшают огонь и варят овощи до готовности, помешивая каждые 5 минут. В солевом растворе картофель будет шипеть, как если бы его жарили на масле. Перед подачей картофеля фрайт на стол готовые клубни ополаскивают и очищают от кожуры.Часто это блюдо делают в дорогу, так как соль является хорошим консервантом. В таком случае очищать картофель нужно только перед употреблением, а до этого перевозить в кожуре.
https://rsport.ria.ru/20201202/kartofel-1587210227.html
https://ria.ru/20201129/kartofel-1586878715.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201221/menyu-1589943402.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578788552_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_aac427120cf88611574941f6a918f9c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровый образ жизни (зож), питание, общество

Сколько варить картошку: как приготовить идеальный продукт

15:40 22.01.2021
 
© Depositphotos / trevorbКипящий картофель
Кипящий картофель - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© Depositphotos / trevorb
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Самый популярный овощ на столах россиян — картофель. Сколько его варить и какой выбрать для салата или пюре — в материале РИА Новости.

Какую картошку лучше взять для приготовления пюре

Для приготовления пюре из овоща лучше всего взять высококрахмалистые рассыпчатые сорта: Аврора, Адретта, Аспия, Журавинка, Мелодия, Удача, Синеглазка. Класть клубни нужно в кипящую воду, а вот солить повара рекомендуют уже готовое блюдо. Иначе не получится сделать пюре идеальной густоты.
Для такого блюда не стоит брать молодой картофель любых сортов, так как в нем мало крахмала.
© РИА Новости / Владимир АстапковичКартофель
Картофель - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Картофель

Варить целую картошку или нарезанную кубиками

Только самой хозяйке решать, как варить картошку — целиком или порезанной. Главное, чтобы кусочки или клубни были примерно одинакового размера. Тогда они одинаково быстро приготовятся. Если же они разные по размеру — лучше мелкие достать пораньше, а большим дать еще повариться.

Что добавить в воду при варке картошки

В воду для приготовления овоща можно добавлять не только соль, но и пряности и специи на свой вкус. Хозяйки иногда даже используют для варки клубней овощной или куриный бульон. Кроме того, сварить картошку можно с добавлением растительного или сливочного масла, а также чеснока, лука, сельдерея.
Отварной картофель - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
2 декабря 2020, 07:00ЗОЖ
Картофель: чем полезен и когда вреден? Отвечает врач-диетолог

Сколько варить картошку и как определить готовность

Среднее количество времени, сколько варится картошка, — 25-35 минут в кипящей воде. Период готовки зависит от величины клубней или кусочков: чем мельче, тем быстрее варится картошка.
Чтобы определить готов ли овощ или нет, его следует проткнуть тонким кухонным ножом или специальной вилкой с длинными зубцами. Если инструмент входит мягко — картошка сварилась, если с трудом — значит, ей стоит еще постоять на огне.
По готовности следует быстро вылить воду, чтобы картофель не "доходил" в ней, пока готовятся другие ингредиенты или блюда. Чтобы дольше сохранить картошку теплой, можно укрыть кастрюлю плотным махровым полотенцем. Если нужно, наоборот, быстро остудить, то можно подержать ее 1-2 минуты в емкости, поставленной на лед или в тазик с холодной водой.

Как варить картошку в мундире

Для приготовления картофеля в мундире нужно:
  1. 1
    Выбрать клубни одинаковой величины.
  2. 2
    Залить их в кастрюле водой так, чтобы она покрыла овощи минимум на 3-4 сантиметра. В процессе варки картошки нельзя допускать, чтобы она даже частично выглядывала из жидкости.
  3. 3
    После того, как вода закипит, нужно добавить соль и оставить клубни вариться на среднем огне с накрытой крышкой. Время приготовления зависит от размеров картофеля. Примерно — 25-34 минуты.
  4. 4
    По готовности овоща нужно убрать кастрюлю с плиты, слить воду и дать клубням подсохнуть. Если картошка варилась для приготовления салата, то рекомендуется залить ее холодной водой, чтобы кожура счищалась легче.
Жареный картофель - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
29 ноября 2020, 22:36
Раскрыт "секретный ингредиент" для приготовления идеального картофеля

Как варить картошку для салата

Для супа или салата лучше брать картофель с малым количеством крахмала в составе, который не разваливается в процессе варки. Это овощ таких сортов, как Романо, Невский, Гала, Киви.
Класть клубни для варки следует в холодную воду, чтобы при тепловой обработке из них "не ушел" весь крахмал.

Как приготовить картофель фрайт

Картофель, отваренный в насыщенном растворе соли, называют фрайт. На вкус он напоминает печеный. Такую картошку нужно варить всего 20 минут.
Средние по величине клубни в мундире заливают водой в кастрюле, добавляют соль (300-400 грамм на литр жидкости), ставят на сильный огонь и доводят до кипения, после чего уменьшают огонь и варят овощи до готовности, помешивая каждые 5 минут. В солевом растворе картофель будет шипеть, как если бы его жарили на масле.
Гречневая каша - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
21 декабря 2020, 04:00Сказано в эфире
Диетолог рекомендовала "антиковидное" меню
Перед подачей картофеля фрайт на стол готовые клубни ополаскивают и очищают от кожуры.
Часто это блюдо делают в дорогу, так как соль является хорошим консервантом. В таком случае очищать картофель нужно только перед употреблением, а до этого перевозить в кожуре.
 
Здоровый образ жизни (ЗОЖ)ПитаниеОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:53Врач назвал самую опасную мутацию коронавируса
06:50Раскрыт рецепт "идеальной" жаренной курицы
06:36Трамп не раскрывает свои планы на жизнь после президентства
06:34Поклонская заявила, что готова показать Кравчуку Крым
06:07Депутат ГД предложил сажать за вовлечение подростков в незаконные митинги
05:45Российский дипломат напомнил в СБ ООН о закрытии Sputnik в Эстонии
05:19Сын Трампа объяснил, почему пользуется Telegram
04:28Эксперт: "трампизм" будет влиять на внешнюю политику США и при Байдене
04:24Сбросившая 40 килограммов женщина назвала главный секрет похудения
04:13В США разрешили смешивать разные вакцины от COVID-19
03:35В ВОЗ объяснили летальность "британского" штамма коронавируса
03:24На Сахалине рассказали о состоянии двух спасшихся при пожаре детей
03:22В Киеве признали субсидии "угнетающими достоинство" украинцев
03:13Бизнесмен из Мексики заявил о покупке двух миллионов доз "Спутника V"
03:07Источники: кандидату в главы представительства НАСА в РФ отказали в визе
02:37На Сахалине двое детей погибли при пожаре в частном доме
02:34Лидер ХДС не увидел оснований для отмены антироссийских санкций ЕС
02:28В Новой Москве двух мужчин застрелили в ходе конфликта на празднике
02:25Лидер ХДС ответил на призыв Европарламента по "Северному потоку — 2"
02:17Эксперт назвал способы обмана клиентов банков при закрытии вклада
Лента новостейМолния