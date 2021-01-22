https://ria.ru/20210122/kartofel-1594122318.html

АКОРТ рассказала о возможных изменениях в продаже картофеля в России

АКОРТ рассказала о возможных изменениях в продаже картофеля в России

Отдельные российские торговые сети обсуждают с поставщиками картофеля возможность закупки продукции меньшего калибра, сообщили РИА Новости в Ассоциации компаний РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T11:09

2021-01-22T11:09

2021-01-22T11:09

россия

ассоциация компаний розничной торговли

еда

экономика

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Отдельные российские торговые сети обсуждают с поставщиками картофеля возможность закупки продукции меньшего калибра, сообщили РИА Новости в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших российских ритейлеров)."Торговые сети формируют ассортимент индивидуально, исходя из сложившегося спроса и условий работы. Подобные переговоры о коммерческих условиях поставок целесообразно проводить в двухстороннем формате "поставщик – торговая сеть". По данным АКОРТ, такого рода переговоры уже ведутся с некоторыми торговыми сетями", - сообщили в ассоциации.Директор Национального союза производителей плодов и овощей (Плодоовощной союз) Михаил Глушков в начале октября 2020 года сообщал РИА Новости, что производители картофеля из-за снижения качества продукции в связи с неблагоприятными погодными условиями в сезоне прорабатывают возможность договориться с торговыми сетями о снижении требований по калибру картофеля.В начале 2021 года переговоры по этой теме продолжились. Встреча с АКОРТом по поводу таких предложений планировалась на текущей неделе. По словам руководителя аппарата Картофельного союза России Татьяны Губиной, речь шла о том, чтобы ввести категорию эконом-картофеля определенного калибра – продукции, более доступной с социальной точки зрения и являющейся индикатором для мониторинга цен в торговых сетях.

https://ria.ru/20210121/tseny-1593959615.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ассоциация компаний розничной торговли, еда, экономика