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https://ria.ru/20210122/kartofel-1594122318.html
АКОРТ рассказала о возможных изменениях в продаже картофеля в России
АКОРТ рассказала о возможных изменениях в продаже картофеля в России
Отдельные российские торговые сети обсуждают с поставщиками картофеля возможность закупки продукции меньшего калибра, сообщили РИА Новости в Ассоциации компаний РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T11:09
2021-01-22T11:09
россия
ассоциация компаний розничной торговли
еда
экономика
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Отдельные российские торговые сети обсуждают с поставщиками картофеля возможность закупки продукции меньшего калибра, сообщили РИА Новости в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших российских ритейлеров)."Торговые сети формируют ассортимент индивидуально, исходя из сложившегося спроса и условий работы. Подобные переговоры о коммерческих условиях поставок целесообразно проводить в двухстороннем формате "поставщик – торговая сеть". По данным АКОРТ, такого рода переговоры уже ведутся с некоторыми торговыми сетями", - сообщили в ассоциации.Директор Национального союза производителей плодов и овощей (Плодоовощной союз) Михаил Глушков в начале октября 2020 года сообщал РИА Новости, что производители картофеля из-за снижения качества продукции в связи с неблагоприятными погодными условиями в сезоне прорабатывают возможность договориться с торговыми сетями о снижении требований по калибру картофеля.В начале 2021 года переговоры по этой теме продолжились. Встреча с АКОРТом по поводу таких предложений планировалась на текущей неделе. По словам руководителя аппарата Картофельного союза России Татьяны Губиной, речь шла о том, чтобы ввести категорию эконом-картофеля определенного калибра – продукции, более доступной с социальной точки зрения и являющейся индикатором для мониторинга цен в торговых сетях.
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Новости
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россия, ассоциация компаний розничной торговли, еда, экономика

АКОРТ рассказала о возможных изменениях в продаже картофеля в России

11:09 22.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичКартофель
Картофель - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Отдельные российские торговые сети обсуждают с поставщиками картофеля возможность закупки продукции меньшего калибра, сообщили РИА Новости в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших российских ритейлеров).
"Торговые сети формируют ассортимент индивидуально, исходя из сложившегося спроса и условий работы. Подобные переговоры о коммерческих условиях поставок целесообразно проводить в двухстороннем формате "поставщик – торговая сеть". По данным АКОРТ, такого рода переговоры уже ведутся с некоторыми торговыми сетями", - сообщили в ассоциации.
Директор Национального союза производителей плодов и овощей (Плодоовощной союз) Михаил Глушков в начале октября 2020 года сообщал РИА Новости, что производители картофеля из-за снижения качества продукции в связи с неблагоприятными погодными условиями в сезоне прорабатывают возможность договориться с торговыми сетями о снижении требований по калибру картофеля.
В начале 2021 года переговоры по этой теме продолжились. Встреча с АКОРТом по поводу таких предложений планировалась на текущей неделе. По словам руководителя аппарата Картофельного союза России Татьяны Губиной, речь шла о том, чтобы ввести категорию эконом-картофеля определенного калибра – продукции, более доступной с социальной точки зрения и являющейся индикатором для мониторинга цен в торговых сетях.
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