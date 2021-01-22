https://ria.ru/20210122/kartofel-1594109249.html
Производители предложили продавать картофель "экономкласса" в России
Производители предложили продавать картофель "экономкласса" в России
Производители картофеля предложили ретейлерам снизить требования для своей продукции и ввести в ассортимент товары "экономкласса", сообщает "Коммерсант". РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T09:31
2021-01-22T09:31
2021-01-22T11:43
россия
ассоциация компаний розничной торговли
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Производители картофеля предложили ретейлерам снизить требования для своей продукции и ввести в ассортимент товары "экономкласса", сообщает "Коммерсант".Как рассказала изданию руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина, предложение предусматривает допуск на полки магазинов корнеплодов размером от 35 до 55 миллиметров в фасовке по два с половиной, три и пять килограммов.По словам Губиной, отмена ретейлерами требования по сортировке и фасовке картофеля по размеру позволит сэкономить на упаковке до 50 процентов, что в итоге приведет к снижению цен на продукцию.Картофельный союз уже направил свои предложения в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ) и Союз независимых сетей (СНС). В АКОРТ подтвердили, что такая идея обсуждается.По данным Росстата, за прошлый год картофель подорожал почти на 34 процента.
https://ria.ru/20210122/kartofel-1594122318.html
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россия, ассоциация компаний розничной торговли, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика