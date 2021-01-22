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Конгрессмен пытался зайти в здание Капитолия с оружием
Конгрессмен пытался зайти в здание Капитолия с оружием
Полиция Капитолия расследует инцидент с конгрессменом-республиканцем Энди Харрисом, который в четверг попытался пройти в зал палаты представителей с оружием,... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T13:07
2021-01-22T13:07
нэнси пелоси
капитолий
дональд трамп
джо байден
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Полиция Капитолия расследует инцидент с конгрессменом-республиканцем Энди Харрисом, который в четверг попытался пройти в зал палаты представителей с оружием, однако был остановлен из-за срабатывания рамки металлодетектора, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.Как сообщается, причиной сигнала металлодетектора стал пистолет, который был у политика при себе. Полицейский не пропустил конгрессмена, и тогда Харрис попросил своего коллегу, члена палаты представителей Джона Катко, подержать оружие. Тот, однако, отказался, сославшись на отсутствие лицензии. После этого Харрис вышел из здания и очень скоро вернулся, свободно пройдя в палату представителей. На этот раз рамка не сработала.Офицер полиции, дежуривший в тот момент, доложил о ситуации вышестоящему руководству, в настоящее время ведется расследование инцидента. По данным телеканала, это первый случай обнаружения оружия у члена конгресса после установки рамок металлодетекторов.Представитель Капитолия подтвердил, что Харрис не заходил в зал палаты представителей с оружием. Офис конгрессмена пока не комментировал ситуацию.Как сообщает телеканал со ссылкой на источники, огнестрельное оружие запрещено в конгрессе США, за исключением членов, которым предоставлены определенные исключения в соответствии с постановлением управления полиции Капитолия от 1967 года. Источник добавил, что конгрессмены могут носить огнестрельное оружие в конгрессе и на территории Капитолия, если у них есть местная лицензия и они несут боеприпасы отдельно. При этом законодателям ни при каких обстоятельствах не разрешается приносить огнестрельное оружие в зал палаты представителей.Ранее сообщалось, что в здании конгресса после штурма Капитолия были установлены рамки металлодетекторов, из-за которых на входе часто выстраиваются очереди. По информации издания Newsweek, многие республиканцы отказывались от прохождения такого досмотра или критиковали принятые меры. Некоторые из них, не желая ждать в очереди, просто обходили рамки. Позднее спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что конгрессменов, отказывающихся проходить через установленные рамки металлодетекторов, будут штрафовать на пять тысяч долларов или больше.Шестого января сторонники Дональда Трампа, являвшегося тогда действующим президентом США, штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
https://ria.ru/20210116/kapitoliy-1593361241.html
https://ria.ru/20210122/vashington-1594111529.html
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нэнси пелоси, капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире

Конгрессмен пытался зайти в здание Капитолия с оружием

13:07 22.01.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкСотрудники Национальной гвардии, полиции и ФБР на контрольно-пропускном пункте возле здания Капитолия в Вашингтоне перед началом инаугурации избранного президента США Джо Байдена
Сотрудники Национальной гвардии, полиции и ФБР на контрольно-пропускном пункте возле здания Капитолия в Вашингтоне перед началом инаугурации избранного президента США Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Полиция Капитолия расследует инцидент с конгрессменом-республиканцем Энди Харрисом, который в четверг попытался пройти в зал палаты представителей с оружием, однако был остановлен из-за срабатывания рамки металлодетектора, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Как сообщается, причиной сигнала металлодетектора стал пистолет, который был у политика при себе. Полицейский не пропустил конгрессмена, и тогда Харрис попросил своего коллегу, члена палаты представителей Джона Катко, подержать оружие. Тот, однако, отказался, сославшись на отсутствие лицензии. После этого Харрис вышел из здания и очень скоро вернулся, свободно пройдя в палату представителей. На этот раз рамка не сработала.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
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Офицер полиции, дежуривший в тот момент, доложил о ситуации вышестоящему руководству, в настоящее время ведется расследование инцидента. По данным телеканала, это первый случай обнаружения оружия у члена конгресса после установки рамок металлодетекторов.
Представитель Капитолия подтвердил, что Харрис не заходил в зал палаты представителей с оружием. Офис конгрессмена пока не комментировал ситуацию.
Как сообщает телеканал со ссылкой на источники, огнестрельное оружие запрещено в конгрессе США, за исключением членов, которым предоставлены определенные исключения в соответствии с постановлением управления полиции Капитолия от 1967 года. Источник добавил, что конгрессмены могут носить огнестрельное оружие в конгрессе и на территории Капитолия, если у них есть местная лицензия и они несут боеприпасы отдельно. При этом законодателям ни при каких обстоятельствах не разрешается приносить огнестрельное оружие в зал палаты представителей.
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Ранее сообщалось, что в здании конгресса после штурма Капитолия были установлены рамки металлодетекторов, из-за которых на входе часто выстраиваются очереди. По информации издания Newsweek, многие республиканцы отказывались от прохождения такого досмотра или критиковали принятые меры. Некоторые из них, не желая ждать в очереди, просто обходили рамки. Позднее спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что конгрессменов, отказывающихся проходить через установленные рамки металлодетекторов, будут штрафовать на пять тысяч долларов или больше.
Шестого января сторонники Дональда Трампа, являвшегося тогда действующим президентом США, штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
Акция протеста сторонников Дональда Трампа в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
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Нэнси ПелосиКапитолийДональд ТрампДжо БайденВашингтон (город)СШАВ мире
 
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