https://ria.ru/20210122/kapitoliy-1594113334.html

Нацгвардейцев вернули в Капитолий после жалоб на переселение в гараж

Нацгвардейцев вернули в Капитолий после жалоб на переселение в гараж

Полиция Капитолия извинилась перед бойцами Нацгвардии, переброшенными в Вашингтон ко дню инаугурации, которых ранее переселили в гараж с одним туалетом, их... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T10:09

2021-01-22T10:09

2021-01-22T10:31

захват капитолия в вашингтоне

капитолий

дональд трамп

сша

в мире

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Полиция Капитолия извинилась перед бойцами Нацгвардии, переброшенными в Вашингтон ко дню инаугурации, которых ранее переселили в гараж с одним туалетом, их пустили обратно в Капитолий, сообщает телеканал NBC News.Ранее газета Politico сообщила, что тысячи бойцов национальной гвардии, охранявших Капитолий США и отдыхавших на его территории, теперь вынуждены ночевать в близлежащем гараже. Как сообщил один из гвардейцев, в четверг его подразделению приказали покинуть Капитолий и разместиться под крышей многоуровневой автомобильной парковки. В новом пристанище на 5 тысяч бойцов нет Wi-Fi, только одна розетка и один туалет с двумя кабинками.Сенатор США и ветеран войны в Ираке Тамми Дакуотрт заявила, что в четверг к 22.30 по местному времени (6.30 пятницы мск) полиция капитолия принесла свои извинения перед бойцами Нацгвардии. Бригадный генерал Джанин Бёркхед подтвердила, что бойцов переместили из гаража в здание Капитолия.Силы нацгвардии были срочно переброшены в Вашингтон, после событий 6 января, когда протестующие сторонники бывшего тогда президентом Дональда Трампа захватили здание конгресса. Все мировые СМИ обошли фотографии гвардейцев, отдыхающих прямо на полу залов Капитолия.

https://ria.ru/20210122/vashington-1594111529.html

https://ria.ru/20210115/kapitoliy-1593120073.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капитолий, дональд трамп, сша, в мире