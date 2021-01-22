Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210122/kapitoliy-1594113334.html
Нацгвардейцев вернули в Капитолий после жалоб на переселение в гараж
Нацгвардейцев вернули в Капитолий после жалоб на переселение в гараж
Полиция Капитолия извинилась перед бойцами Нацгвардии, переброшенными в Вашингтон ко дню инаугурации, которых ранее переселили в гараж с одним туалетом, их... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T10:09
2021-01-22T10:31
захват капитолия в вашингтоне
капитолий
дональд трамп
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593574163_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1d62baa228eeeb821c94ed58a9ab98bf.jpg
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Полиция Капитолия извинилась перед бойцами Нацгвардии, переброшенными в Вашингтон ко дню инаугурации, которых ранее переселили в гараж с одним туалетом, их пустили обратно в Капитолий, сообщает телеканал NBC News.Ранее газета Politico сообщила, что тысячи бойцов национальной гвардии, охранявших Капитолий США и отдыхавших на его территории, теперь вынуждены ночевать в близлежащем гараже. Как сообщил один из гвардейцев, в четверг его подразделению приказали покинуть Капитолий и разместиться под крышей многоуровневой автомобильной парковки. В новом пристанище на 5 тысяч бойцов нет Wi-Fi, только одна розетка и один туалет с двумя кабинками.Сенатор США и ветеран войны в Ираке Тамми Дакуотрт заявила, что в четверг к 22.30 по местному времени (6.30 пятницы мск) полиция капитолия принесла свои извинения перед бойцами Нацгвардии. Бригадный генерал Джанин Бёркхед подтвердила, что бойцов переместили из гаража в здание Капитолия.Силы нацгвардии были срочно переброшены в Вашингтон, после событий 6 января, когда протестующие сторонники бывшего тогда президентом Дональда Трампа захватили здание конгресса. Все мировые СМИ обошли фотографии гвардейцев, отдыхающих прямо на полу залов Капитолия.
https://ria.ru/20210122/vashington-1594111529.html
https://ria.ru/20210115/kapitoliy-1593120073.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593574163_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_669164920634747e7103f0593fedb87c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
капитолий, дональд трамп, сша, в мире

Нацгвардейцев вернули в Капитолий после жалоб на переселение в гараж

10:09 22.01.2021 (обновлено: 10:31 22.01.2021)
 
© AP Photo / Patrick SemanskyСотрудники Национальной гвардии США у здания Капитолия в Вашингтоне
Сотрудники Национальной гвардии США у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© AP Photo / Patrick Semansky
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Полиция Капитолия извинилась перед бойцами Нацгвардии, переброшенными в Вашингтон ко дню инаугурации, которых ранее переселили в гараж с одним туалетом, их пустили обратно в Капитолий, сообщает телеканал NBC News.
Ранее газета Politico сообщила, что тысячи бойцов национальной гвардии, охранявших Капитолий США и отдыхавших на его территории, теперь вынуждены ночевать в близлежащем гараже. Как сообщил один из гвардейцев, в четверг его подразделению приказали покинуть Капитолий и разместиться под крышей многоуровневой автомобильной парковки. В новом пристанище на 5 тысяч бойцов нет Wi-Fi, только одна розетка и один туалет с двумя кабинками.
Сотрудники Национальной гвардии в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
Вчера, 09:53Захват Капитолия в Вашингтоне
Около 15 тысяч нацгвардейцев, охранявших Капитолий, покинут Вашингтон
Сенатор США и ветеран войны в Ираке Тамми Дакуотрт заявила, что в четверг к 22.30 по местному времени (6.30 пятницы мск) полиция капитолия принесла свои извинения перед бойцами Нацгвардии. Бригадный генерал Джанин Бёркхед подтвердила, что бойцов переместили из гаража в здание Капитолия.
Силы нацгвардии были срочно переброшены в Вашингтон, после событий 6 января, когда протестующие сторонники бывшего тогда президентом Дональда Трампа захватили здание конгресса. Все мировые СМИ обошли фотографии гвардейцев, отдыхающих прямо на полу залов Капитолия.
Акция протеста сторонников Дональда Трампа в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
15 января, 02:48Захват Капитолия в Вашингтоне
В США бойца нацгвардии арестовали по делу о штурме Капитолия
 
Захват Капитолия в ВашингтонеКапитолийДональд ТрампСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:53Врач назвал самую опасную мутацию коронавируса
06:50Раскрыт рецепт "идеальной" жаренной курицы
06:36Трамп не раскрывает свои планы на жизнь после президентства
06:34Поклонская заявила, что готова показать Кравчуку Крым
06:07Депутат ГД предложил сажать за вовлечение подростков в незаконные митинги
05:45Российский дипломат напомнил в СБ ООН о закрытии Sputnik в Эстонии
05:19Сын Трампа объяснил, почему пользуется Telegram
04:28Эксперт: "трампизм" будет влиять на внешнюю политику США и при Байдене
04:24Сбросившая 40 килограммов женщина назвала главный секрет похудения
04:13В США разрешили смешивать разные вакцины от COVID-19
03:35В ВОЗ объяснили летальность "британского" штамма коронавируса
03:24На Сахалине рассказали о состоянии двух спасшихся при пожаре детей
03:22В Киеве признали субсидии "угнетающими достоинство" украинцев
03:13Бизнесмен из Мексики заявил о покупке двух миллионов доз "Спутника V"
03:07Источники: кандидату в главы представительства НАСА в РФ отказали в визе
02:37На Сахалине двое детей погибли при пожаре в частном доме
02:34Лидер ХДС не увидел оснований для отмены антироссийских санкций ЕС
02:28В Новой Москве двух мужчин застрелили в ходе конфликта на празднике
02:25Лидер ХДС ответил на призыв Европарламента по "Северному потоку — 2"
02:17Эксперт назвал способы обмана клиентов банков при закрытии вклада
Лента новостейМолния