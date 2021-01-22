Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210122/kapitoliy-1594097238.html
Американца задержали за избиение полицейского при штурме Капитолия
Американца задержали за избиение полицейского при штурме Капитолия
Задержан житель Мичигана, избивший полицейского хоккейной клюшкой при захвате Капитолия США, сообщило отделение ФБР в Детройте. РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T03:16
2021-01-22T03:16
захват капитолия в вашингтоне
фбр
капитолий
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/07/1592260288_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9f2ea6639cb639eb5bbe7a6a40ccc91a.jpg
ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Задержан житель Мичигана, избивший полицейского хоккейной клюшкой при захвате Капитолия США, сообщило отделение ФБР в Детройте.Житель города Уиксом Майкл Фой обвиняется по пяти статьям, включая незаконное проникновение в государственное учреждение, воспрепятствование официальным мероприятиям и органам правосудия, нападение на офицера полиции, сообщничество в противоправных действиях.Шестого января сторонники Дональда Трампа, являвшегося тогда действующим президентом США, штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
https://ria.ru/20210121/ssha-1593896434.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/07/1592260288_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_d11f7e679b6f2cad4374981f2b8da9ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фбр, капитолий, сша, в мире

Американца задержали за избиение полицейского при штурме Капитолия

03:16 22.01.2021
 
© REUTERS / Leah MillisУчастники акции сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
Участники акции сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© REUTERS / Leah Millis
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Задержан житель Мичигана, избивший полицейского хоккейной клюшкой при захвате Капитолия США, сообщило отделение ФБР в Детройте.
Житель города Уиксом Майкл Фой обвиняется по пяти статьям, включая незаконное проникновение в государственное учреждение, воспрепятствование официальным мероприятиям и органам правосудия, нападение на офицера полиции, сообщничество в противоправных действиях.
Шестого января сторонники Дональда Трампа, являвшегося тогда действующим президентом США, штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
Акция протеста сторонников Дональда Трампа в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
Вчера, 08:00
Зачем американская "банда четырех" ищет русский след в "штурме Капитолия"
 
Захват Капитолия в ВашингтонеФБРКапитолийСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:03Власти Москвы предложили снизить или отменить НДС для ресторанов
06:43Поругавшаяся с офицером ВСУ киевская блогерша объяснила "выбор" России
06:19В Кузбассе обнаружили тело третьего горняка, погибшего на шахте
06:03Эксперт: США при любой власти продолжат считать Россию главной угрозой
05:51В США будут судить трех заключенных Гуантанамо за теракт на Бали
05:48Шахта в Кузбассе, где погибли два горняка, приостановила работу
05:27Google пригрозил отключить интернет-поиск в Австралии
05:23Женщина погибла при пожаре в жилом доме в Якутии
05:19Британцев поразили дети из Сибири, закаливающиеся при минус 25 градусах
05:13Девушка с самым красивым в мире лицом пожаловалась на травлю
05:13При обрушении на шахте в Кузбассе погибли три человека
05:10На Чукотке совершил аварийную посадку Ми-8
04:57СМИ: на "Голосе Америки"* начались кадровые чистки
04:09Врач назвал простой способ снизить риск заражения коронавирусом
04:07В Якутии два ребенка погибли при пожаре в частном доме
03:56Начальника службы МЧС в Хабаровске осудили за крупную взятку
03:38В армию поступил новейший комплекс разведки "Пенициллин"
03:27Маск пообещал $100 миллионов за наилучшую технологию улавливания СО2
03:21Покончившую с собой американку обвинили в убийстве пятерых детей
03:16Американца задержали за избиение полицейского при штурме Капитолия
Лента новостейМолния