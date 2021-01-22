https://ria.ru/20210122/kapitoliy-1594097238.html

Американца задержали за избиение полицейского при штурме Капитолия

Американца задержали за избиение полицейского при штурме Капитолия

Задержан житель Мичигана, избивший полицейского хоккейной клюшкой при захвате Капитолия США, сообщило отделение ФБР в Детройте. РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T03:16

2021-01-22T03:16

2021-01-22T03:16

захват капитолия в вашингтоне

фбр

капитолий

сша

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ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Задержан житель Мичигана, избивший полицейского хоккейной клюшкой при захвате Капитолия США, сообщило отделение ФБР в Детройте.Житель города Уиксом Майкл Фой обвиняется по пяти статьям, включая незаконное проникновение в государственное учреждение, воспрепятствование официальным мероприятиям и органам правосудия, нападение на офицера полиции, сообщничество в противоправных действиях.Шестого января сторонники Дональда Трампа, являвшегося тогда действующим президентом США, штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.

https://ria.ru/20210121/ssha-1593896434.html

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фбр, капитолий, сша, в мире