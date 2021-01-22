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Суд отказался вернуть прокурору дело американского инвестора Калви
Суд отказался вернуть прокурору дело американского инвестора Калви
Мещанский суд Москвы отказался вернуть прокурору дело основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви, обвиняемого в растрате, и назначил РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T18:07
2021-01-22T18:12
следственный комитет россии (ск рф)
москва
майкл калви
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Мещанский суд Москвы отказался вернуть прокурору дело основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви, обвиняемого в растрате, и назначил его к рассмотрению по существу 2 февраля, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юлия Котомина."Суд назначил дело к слушанию по существу на 2 февраля", - сказала собеседница агентства. Заседание запланировано в открытом режиме, но пустят ли журналистов, станет известно позднее.Сегодня в суде продолжается предварительное слушание. Защита настаивала на возврате дела в прокуратуру для устранения нарушений.На первом заседании по существу, как ожидается, прокурор огласит фабулу предъявленных обвинений, после чего подсудимые выразят свое отношение к нему. Затем суд перейдет к исследованию доказательств и допросу свидетелей.Ранее суд продлил Калви и другим подсудимым запрет определенных действий. В рамках данной меры Калви запрещено покидать дом ночью, общаться с другими фигурантами дела за пределами судебного разбирательства и находиться в зданиях компаний, которые фигурировали в сделке, ставшей поводом для уголовного преследования.Следствие полагает, что Калви с партнерами по бизнесу убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ. Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда. Никто из фигурантов этого дела вину не признает.Никто из фигурантов этого дела, которым вменяется растрата денежных средств "Восточного" путем выдачи невозвратного кредита на 2,5 миллиарда рублей "Первому коллекторскому бюро", вину не признает.
https://ria.ru/20201028/kalvi-1581873313.html
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следственный комитет россии (ск рф), москва, майкл калви

Суд отказался вернуть прокурору дело американского инвестора Калви

18:07 22.01.2021 (обновлено: 18:12 22.01.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОснователь инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в растрате средств банка "Восточный", идет к Мещанскому суду Москвы,
Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в растрате средств банка Восточный, идет к Мещанскому суду Москвы, - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Мещанский суд Москвы отказался вернуть прокурору дело основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви, обвиняемого в растрате, и назначил его к рассмотрению по существу 2 февраля, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юлия Котомина.
"Суд назначил дело к слушанию по существу на 2 февраля", - сказала собеседница агентства. Заседание запланировано в открытом режиме, но пустят ли журналистов, станет известно позднее.
Сегодня в суде продолжается предварительное слушание. Защита настаивала на возврате дела в прокуратуру для устранения нарушений.
На первом заседании по существу, как ожидается, прокурор огласит фабулу предъявленных обвинений, после чего подсудимые выразят свое отношение к нему. Затем суд перейдет к исследованию доказательств и допросу свидетелей.
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в мошенничестве на 2,5 миллиарда рублей, на заседании в Басманном суде Москвы. 12 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября 2020, 09:37
"Восточный" достиг соглашения по возмещению ущерба по делу Калви
Ранее суд продлил Калви и другим подсудимым запрет определенных действий. В рамках данной меры Калви запрещено покидать дом ночью, общаться с другими фигурантами дела за пределами судебного разбирательства и находиться в зданиях компаний, которые фигурировали в сделке, ставшей поводом для уголовного преследования.
Следствие полагает, что Калви с партнерами по бизнесу убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ. Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда. Никто из фигурантов этого дела вину не признает.
Никто из фигурантов этого дела, которым вменяется растрата денежных средств "Восточного" путем выдачи невозвратного кредита на 2,5 миллиарда рублей "Первому коллекторскому бюро", вину не признает.
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в мошенничестве на заседании Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении содержания под домашним арестом. 8 июля 2019 - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября 2020, 14:17
В Кремле оценили, повлияет ли снятие ареста с Калви на инвестклимат
 
Следственный комитет России (СК РФ)МоскваМайкл Калви
 
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