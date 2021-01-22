https://ria.ru/20210122/izbienie-1594114839.html

В Югре мужчину заподозрили в избиении двух дочерей из-за плохих оценок

В Югре мужчину заподозрили в избиении двух дочерей из-за плохих оценок

Житель Когалыма (ХМАО) подозревается в избиении двух дочерей за плохие оценки, невыполнение домашних заданий и постоянное пользование мобильным телефоном,... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T10:25

2021-01-22T10:25

2021-01-22T10:25

следственный комитет россии (ск рф)

когалым

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 янв - РИА Новости. Житель Когалыма (ХМАО) подозревается в избиении двух дочерей за плохие оценки, невыполнение домашних заданий и постоянное пользование мобильным телефоном, сообщает региональное следственное управление СК РФ."По версии следствия, в период с июля по октябрь 2020 года подозреваемый неоднократно применял насилие к своим 11- и 12-летней дочерям путем нанесения побоев за низкие оценки успеваемости в школе, невыполнение школьных заданий и домашней работы, длительное пользование мобильным телефоном", - говорится в сообщении.Согласно данным следствия, 47-летний мужчина "под предлогом воспитательных мер" систематически бил детей, причиняя им физические и психические страдания."Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а","г" части 2 статьи 117 УК РФ "Истязание несовершеннолетнего", - подчеркнули в следственном управлении.При этом, как уточнили в ведомстве, ранее в отношении мужчины полицейскими уже было возбуждено уголовное дело из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей и угрозы убийством.

https://ria.ru/20201225/izbieniya-1590963661.html

когалым

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), когалым, происшествия