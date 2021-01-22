https://ria.ru/20210122/izbienie-1594114839.html
В Югре мужчину заподозрили в избиении двух дочерей из-за плохих оценок
В Югре мужчину заподозрили в избиении двух дочерей из-за плохих оценок
Житель Когалыма (ХМАО) подозревается в избиении двух дочерей за плохие оценки, невыполнение домашних заданий и постоянное пользование мобильным телефоном,... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T10:25
2021-01-22T10:25
2021-01-22T10:25
следственный комитет россии (ск рф)
когалым
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 янв - РИА Новости. Житель Когалыма (ХМАО) подозревается в избиении двух дочерей за плохие оценки, невыполнение домашних заданий и постоянное пользование мобильным телефоном, сообщает региональное следственное управление СК РФ."По версии следствия, в период с июля по октябрь 2020 года подозреваемый неоднократно применял насилие к своим 11- и 12-летней дочерям путем нанесения побоев за низкие оценки успеваемости в школе, невыполнение школьных заданий и домашней работы, длительное пользование мобильным телефоном", - говорится в сообщении.Согласно данным следствия, 47-летний мужчина "под предлогом воспитательных мер" систематически бил детей, причиняя им физические и психические страдания."Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а","г" части 2 статьи 117 УК РФ "Истязание несовершеннолетнего", - подчеркнули в следственном управлении.При этом, как уточнили в ведомстве, ранее в отношении мужчины полицейскими уже было возбуждено уголовное дело из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей и угрозы убийством.
https://ria.ru/20201225/izbieniya-1590963661.html
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следственный комитет россии (ск рф), когалым, происшествия
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 янв - РИА Новости.
Житель Когалыма
(ХМАО) подозревается в избиении двух дочерей за плохие оценки, невыполнение домашних заданий и постоянное пользование мобильным телефоном, сообщает региональное следственное управление СК РФ
.
"По версии следствия, в период с июля по октябрь 2020 года подозреваемый неоднократно применял насилие к своим 11- и 12-летней дочерям путем нанесения побоев за низкие оценки успеваемости в школе, невыполнение школьных заданий и домашней работы, длительное пользование мобильным телефоном", - говорится в сообщении.
Согласно данным следствия, 47-летний мужчина "под предлогом воспитательных мер" систематически бил детей, причиняя им физические и психические страдания.
"Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а","г" части 2 статьи 117 УК РФ "Истязание несовершеннолетнего", - подчеркнули в следственном управлении.
При этом, как уточнили в ведомстве, ранее в отношении мужчины полицейскими уже было возбуждено уголовное дело из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей и угрозы убийством.