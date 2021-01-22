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В Италии угонщики вернули машину, узнав о болезни хозяйки
В Италии угонщики вернули машину, узнав о болезни хозяйки
Итальянские карабинеры обнаружили автомобиль, угнанный с парковки больницы в южном городе Бари: после обращения в социальных сетях угонщики оставили в машине... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T14:27
2021-01-22T14:27
авто
бари
в мире
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РИМ, 22 янв – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянские карабинеры обнаружили автомобиль, угнанный с парковки больницы в южном городе Бари: после обращения в социальных сетях угонщики оставили в машине записку с извинениями.В середине января дочь жертвы преступления написала в Facebook, что угнанный автомобиль был единственным средством передвижения у ее матери, страдающей от рассеянного склероза. Fiat Doblò был приспособлен для вождения инвалидами и оснащен пандусом и инвалидным креслом."Положите руку на сердце и верните ее нам", - заявила девушка. Ее обращение стало популярным и, по всей видимости, дошло до угонщиков. Спустя несколько дней машина нашлась. Некий мужчина в пригороде Бари увидел ее припаркованной около своего дома и вызвал карабинеров. На переднем сидении автомобиля они нашли записку от преступников."У нас тоже есть сердце, извините нас, мы не знали о вашей патологии", - написали они от руки.Семья Дамиани после счастливого завершения истории поблагодарила всех за поддержку и объявила о начале сбора средств на покупку автомобиля для инвалидов, который должна получить местная благотворительная организация.
https://ria.ru/20201126/rome-1586320107.html
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авто, бари, в мире

В Италии угонщики вернули машину, узнав о болезни хозяйки

14:27 22.01.2021
 
© РИА Новости / Светлана Волобуева / Перейти в фотобанкПолицейская машина на улице Милана
Полицейская машина на улице Милана - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Светлана Волобуева
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Читать ria.ru в
РИМ, 22 янв – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянские карабинеры обнаружили автомобиль, угнанный с парковки больницы в южном городе Бари: после обращения в социальных сетях угонщики оставили в машине записку с извинениями.
В середине января дочь жертвы преступления написала в Facebook, что угнанный автомобиль был единственным средством передвижения у ее матери, страдающей от рассеянного склероза. Fiat Doblò был приспособлен для вождения инвалидами и оснащен пандусом и инвалидным креслом.
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"Положите руку на сердце и верните ее нам", - заявила девушка. Ее обращение стало популярным и, по всей видимости, дошло до угонщиков. Спустя несколько дней машина нашлась. Некий мужчина в пригороде Бари увидел ее припаркованной около своего дома и вызвал карабинеров. На переднем сидении автомобиля они нашли записку от преступников.
"У нас тоже есть сердце, извините нас, мы не знали о вашей патологии", - написали они от руки.
Семья Дамиани после счастливого завершения истории поблагодарила всех за поддержку и объявила о начале сбора средств на покупку автомобиля для инвалидов, который должна получить местная благотворительная организация.
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