https://ria.ru/20210122/italiya-1594158977.html

В Италии угонщики вернули машину, узнав о болезни хозяйки

В Италии угонщики вернули машину, узнав о болезни хозяйки

Итальянские карабинеры обнаружили автомобиль, угнанный с парковки больницы в южном городе Бари: после обращения в социальных сетях угонщики оставили в машине... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T14:27

2021-01-22T14:27

2021-01-22T14:27

авто

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в мире

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РИМ, 22 янв – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянские карабинеры обнаружили автомобиль, угнанный с парковки больницы в южном городе Бари: после обращения в социальных сетях угонщики оставили в машине записку с извинениями.В середине января дочь жертвы преступления написала в Facebook, что угнанный автомобиль был единственным средством передвижения у ее матери, страдающей от рассеянного склероза. Fiat Doblò был приспособлен для вождения инвалидами и оснащен пандусом и инвалидным креслом."Положите руку на сердце и верните ее нам", - заявила девушка. Ее обращение стало популярным и, по всей видимости, дошло до угонщиков. Спустя несколько дней машина нашлась. Некий мужчина в пригороде Бари увидел ее припаркованной около своего дома и вызвал карабинеров. На переднем сидении автомобиля они нашли записку от преступников."У нас тоже есть сердце, извините нас, мы не знали о вашей патологии", - написали они от руки.Семья Дамиани после счастливого завершения истории поблагодарила всех за поддержку и объявила о начале сбора средств на покупку автомобиля для инвалидов, который должна получить местная благотворительная организация.

https://ria.ru/20201126/rome-1586320107.html

https://rsport.ria.ru/20201003/yagudin-1578150956.html

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