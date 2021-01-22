https://ria.ru/20210122/investitsii-1594140703.html
Прямые инвестиции Китая за рубеж в 2020 году выросли на 3,3%
Прямые инвестиции Китая за рубеж в 2020 году выросли на 3,3%
Объем прямых иноинвестиций КНР в 2020 году достиг 132,9 миллиарда долларов, увеличившись в годовом исчислении на 3,3%, свидетельствуют данные министерства... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T12:46
2021-01-22T12:46
2021-01-22T12:46
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МОСКВА, 22 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Объем прямых иноинвестиций КНР в 2020 году достиг 132,9 миллиарда долларов, увеличившись в годовом исчислении на 3,3%, свидетельствуют данные министерства коммерции КНР.Официальный представитель Минкоммерции Гао Фэн отметил, что в прошлом году китайские инвестиции за рубеж продолжили расти при реализации проектов инициативы "Один пояс и один путь"."Прямые нефинансовые капиталовложения КНР в экономику 58 стран, участвующих в строительстве "Одного пояса и одного пути", в 2020 году увеличились на 18,3% в годовом исчислении, составив 17 миллиардов 790 миллионов долларов. Стоимость новых подрядных контрактов с заинтересованными государствами составила почти 141,5 миллиарда долларов".Несмотря на негативное воздействие пандемии коронавирусной инфекции, китайские предприятия активно продвигали осуществление важных проектов инициативы "Одного пояса и одного пути" с соблюдением всех санитарных требований.Замглавы Института международных рынков при Академии министерства коммерции КНР Бай Мин говорит, что инициатива "Один пояс и один путь" получила широкую поддержку международного сообщества. Ряд проектов сотрудничества уже доказали свою высокую эффективность.Как сообщил представитель министерства коммерции КНР, в 2020 году объем инвестиций, вложенных китайскими компаниями в зарубежные секторы лизинга и коммерческих услуг, опта и розницы, научных исследований и профессионально-технического обслуживания, значительно вырос. 80% новых подрядных контрактов за пределами страны заключены в сфере инфраструктурного строительства.По словам Гао Фэна, в прошлом году динамично развивался аутсорсинг. Объем офшорного аутсорсинга услуг Китая впервые превысил сто миллиардов долларов, что привело к росту экспорта услуг на 3,8% в годовом исчислении."В 2020 году объем аутсорс-заказов из США достиг 155 миллиардов 60 миллионов юаней, увеличившись на 17% в годовом исчислении. Исполнительный объем офшорных заказов на аутсорсинг из Сянгана и Евросоюза увеличился на 5,7% и 5,8% соответственно. Объем офшорных аутсорс-заказов из стран инициативы "Одного пояса и одного пути" составил 136 миллиардов 60 миллионов юаней, увеличившись на 8,9% в годовом исчислении".
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МОСКВА, 22 янв - Проект "Россия-Китай: Главное"
. Объем прямых иноинвестиций КНР
в 2020 году достиг 132,9 миллиарда долларов, увеличившись в годовом исчислении на 3,3%, свидетельствуют данные министерства коммерции КНР.
Официальный представитель Минкоммерции Гао Фэн отметил, что в прошлом году китайские инвестиции за рубеж продолжили расти при реализации проектов инициативы "Один пояс и один путь".
"Прямые нефинансовые капиталовложения КНР в экономику 58 стран, участвующих в строительстве "Одного пояса и одного пути", в 2020 году увеличились на 18,3% в годовом исчислении, составив 17 миллиардов 790 миллионов долларов. Стоимость новых подрядных контрактов с заинтересованными государствами составила почти 141,5 миллиарда долларов".
Несмотря на негативное воздействие пандемии коронавирусной инфекции, китайские предприятия активно продвигали осуществление важных проектов инициативы "Одного пояса и одного пути" с соблюдением всех санитарных требований.
Замглавы Института международных рынков при Академии министерства коммерции КНР Бай Мин говорит, что инициатива "Один пояс и один путь" получила широкую поддержку международного сообщества. Ряд проектов сотрудничества уже доказали свою высокую эффективность.
"На фоне спада мировой экономики и сокращения глобальных инвестиций стабильный рост китайских капиталовложений за рубеж демонстрирует поддержку странами мира китайской инициативы", - сказал он.
Как сообщил представитель министерства коммерции КНР, в 2020 году объем инвестиций, вложенных китайскими компаниями в зарубежные секторы лизинга и коммерческих услуг, опта и розницы, научных исследований и профессионально-технического обслуживания, значительно вырос. 80% новых подрядных контрактов за пределами страны заключены в сфере инфраструктурного строительства.
По словам Гао Фэна, в прошлом году динамично развивался аутсорсинг. Объем офшорного аутсорсинга услуг Китая впервые превысил сто миллиардов долларов, что привело к росту экспорта услуг на 3,8% в годовом исчислении.
"В 2020 году объем аутсорс-заказов из США достиг 155 миллиардов 60 миллионов юаней, увеличившись на 17% в годовом исчислении. Исполнительный объем офшорных заказов на аутсорсинг из Сянгана и Евросоюза увеличился на 5,7% и 5,8% соответственно. Объем офшорных аутсорс-заказов из стран инициативы "Одного пояса и одного пути" составил 136 миллиардов 60 миллионов юаней, увеличившись на 8,9% в годовом исчислении".