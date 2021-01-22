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https://ria.ru/20210122/finlyandiya-1594111008.html
Финское правительство раскритиковало свои действия во время пандемии
Финское правительство раскритиковало свои действия во время пандемии
Правительство Финляндии опубликовало в пятницу отчет, сделанный компанией Deloitte, об управлении кризисом, вызванным пандемией коронавируса, в нем перечислены... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T09:48
2021-01-22T11:27
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
deloitte
коронавирусы
здоровье - общество
финляндия
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ХЕЛЬСИНКИ, 22 янв - РИА Новости. Правительство Финляндии опубликовало в пятницу отчет, сделанный компанией Deloitte, об управлении кризисом, вызванным пандемией коронавируса, в нем перечислены недостатки в работе чиновников, министерств и ведомств страны.Исследование было заказано у консалтинговой компании Deloitte, в ходе которого на основе личных интервью были опрошены члены правительства, высокопоставленные должностные лица, члены координационной группы по управлению кризисом в пандемию, канцлеры и члены парламента."Согласно отчету, были недостатки в координации и развитии коммуникаций, информационного потока в правительстве между административными ветвями. Организация по борьбе с кризисом должна действовать быстрее. Необходимы четкие модели управления и организации, которые можно было бы применять в кризисных ситуациях без значительных структурных изменений", - говорится в отчете.Отмечается, что финским властям необходимо развивать межведомственное сотрудничество, обмен информацией между правительством и внешними организациями, международное сотрудничество и сотрудничество с частным сектором."Такой кризис, как пандемия, не был хорошо подготовлен. Уроки, извлеченные из предыдущих кризисов, имели лишь ограниченное применение. Важно выявлять различные кризисы и готовиться к ним как можно более комплексно", - говорится в исследовании.При этом общая оценка опрошенных лиц показала, что финский кабмин весной 2020 года в целом действовал правильно."Общение с гражданами было одним из самых больших успехов весной. Оно было в основном ясным, фактическим и прозрачным. Коммуникация привлекла внимание общественности к серьезности кризиса, что, по оценкам, оказало серьезное влияние на борьбу с эпидемией", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, deloitte, коронавирусы, здоровье - общество, финляндия

Финское правительство раскритиковало свои действия во время пандемии

09:48 22.01.2021 (обновлено: 11:27 22.01.2021)
 
© AFP 2020 / Lehtikuva/Roni LehtiМедсестра в защитном костюме берет образец крови пациента для анализа на коронавирус Covid-19, в университетской больнице Турку
Медсестра в защитном костюме берет образец крови пациента для анализа на коронавирус Covid-19, в университетской больнице Турку - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© AFP 2020 / Lehtikuva/Roni Lehti
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ХЕЛЬСИНКИ, 22 янв - РИА Новости. Правительство Финляндии опубликовало в пятницу отчет, сделанный компанией Deloitte, об управлении кризисом, вызванным пандемией коронавируса, в нем перечислены недостатки в работе чиновников, министерств и ведомств страны.
Исследование было заказано у консалтинговой компании Deloitte, в ходе которого на основе личных интервью были опрошены члены правительства, высокопоставленные должностные лица, члены координационной группы по управлению кризисом в пандемию, канцлеры и члены парламента.
"Согласно отчету, были недостатки в координации и развитии коммуникаций, информационного потока в правительстве между административными ветвями. Организация по борьбе с кризисом должна действовать быстрее. Необходимы четкие модели управления и организации, которые можно было бы применять в кризисных ситуациях без значительных структурных изменений", - говорится в отчете.
Отмечается, что финским властям необходимо развивать межведомственное сотрудничество, обмен информацией между правительством и внешними организациями, международное сотрудничество и сотрудничество с частным сектором.
"Такой кризис, как пандемия, не был хорошо подготовлен. Уроки, извлеченные из предыдущих кризисов, имели лишь ограниченное применение. Важно выявлять различные кризисы и готовиться к ним как можно более комплексно", - говорится в исследовании.
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При этом общая оценка опрошенных лиц показала, что финский кабмин весной 2020 года в целом действовал правильно.
"Общение с гражданами было одним из самых больших успехов весной. Оно было в основном ясным, фактическим и прозрачным. Коммуникация привлекла внимание общественности к серьезности кризиса, что, по оценкам, оказало серьезное влияние на борьбу с эпидемией", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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