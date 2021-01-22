https://ria.ru/20210122/finlyandiya-1594111008.html

Финское правительство раскритиковало свои действия во время пандемии

Финское правительство раскритиковало свои действия во время пандемии

Правительство Финляндии опубликовало в пятницу отчет, сделанный компанией Deloitte, об управлении кризисом, вызванным пандемией коронавируса, в нем перечислены... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T09:48

2021-01-22T09:48

2021-01-22T11:27

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

deloitte

коронавирусы

здоровье - общество

финляндия

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ХЕЛЬСИНКИ, 22 янв - РИА Новости. Правительство Финляндии опубликовало в пятницу отчет, сделанный компанией Deloitte, об управлении кризисом, вызванным пандемией коронавируса, в нем перечислены недостатки в работе чиновников, министерств и ведомств страны.Исследование было заказано у консалтинговой компании Deloitte, в ходе которого на основе личных интервью были опрошены члены правительства, высокопоставленные должностные лица, члены координационной группы по управлению кризисом в пандемию, канцлеры и члены парламента."Согласно отчету, были недостатки в координации и развитии коммуникаций, информационного потока в правительстве между административными ветвями. Организация по борьбе с кризисом должна действовать быстрее. Необходимы четкие модели управления и организации, которые можно было бы применять в кризисных ситуациях без значительных структурных изменений", - говорится в отчете.Отмечается, что финским властям необходимо развивать межведомственное сотрудничество, обмен информацией между правительством и внешними организациями, международное сотрудничество и сотрудничество с частным сектором."Такой кризис, как пандемия, не был хорошо подготовлен. Уроки, извлеченные из предыдущих кризисов, имели лишь ограниченное применение. Важно выявлять различные кризисы и готовиться к ним как можно более комплексно", - говорится в исследовании.При этом общая оценка опрошенных лиц показала, что финский кабмин весной 2020 года в целом действовал правильно."Общение с гражданами было одним из самых больших успехов весной. Оно было в основном ясным, фактическим и прозрачным. Коммуникация привлекла внимание общественности к серьезности кризиса, что, по оценкам, оказало серьезное влияние на борьбу с эпидемией", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210118/finlyandiya-1593492883.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, deloitte, коронавирусы, здоровье - общество, финляндия