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Липецкая область
https://ria.ru/20210122/festival-1594192256.html
Спортивно-патриотический фестиваль пройдёт в Липецкой области
Спортивно-патриотический фестиваль пройдёт в Липецкой области
Спортивно-патриотический фестиваль под названием "Здесь прошли бои жестокие" пройдет в субботу в день освобождения Тербунского района Липецкой области от... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T17:14
2021-01-22T17:14
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 22 янв – РИА Новости. Спортивно-патриотический фестиваль под названием "Здесь прошли бои жестокие" пройдет в субботу в день освобождения Тербунского района Липецкой области от немецко-фашистских захватчиков, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в этом году исполняется 78 лет со дня освобождения Тербунского района от немецко-фашистских войск. Зимой 1943 года в районе Солдатского были сосредоточены войска 13-й армии генерала Н.П. Пухова. В тяжёлых условиях советские бойцы смогли преодолеть яростное сопротивление врага и 27 января тербунская земля была полностью освобождена.Глава региона уточнил, что в программе фестиваля - чемпионат по рыболовному спорту, лыжный масс-старт, показательные выступления сотрудников липецких спецподразделений, выставка оружия. Самые зоркие смогут проверить свою меткость в интерактивных тирах и поучаствовать в охотничьем биатлоне."Память, живущая в наших сердцах, – это наша вечная благодарность отцам, дедам и прадедам, вставшим на пути захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Советские солдаты совершили великий подвиг. И грядущие поколения должны знать, какой ценой досталась победа", - сказал Артамонов.
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игорь артамонов

Спортивно-патриотический фестиваль пройдёт в Липецкой области

17:14 22.01.2021
 
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 22 янв – РИА Новости. Спортивно-патриотический фестиваль под названием "Здесь прошли бои жестокие" пройдет в субботу в день освобождения Тербунского района Липецкой области от немецко-фашистских захватчиков, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, в этом году исполняется 78 лет со дня освобождения Тербунского района от немецко-фашистских войск. Зимой 1943 года в районе Солдатского были сосредоточены войска 13-й армии генерала Н.П. Пухова. В тяжёлых условиях советские бойцы смогли преодолеть яростное сопротивление врага и 27 января тербунская земля была полностью освобождена.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
21 января, 11:25Липецкая область
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Глава региона уточнил, что в программе фестиваля - чемпионат по рыболовному спорту, лыжный масс-старт, показательные выступления сотрудников липецких спецподразделений, выставка оружия. Самые зоркие смогут проверить свою меткость в интерактивных тирах и поучаствовать в охотничьем биатлоне.
"Память, живущая в наших сердцах, – это наша вечная благодарность отцам, дедам и прадедам, вставшим на пути захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Советские солдаты совершили великий подвиг. И грядущие поколения должны знать, какой ценой досталась победа", - сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
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