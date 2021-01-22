https://ria.ru/20210122/festival-1594192256.html

Спортивно-патриотический фестиваль пройдёт в Липецкой области

Спортивно-патриотический фестиваль пройдёт в Липецкой области

Спортивно-патриотический фестиваль под названием "Здесь прошли бои жестокие" пройдет в субботу в день освобождения Тербунского района Липецкой области от... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T17:14

2021-01-22T17:14

2021-01-22T17:14

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 22 янв – РИА Новости. Спортивно-патриотический фестиваль под названием "Здесь прошли бои жестокие" пройдет в субботу в день освобождения Тербунского района Липецкой области от немецко-фашистских захватчиков, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в этом году исполняется 78 лет со дня освобождения Тербунского района от немецко-фашистских войск. Зимой 1943 года в районе Солдатского были сосредоточены войска 13-й армии генерала Н.П. Пухова. В тяжёлых условиях советские бойцы смогли преодолеть яростное сопротивление врага и 27 января тербунская земля была полностью освобождена.Глава региона уточнил, что в программе фестиваля - чемпионат по рыболовному спорту, лыжный масс-старт, показательные выступления сотрудников липецких спецподразделений, выставка оружия. Самые зоркие смогут проверить свою меткость в интерактивных тирах и поучаствовать в охотничьем биатлоне."Память, живущая в наших сердцах, – это наша вечная благодарность отцам, дедам и прадедам, вставшим на пути захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Советские солдаты совершили великий подвиг. И грядущие поколения должны знать, какой ценой досталась победа", - сказал Артамонов.

https://ria.ru/20210121/podderzhka-1593972153.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов