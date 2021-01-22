Первая леди Америки Джилл Байден
В Белый дом вместе с президентом Джо Байденом переехала его жена Джилл.
В Белый дом вместе с президентом Джо Байденом переехала его жена Джилл.
Первая леди США становится хозяйкой Белого дома. Это почетно, но и довольно хлопотно.
Первая леди США становится хозяйкой Белого дома. Это почетно, но и довольно хлопотно.
Надо присутствовать на многочисленных мероприятиях, заботиться о выполнении всех церемоний, сопровождать главу государства в поездках.
Надо присутствовать на многочисленных мероприятиях, заботиться о выполнении всех церемоний, сопровождать главу государства в поездках.
У первой леди есть даже собственный штат служащих.
Кому-кому, а Джилл все это известно, в Белом доме она не впервые.
Кому-кому, а Джилл все это известно, в Белом доме она не впервые.
С 2009 по 2017 год, когда Байден занимал пост вице-президента, его жена была второй леди страны.
С 2009 по 2017 год, когда Байден занимал пост вице-президента, его жена была второй леди страны.
Джилл Трейси Джейкобс родилась в Нью-Джерси в семье кассира банка и домохозяйки.
Джилл Трейси Джейкобс родилась в Нью-Джерси в семье кассира банка и домохозяйки.
Она всегда хотела быть самостоятельной и уже в 15 устроилась работать официанткой.
Она всегда хотела быть самостоятельной и уже в 15 устроилась работать официанткой.
После школы Джилл поступила в колледж, но заскучала там и забрала документы. Позже она окончила Университет Вилланова со степенью магистра искусств английского языка и нашла себя в преподавании.
После школы Джилл поступила в колледж, но заскучала там и забрала документы. Позже она окончила Университет Вилланова со степенью магистра искусств английского языка и нашла себя в преподавании.
С Джо Байденом Джилл познакомилась в 1975 году, а замуж согласилась выйти в 1977-м. Будущий президент делал ей предложение пять раз.
С Джо Байденом Джилл познакомилась в 1975 году, а замуж согласилась выйти в 1977-м. Будущий президент делал ей предложение пять раз.
В этом браке у Джилл и Джозефа родилась дочь Эшли.
Джилл призвала мужа баллотироваться на пост президента после переизбрания Джорджа Буша — младшего в 2004 году.
Джилл призвала мужа баллотироваться на пост президента после переизбрания Джорджа Буша — младшего в 2004 году.
"Я буквально носила черный всю неделю. Я просто не могла поверить, что он (Буш. — Прим. ред.) выиграл, потому что я чувствовала, что все уже было слишком плохо. Я была против войны в Ираке. И я сказала Джо: "Тебе нужно изменить это, ты должен изменить это", — рассказывала она.
"Я буквально носила черный всю неделю. Я просто не могла поверить, что он (Буш. — Прим. ред.) выиграл, потому что я чувствовала, что все уже было слишком плохо. Я была против войны в Ираке. И я сказала Джо: "Тебе нужно изменить это, ты должен изменить это", — рассказывала она.
Джозеф Байден проиграл номинацию Бараку Обаме, но впоследствии был выбран им как кандидат на пост вице-президента.
Джозеф Байден проиграл номинацию Бараку Обаме, но впоследствии был выбран им как кандидат на пост вице-президента.
В 2019 году Джо Байден вступил в президентскую гонку. Джилл во всем поддерживала мужа.
В 2019 году Джо Байден вступил в президентскую гонку. Джилл во всем поддерживала мужа.
Теперь в жизни Джилл Байден начинается новый этап.
Теперь в жизни Джилл Байден начинается новый этап.