https://ria.ru/20210122/dzhill-bayden-1593852217.html

Первая леди Америки Джилл Байден

Первая леди Америки Джилл Байден

У жены президента миссия сложная и ответственная: нужно быть не только верной спутницей главы государства, но и примером для нации. И всегда под пристальным... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T11:35

2021-01-22T11:35

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джилл байден

джо байден

сша

фото

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У жены президента миссия сложная и ответственная: нужно быть не только верной спутницей главы государства, но и примером для нации. И всегда под пристальным вниманием. Как с этим справится Джилл Байден? Новая первая леди США — в фотоленте Ria.ru.

сша

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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