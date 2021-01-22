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Первая леди Америки Джилл Байден
Первая леди Америки Джилл Байден
У жены президента миссия сложная и ответственная: нужно быть не только верной спутницей главы государства, но и примером для нации. И всегда под пристальным... РИА Новости, 22.01.2021
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У жены президента миссия сложная и ответственная: нужно быть не только верной спутницей главы государства, но и примером для нации. И всегда под пристальным вниманием. Как с этим справится Джилл Байден? Новая первая леди США — в фотоленте Ria.ru.
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джилл байден, джо байден, сша, фото, фото

Первая леди Америки Джилл Байден

11:35 22.01.2021 (обновлено: 16:40 22.01.2021)
 
Читать ria.ru в
У жены президента миссия сложная и ответственная: нужно быть не только верной спутницей главы государства, но и примером для нации. И всегда под пристальным вниманием. Как с этим справится Джилл Байден? Новая первая леди США — в фотоленте Ria.ru.
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанк

В Белый дом вместе с президентом Джо Байденом переехала его жена Джилл.

Избранный президент США Джозеф Байден с супругой Джилл Байден после присяги
1 из 16

В Белый дом вместе с президентом Джо Байденом переехала его жена Джилл.

© Sputnik / Стрингер
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© REUTERS / Alex Brandon/Pool

Первая леди США становится хозяйкой Белого дома. Это почетно, но и довольно хлопотно.

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден возле Белого дома в Вашингтоне, округ Колумбия
2 из 16

Первая леди США становится хозяйкой Белого дома. Это почетно, но и довольно хлопотно.

© REUTERS / Alex Brandon/Pool
© AP Photo / John Locher

Надо присутствовать на многочисленных мероприятиях, заботиться о выполнении всех церемоний, сопровождать главу государства в поездках.

Кандидат в президенты США Джо Байден с супругой Джилл во время предвыборной кампании в штате Айова
3 из 16

Надо присутствовать на многочисленных мероприятиях, заботиться о выполнении всех церемоний, сопровождать главу государства в поездках.

© AP Photo / John Locher
© AFP 2020 / Luis Acosta

У первой леди есть даже собственный штат служащих.

Вице-президент США Джо Байден с супругой Джилл в военном аэропорту Catam в Боготе
4 из 16

У первой леди есть даже собственный штат служащих.

© AFP 2020 / Luis Acosta
© AP Photo / George Widman

Кому-кому, а Джилл все это известно, в Белом доме она не впервые.

Сенатор Джо Байден с супругой Джилл после выдвижения своей кандидатуры на пост президента США, 9 июня 1987 года
5 из 16

Кому-кому, а Джилл все это известно, в Белом доме она не впервые.

© AP Photo / George Widman
© AFP 2020 / Timothy A. Clary

С 2009 по 2017 год, когда Байден занимал пост вице-президента, его жена была второй леди страны.

Вице-президент США Джо Байден с супругой Джилл на Балу главнокомандующего в Вашингтоне
6 из 16

С 2009 по 2017 год, когда Байден занимал пост вице-президента, его жена была второй леди страны.

© AFP 2020 / Timothy A. Clary
© AP Photo / Andrew Harnik

Джилл Трейси Джейкобс родилась в Нью-Джерси в семье кассира банка и домохозяйки.

Кандидат в президенты США Джо Байден с супругой Джилл после речи на Национальном съезде Демократической партии США
7 из 16

Джилл Трейси Джейкобс родилась в Нью-Джерси в семье кассира банка и домохозяйки.

© AP Photo / Andrew Harnik
© AP Photo / Bradley C Bower

Она всегда хотела быть самостоятельной и уже в 15 устроилась работать официанткой.

Джилл Байден с журналом с изображением своего супруга Джо Байдена на обложке
8 из 16

Она всегда хотела быть самостоятельной и уже в 15 устроилась работать официанткой.

© AP Photo / Bradley C Bower
© AFP 2020 / Ernesto Mastrascusa

После школы Джилл поступила в колледж, но заскучала там и забрала документы. Позже она окончила Университет Вилланова со степенью магистра искусств английского языка и нашла себя в преподавании.

Джилл Байден в Университете Гавана на Кубе
9 из 16

После школы Джилл поступила в колледж, но заскучала там и забрала документы. Позже она окончила Университет Вилланова со степенью магистра искусств английского языка и нашла себя в преподавании.

© AFP 2020 / Ernesto Mastrascusa
© AP Photo / Invision/Michael Zorn

С Джо Байденом Джилл познакомилась в 1975 году, а замуж согласилась выйти в 1977-м. Будущий президент делал ей предложение пять раз.

Джилл Байден на 71‑ой церемонии награждения премией Тони
10 из 16

С Джо Байденом Джилл познакомилась в 1975 году, а замуж согласилась выйти в 1977-м. Будущий президент делал ей предложение пять раз.

© AP Photo / Invision/Michael Zorn
© AFP 2020 / Getty Images/Frazer Harrison

В этом браке у Джилл и Джозефа родилась дочь Эшли.

Джилл Байден с дочерью Эшли Байден в Голливуде
11 из 16

В этом браке у Джилл и Джозефа родилась дочь Эшли.

© AFP 2020 / Getty Images/Frazer Harrison
© AP Photo / Julio Cortez

Джилл призвала мужа баллотироваться на пост президента после переизбрания Джорджа Буша — младшего в 2004 году.

Кандидат в президенты США Джо Байден с супругой Джилл после финальных дебатов в Нашвилле
12 из 16

Джилл призвала мужа баллотироваться на пост президента после переизбрания Джорджа Буша — младшего в 2004 году.

© AP Photo / Julio Cortez
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta

"Я буквально носила черный всю неделю. Я просто не могла поверить, что он (Буш. — Прим. ред.) выиграл, потому что я чувствовала, что все уже было слишком плохо. Я была против войны в Ираке. И я сказала Джо: "Тебе нужно изменить это, ты должен изменить это", — рассказывала она.

Вице-президент США Джо Байден с супругой Джилл в своем кабинете в Белом доме в Вашингтоне
13 из 16

"Я буквально носила черный всю неделю. Я просто не могла поверить, что он (Буш. — Прим. ред.) выиграл, потому что я чувствовала, что все уже было слишком плохо. Я была против войны в Ираке. И я сказала Джо: "Тебе нужно изменить это, ты должен изменить это", — рассказывала она.

© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
© AFP 2020 / Emmanuel Dunand

Джозеф Байден проиграл номинацию Бараку Обаме, но впоследствии был выбран им как кандидат на пост вице-президента.

Барак Обама с супругой Мишель и Джо Байден с супругой Джилл в штате Иллинойс
14 из 16

Джозеф Байден проиграл номинацию Бараку Обаме, но впоследствии был выбран им как кандидат на пост вице-президента.

© AFP 2020 / Emmanuel Dunand
© AP Photo / Andrew Harnik

В 2019 году Джо Байден вступил в президентскую гонку. Джилл во всем поддерживала мужа.

Джилл Байден выступает во время предвыборного ралли своего мужа Джо Байдена в Питтсбурге
15 из 16

В 2019 году Джо Байден вступил в президентскую гонку. Джилл во всем поддерживала мужа.

© AP Photo / Andrew Harnik
© AP Photo / Gerald Herbert

Теперь в жизни Джилл Байден начинается новый этап.

Джилл Байден с внучкой Джо Байдена Натали Байден. 2008 год
16 из 16

Теперь в жизни Джилл Байден начинается новый этап.

© AP Photo / Gerald Herbert
 
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