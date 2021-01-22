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https://ria.ru/20210122/dubay-1594159101.html
В Дубае запретили развлекательные мероприятия в кафе и ресторанах
В Дубае запретили развлекательные мероприятия в кафе и ресторанах
Власти Дубая приостановили выдачу разрешений на проведение развлекательных мероприятий, сообщает АТОР. РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T14:59
2021-01-22T14:59
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новости - туризм
дубай (город)
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Власти Дубая приостановили выдачу разрешений на проведение развлекательных мероприятий, сообщает АТОР. По сообщению пресс-службы правительства эмирата, это ограничение вводится в "целях обеспечения безопасности населения".Танцорам, певцам, диджеям и творческим коллективам не разрешено выступать в каком-либо ресторане или отеле в Дубае в ближайшем будущемКак сообщают СМИ, такое решение принято после серии проверок в ряде учреждений, в ходе которых были выявлены многочисленные нарушения. По оценке туроператоров, это вряд ли скажется на спросе по направлению. Как пояснили эксперты, в эмирате действуют строгие антиковидные протоколы в общественных местах, туристических объектах и гостиницах, в рамках которых активные мероприятия итак были запрещены.
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коронавирус covid-19, туризм, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, дубай (город)

В Дубае запретили развлекательные мероприятия в кафе и ресторанах

14:59 22.01.2021
 
CC BY 2.0 / jimmyweee / Dubai - Gold SoukЗолотой базар в Дубае
Золотой базар в Дубае - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
CC BY 2.0 / jimmyweee / Dubai - Gold Souk
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Власти Дубая приостановили выдачу разрешений на проведение развлекательных мероприятий, сообщает АТОР.
По сообщению пресс-службы правительства эмирата, это ограничение вводится в "целях обеспечения безопасности населения".
Танцорам, певцам, диджеям и творческим коллективам не разрешено выступать в каком-либо ресторане или отеле в Дубае в ближайшем будущем
Как сообщают СМИ, такое решение принято после серии проверок в ряде учреждений, в ходе которых были выявлены многочисленные нарушения.
По оценке туроператоров, это вряд ли скажется на спросе по направлению. Как пояснили эксперты, в эмирате действуют строгие антиковидные протоколы в общественных местах, туристических объектах и гостиницах, в рамках которых активные мероприятия итак были запрещены.
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