https://ria.ru/20210122/dubay-1594159101.html

В Дубае запретили развлекательные мероприятия в кафе и ресторанах

В Дубае запретили развлекательные мероприятия в кафе и ресторанах

Власти Дубая приостановили выдачу разрешений на проведение развлекательных мероприятий, сообщает АТОР. РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T14:59

2021-01-22T14:59

2021-01-22T14:59

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Власти Дубая приостановили выдачу разрешений на проведение развлекательных мероприятий, сообщает АТОР. По сообщению пресс-службы правительства эмирата, это ограничение вводится в "целях обеспечения безопасности населения".Танцорам, певцам, диджеям и творческим коллективам не разрешено выступать в каком-либо ресторане или отеле в Дубае в ближайшем будущемКак сообщают СМИ, такое решение принято после серии проверок в ряде учреждений, в ходе которых были выявлены многочисленные нарушения. По оценке туроператоров, это вряд ли скажется на спросе по направлению. Как пояснили эксперты, в эмирате действуют строгие антиковидные протоколы в общественных местах, туристических объектах и гостиницах, в рамках которых активные мероприятия итак были запрещены.

https://ria.ru/20210120/shri-lanka-1593701910.html

дубай (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, дубай (город)