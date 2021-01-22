Россию в проекте о переходном периоде для Донбасса назовут "агрессором"
КИЕВ, 22 янв - РИА Новости. РФ будет четко определена "агрессором" в законопроекте о переходном периоде для Донбасса, рассказал вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
Резников ранее анонсировал разработку пакета законопроектов относительно переходного периода для Донбасса, включающий порядок проведения амнистии. В декабре Резников сообщил, что законопроект почти подготовлен, он может быть принят в Верховной раде Украины в 2021 году.
"Мы предлагаем в этом законе откровенно сказать, что государством-агрессором, относительно оккупированного Крыма, Севастополя и отдельных районов Донбасса, является Российская Федерация - четко и понятно. И тогда дальше все последствия правовые можно потом будет использовать", - цитирует Резникова агентство "Укринформ".
Он утверждает, что территория Крыма и часть Донбасса оккупированы, а не аннексированы, что является очень важным международным аспектом. Кроме того, министр уточнил, что готовится глоссарий, чтобы не было путаницы, и где четко будет указано, что Российская Федерация является государством-агрессором.
В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Кроме того, Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности в участии в конфликте в Донбассе, шпионаже, кибератаках и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР, а также в попытке "похитить княжну Анну Ярославну". Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. По словам сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.