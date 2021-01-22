https://ria.ru/20210122/donbass-1594227837.html

Россию в проекте о переходном периоде для Донбасса назовут "агрессором"

Россию в проекте о переходном периоде для Донбасса назовут "агрессором"

РФ будет четко определена "агрессором" в законопроекте о переходном периоде для Донбасса, рассказал вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T20:54

2021-01-22T20:54

2021-01-22T20:54

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КИЕВ, 22 янв - РИА Новости. РФ будет четко определена "агрессором" в законопроекте о переходном периоде для Донбасса, рассказал вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.Резников ранее анонсировал разработку пакета законопроектов относительно переходного периода для Донбасса, включающий порядок проведения амнистии. В декабре Резников сообщил, что законопроект почти подготовлен, он может быть принят в Верховной раде Украины в 2021 году."Мы предлагаем в этом законе откровенно сказать, что государством-агрессором, относительно оккупированного Крыма, Севастополя и отдельных районов Донбасса, является Российская Федерация - четко и понятно. И тогда дальше все последствия правовые можно потом будет использовать", - цитирует Резникова агентство "Укринформ".Он утверждает, что территория Крыма и часть Донбасса оккупированы, а не аннексированы, что является очень важным международным аспектом. Кроме того, министр уточнил, что готовится глоссарий, чтобы не было путаницы, и где четко будет указано, что Российская Федерация является государством-агрессором.В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Кроме того, Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности в участии в конфликте в Донбассе, шпионаже, кибератаках и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР, а также в попытке "похитить княжну Анну Ярославну". Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. По словам сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210122/lnr-1594188264.html

https://ria.ru/20210121/donbass-1594069574.html

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россия, алексей резников, донбасс, донецкая народная республика, верховная рада украины, алексей пушков, москва, оон, в мире