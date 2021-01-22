Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210122/donbass-1594227837.html
Россию в проекте о переходном периоде для Донбасса назовут "агрессором"
Россию в проекте о переходном периоде для Донбасса назовут "агрессором"
РФ будет четко определена "агрессором" в законопроекте о переходном периоде для Донбасса, рассказал вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T20:54
2021-01-22T20:54
россия
алексей резников
донбасс
донецкая народная республика
верховная рада украины
алексей пушков
москва
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156251/69/1562516930_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_a330165ade9dddcf8a7bad3201403e9f.jpg
КИЕВ, 22 янв - РИА Новости. РФ будет четко определена "агрессором" в законопроекте о переходном периоде для Донбасса, рассказал вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.Резников ранее анонсировал разработку пакета законопроектов относительно переходного периода для Донбасса, включающий порядок проведения амнистии. В декабре Резников сообщил, что законопроект почти подготовлен, он может быть принят в Верховной раде Украины в 2021 году."Мы предлагаем в этом законе откровенно сказать, что государством-агрессором, относительно оккупированного Крыма, Севастополя и отдельных районов Донбасса, является Российская Федерация - четко и понятно. И тогда дальше все последствия правовые можно потом будет использовать", - цитирует Резникова агентство "Укринформ".Он утверждает, что территория Крыма и часть Донбасса оккупированы, а не аннексированы, что является очень важным международным аспектом. Кроме того, министр уточнил, что готовится глоссарий, чтобы не было путаницы, и где четко будет указано, что Российская Федерация является государством-агрессором.В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Кроме того, Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности в участии в конфликте в Донбассе, шпионаже, кибератаках и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР, а также в попытке "похитить княжну Анну Ярославну". Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. По словам сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210122/lnr-1594188264.html
https://ria.ru/20210121/donbass-1594069574.html
россия
донбасс
донецкая народная республика
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156251/69/1562516930_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_a95589df3fcb32889e7eb20fa6b33a7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, алексей резников, донбасс, донецкая народная республика, верховная рада украины, алексей пушков, москва, оон, в мире

Россию в проекте о переходном периоде для Донбасса назовут "агрессором"

20:54 22.01.2021
 
© РИА Новости / Валерий МельниковРазрушенный дом в Донецке
Разрушенный дом в Донецке - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
КИЕВ, 22 янв - РИА Новости. РФ будет четко определена "агрессором" в законопроекте о переходном периоде для Донбасса, рассказал вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
Резников ранее анонсировал разработку пакета законопроектов относительно переходного периода для Донбасса, включающий порядок проведения амнистии. В декабре Резников сообщил, что законопроект почти подготовлен, он может быть принят в Верховной раде Украины в 2021 году.
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
Вчера, 16:52
ЛНР заявила о прибытии в Донбасс тяжелого вооружения украинских силовиков
"Мы предлагаем в этом законе откровенно сказать, что государством-агрессором, относительно оккупированного Крыма, Севастополя и отдельных районов Донбасса, является Российская Федерация - четко и понятно. И тогда дальше все последствия правовые можно потом будет использовать", - цитирует Резникова агентство "Укринформ".
Он утверждает, что территория Крыма и часть Донбасса оккупированы, а не аннексированы, что является очень важным международным аспектом. Кроме того, министр уточнил, что готовится глоссарий, чтобы не было путаницы, и где четко будет указано, что Российская Федерация является государством-агрессором.
В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Кроме того, Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности в участии в конфликте в Донбассе, шпионаже, кибератаках и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР, а также в попытке "похитить княжну Анну Ярославну". Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. По словам сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию".
Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
21 января, 19:51
Грызлов заявил о нежелании Киева решать конфликт в Донбассе мирным путем
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
 
РоссияАлексей РезниковДонбассДонецкая Народная РеспубликаВерховная Рада УкраиныАлексей ПушковМоскваООНВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:53Врач назвал самую опасную мутацию коронавируса
06:50Раскрыт рецепт "идеальной" жаренной курицы
06:36Трамп не раскрывает свои планы на жизнь после президентства
06:34Поклонская заявила, что готова показать Кравчуку Крым
06:07Депутат ГД предложил сажать за вовлечение подростков в незаконные митинги
05:45Российский дипломат напомнил в СБ ООН о закрытии Sputnik в Эстонии
05:19Сын Трампа объяснил, почему пользуется Telegram
04:28Эксперт: "трампизм" будет влиять на внешнюю политику США и при Байдене
04:24Сбросившая 40 килограммов женщина назвала главный секрет похудения
04:13В США разрешили смешивать разные вакцины от COVID-19
03:35В ВОЗ объяснили летальность "британского" штамма коронавируса
03:24На Сахалине рассказали о состоянии двух спасшихся при пожаре детей
03:22В Киеве признали субсидии "угнетающими достоинство" украинцев
03:13Бизнесмен из Мексики заявил о покупке двух миллионов доз "Спутника V"
03:07Источники: кандидату в главы представительства НАСА в РФ отказали в визе
02:37На Сахалине двое детей погибли при пожаре в частном доме
02:34Лидер ХДС не увидел оснований для отмены антироссийских санкций ЕС
02:28В Новой Москве двух мужчин застрелили в ходе конфликта на празднике
02:25Лидер ХДС ответил на призыв Европарламента по "Северному потоку — 2"
02:17Эксперт назвал способы обмана клиентов банков при закрытии вклада
Лента новостейМолния