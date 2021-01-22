https://ria.ru/20210122/dolg-1593838412.html

Не по плану: почему упал спрос на российский госдолг

Не по плану: почему упал спрос на российский госдолг

В начале года Минфин занял в три раза меньше, чем планировал. Аналитики указывают: покупателей отпугивают низкая доходность, несоразмерный риск, возможные... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T08:00

2021-01-22T08:00

2021-01-22T08:00

облигации федерального займа (офз)

центральный банк рф (цб рф)

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости, Наталья Дембинская. В начале года Минфин занял в три раза меньше, чем планировал. Аналитики указывают: покупателей отпугивают низкая доходность, несоразмерный риск, возможные санкции. Что происходит на рынке российского долга и удастся ли привлечь сумму, необходимую для балансировки бюджета, — в материале РИА Новости.Не оправдали ожиданийПервая неделя полноценных торгов на Московской бирже в новом году завершилась рекордным за шесть месяцев падением котировок госдолга. Индекс RGBI, отслеживающий цены облигаций федерального займа, просел на 1,1% — до 151,8 пункта. Шестилетние ОФЗ 26207 подешевели на 1,02% за неделю и 0,42% в пятницу с ростом доходности до 5,75% годовых. Десятилетние бумаги упали на полтора процента за неделю. В ходе первых январских аукционов Минфин продал ОФЗ на 31 миллиарда рублей — втрое меньше того, что планировали. Эксперты констатируют: ОФЗ с постоянным купоном не пользуются высоким спросом у инвесторов. "Падение спроса может быть связано с выросшей инфляцией — реальная ставка по ОФЗ находится на очень низком уровне", — подтверждает Игорь Кучма, финансовый аналитик TradingView. Снижение интереса к облигациям эксперты объясняют и переоценкой параметра "риск — доходность". Международные инвесторы ожидают, что прибыльность казначейских обязательств США вырастет — возможно, до двух процентов в первом квартале на десятилетние бумаги. Как отмечает Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс", доллар заметно слабеет, но рубль все равно не укрепляется.Санкционные рискиКроме того, инвесторов сдерживают консервативные прогнозы ведущих банков. За Россией наблюдает весь мир, и очередные санкции явно не улучшат экономическую ситуацию. Еще один вариант, по словам Джеймса Эндрю Льюиса, эксперта в области кибербезопасности из Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, — отключение России от SWIFT, международной межбанковской системы передачи финансовых данных. Как сообщало в конце декабря агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с планами команды избранного президента, Байден намерен наказать Россию за предполагаемое участие в беспрецедентной хакерской атаке, затронувшей американский Минфин, Министерство торговли, Госдепартамент, а также ряд государственных агентств.Это должно привести к "серьезным экономическим, финансовым или технологическим потерям России", но и американскому бизнесу угрожает. Более того, в ответ Москва наверняка окончательно избавится от казначейских облигаций США. Таким образом, жесткие сценарии по-прежнему считаются маловероятными. Однако риски давят на российский долг. Удастся ли занятьАналитики полагают, что до прояснения ситуации с санкциями крупные инвесторы, скорее всего, воздержаться от серьезных вложений в российские долговые бумаги. Однако слабый спрос на рынке госдолга не создаст особых проблем. В этом году Минфину нужно занять 3,7 триллиона рублей, чтобы сбалансировать бюджет. В 2020-м ситуацию спасли госбанки, скупавшие ОФЗ на рублевые резервы. По мнению Дмитрия Воронова, завкафедрой прикладной экономики Технического университета УГМК, если неопределенность затянется, Минфин на это отреагирует и в итоге выполнит план. Правда, заимствования обойдутся дороже. В первом квартале надо разместить ОФЗ на триллион рублей, в частности, со сроком погашения до пяти лет — на 100 миллиардов, от пяти до десяти лет — на 450 миллиардов, от десяти лет — также на 450. "Возможно, ведомство предложит дисконт 5-15 б. п., чтобы продать бумаги в первом квартале, чтобы найти спрос. План наверняка выполнят, во всяком случае пока по-настоящему тревожных сигналов нет", — подтверждает Ващенко из "Фридом Финанс".Таким образом, скорее всего, долг подорожает. А в случае дефицита к приобретению ОФЗ, возможно, снова привлекут госбанки.

https://ria.ru/20201209/kapital-1588445290.html

https://ria.ru/20190913/1558637155.html

https://ria.ru/20210120/bayden-1593720707.html

https://ria.ru/20210115/strategiya-1593138089.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

облигации федерального займа (офз), центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), экономика