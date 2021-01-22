https://ria.ru/20210122/dogovor-1594179547.html

Россия приветствует настрой США продлить договор СНВ, заявили в МИД

Россия приветствует настрой США продлить договор СНВ, заявили в МИД

Россия приветствует настрой новой администрации Соединенных Штатов продлить Договор СНВ-3 (ДСНВ) на пять лет, заявила в пятницу официальный представитель... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T16:02

2021-01-22T16:02

2021-01-22T16:20

мария захарова

дональд трамп

в мире

россия

договор снв-3

сша

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Россия приветствует настрой новой администрации Соединенных Штатов продлить Договор СНВ-3 (ДСНВ) на пять лет, заявила в пятницу официальный представитель российского МИД Мария Захарова."Подобный настрой можем только приветствовать. Россия последовательно выступала и выступает за принятие такого решения", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского дипведомства.Как отметила Захарова, в Москве готовы "не откладывая, вступить в контакт по линии внешнеполитических ведомств России и США для скорейшего оформления договорённости о продлении Договора о СНВ на пять лет"."Сделать это необходимо в самые сжатые сроки, учитывая, что его действие истекает 5 февраля 2021 года", - указала Захарова.Российско-американское соглашение СНВ-3, вступившее в силу 5 февраля 2011 года, предусматривает сокращение ядерных арсеналов двух стран таким образом, чтобы через семь лет после подписания и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня это единственный договор об ограничении вооружений, который действует между Россией и США.Администрация экс-президента США Дональда Трампа считала, что в текущем виде оно не отвечает интересам Вашингтона. Белый дом настаивал на выработке нового договора с привлечением Китая или на продлении соглашения, но с дополнительными условиями. Москва предлагала пролонгировать договор без каких-либо условий с заморозкой имеющихся ядерных арсеналов, но Трамп отверг эту инициативу.

https://ria.ru/20210122/sovfed-1594172289.html

https://ria.ru/20210122/dogovor-1594139688.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, дональд трамп, в мире, россия, договор снв-3, сша