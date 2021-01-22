https://ria.ru/20210122/diabet-1593987314.html

Жизнь не сахар: россияне жалуются на дефицит тестов для диабетиков

Жизнь не сахар: россияне жалуются на дефицит тестов для диабетиков

Ни один регион не обеспечивает больных диабетом необходимым количеством тест-полосок для измерения уровня сахара в крови. Это угрожает жизни пациентов, особенно РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T08:00

2021-01-22T08:00

2021-01-22T08:00

россия

диабет

общество

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости, Юлия Ахмедова. Ни один регион не обеспечивает больных диабетом необходимым количеством тест-полосок для измерения уровня сахара в крови. Это угрожает жизни пациентов, особенно уязвимых во время пандемии. Общественники надеются: поможет новый стандарт лечения. По подсчетам экспертов, без дополнительных пяти миллиардов рублей проблему не решить.Отсутствие контроля опасно для жизниУ обоих детей Полины Селезневой редкая мутация сахарного диабета типа MODY-1. Она передается по наследству и пока мало изучена. Болезнь сопровождается резкими перепадами глюкозы в крови — нужно постоянно регулировать уровень сахара с помощью глюкометра со сменными тест-полосками. Иначе — диабетическая кома.По распоряжению правительства тест-полоски для глюкометров внесены в перечень бесплатных медицинских изделий, отпускаемых по рецептам. Однако, по словам пациентов и их близких, этого недостаточно. Остальное закупают на свои деньги. Упаковка — 50 полосок — около тысячи рублей."В месяц только на них тратим примерно пять тысяч. Для нас это безумно дорого, — признается Селезнева. — На работу выйти не могу — за состоянием детей нужно все время следить. Отсутствие контроля просто опасно для жизни".Проблема с дефицитом полосок остро стоит и для больных сахарным диабетом первого типа (СД1) с хронической гипергликемией — повышенным сахаром в крови.По словам Березовской, она измеряет сахар у дочери в среднем десять раз в сутки: утром, после каждого приема пищи, физических нагрузок, до и после школы, а также ночью."Выгрызать" право на жизньКак отмечают родители детей с СД1, бесплатных тест-полосок не хватает и в Москве, и в регионах — там средства контроля приходится буквально "выгрызать" у чиновников."Вынуждены доказывать, что от частоты измерений зависит безопасность ребенка, — объясняет председатель Диабетического общества Курганской области Наталья Воробьева. — Но не все умеют отстаивать свои права. Покупают полоски за немалые деньги. А у нас регион — один из самых бедных".По ее словам, в Департаменте здравоохранения Курганской области считают, что детям достаточно пяти измерений в сутки.Проблема общая как для детей, так и для взрослых. У ее 30-летнего сына тоже СД1: глюкозу он измеряет минимум четыре раза в сутки, но в месяц получает всего 50 бесплатных полосок.Устаревшие стандартыДефицит тест-полосок связан с устаревшим стандартом лечения 2012 года, который предусматривает только четыре измерения в сутки, считает Юлия Панкова, мама ребенка с СД1, руководитель направления "Сахарный диабет" организации "Диаресурс-МГАРДИ".При этом в 2019-м Минздрав выпустил современные клинические рекомендации по лечению СД1 у детей. Там указано — тест-полоски должны давать из расчета от шести до десяти измерений в день. Однако новый стандарт так и не приняли.Небольшие деньги, которых нетВ нужном объеме больных сахарным диабетом не обеспечивают тест-полосками ни в одном регионе России. К такому выводу пришли эксперты секции "Медицина и фармацевтика" Совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере. Узнать потребности детей и взрослых в диагностических средствах поручила вице-премьер Татьяна Голикова.Как выяснили эксперты, в 2020-м каждый ребенок с сахарным диабетом первого типа получил в среднем лишь по три тест-полоски в сутки, каждый взрослый — меньше одной.В ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России подсчитали: детям с диабетом первого типа в год необходимо 137 миллионов тест-полосок, взрослым — 436 миллионов. В 2020-м детям выдали только 32% (44 миллиона) от необходимого объема , взрослым — 20% (88 миллионов).При этом он признает, что далеко не у всех регионов есть деньги на закупку необходимых средств."Финансовая нагрузка все больше. Прежде всего из-за орфанных заболеваний, которые требуют очень дорогостоящего лечения, — отмечает Родионов. — Мы понимаем, что на больных диабетом просто не хватает денег. Нужно разработать проект по борьбе с этим недугом на федеральном уровне и внести его в госпрограмму "Развитие здравоохранения".По подсчетам экспертов секции "Медицина и фармацевтика", на обеспечение взрослых и детей тест-полосками требуется дополнительно выделить свыше пяти миллиардов рублей.По словам Родионова, это небольшая сумма, с учетом того, что в России диабетом страдают больше пяти миллионов человек."В условиях пандемии они — в группе риска: выше вероятность осложнений и летального исхода", — подчеркивает он.РИА Новости направило в Минздрав России и Росздравнадзор вопросы о причинах дефицита тест-полосок. Ответа на момент публикации агентство не получило.

https://radiosputnik.ria.ru/20210120/sakhar-1593857005.html

https://ria.ru/20210113/diabet-1592884860.html

https://rsport.ria.ru/20201204/diabet-1587663294.html

https://ria.ru/20201130/diabet-1587066991.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201219/diabet-1590018243.html

https://ria.ru/20201221/vaktsinatsiya-1590206522.html

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россия, диабет, общество