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В Турции задержали более 20 боевиков ИГ*
В Турции задержали более 20 боевиков ИГ*
Турецкая служба безопасности провела операции против предполагаемых боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, в ходе которой были... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T10:30
2021-01-22T10:30
исламское государство
самсун
турция
анкара
в мире
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АНКАРА, 22 янв – РИА Новости. Турецкая служба безопасности провела операции против предполагаемых боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, в ходе которой были задержаны 24 человека, передает агентство Anadolu в пятницу.В столице Турции Анкаре задержаны десять членов группировки, обвиняемых в убийстве иностранного гражданина, чья национальность не уточняется. Также в пятницу по подозрению в причастности к ИГ* в провинции Самсун на севере Турции были арестованы еще 14 иностранных граждан, среди которых четверо граждан Сирии и 10 - Ирака."Исламское государство"* (ИГ) возникло в 2006 году путем слияния ряда террористических группировок. До 2013 года группировка относилась к числу рядовых суннитских автономных вооруженных формирований и насчитывала не более четырех тысяч человек. Группировка получила широкую известность летом 2014 года, когда боевики начали полномасштабное наступление на северные и западные районы Ирака. Наибольшую силу ИГ* набрало во время действий на территории Сирии, где воевало против правительственных сил.* Запрещенная в России террористическая организация
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исламское государство, самсун, турция, анкара, в мире

В Турции задержали более 20 боевиков ИГ*

10:30 22.01.2021
 
© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие полицейские
Турецкие полицейские - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
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АНКАРА, 22 янв – РИА Новости. Турецкая служба безопасности провела операции против предполагаемых боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, в ходе которой были задержаны 24 человека, передает агентство Anadolu в пятницу.
В столице Турции Анкаре задержаны десять членов группировки, обвиняемых в убийстве иностранного гражданина, чья национальность не уточняется. Также в пятницу по подозрению в причастности к ИГ* в провинции Самсун на севере Турции были арестованы еще 14 иностранных граждан, среди которых четверо граждан Сирии и 10 - Ирака.
"Исламское государство"* (ИГ) возникло в 2006 году путем слияния ряда террористических группировок. До 2013 года группировка относилась к числу рядовых суннитских автономных вооруженных формирований и насчитывала не более четырех тысяч человек. Группировка получила широкую известность летом 2014 года, когда боевики начали полномасштабное наступление на северные и западные районы Ирака. Наибольшую силу ИГ* набрало во время действий на территории Сирии, где воевало против правительственных сил.
* Запрещенная в России террористическая организация
Сотрудники иракских правоохранительных органов недалеко от места теракта в Багдаде - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
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Исламское государствоСамсунТурцияАнкараВ мире
 
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