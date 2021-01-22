https://ria.ru/20210122/boeviki-1594116025.html

В Турции задержали более 20 боевиков ИГ*

В Турции задержали более 20 боевиков ИГ*

Турецкая служба безопасности провела операции против предполагаемых боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, в ходе которой были... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T10:30

2021-01-22T10:30

2021-01-22T10:30

исламское государство

самсун

турция

анкара

в мире

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АНКАРА, 22 янв – РИА Новости. Турецкая служба безопасности провела операции против предполагаемых боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, в ходе которой были задержаны 24 человека, передает агентство Anadolu в пятницу.В столице Турции Анкаре задержаны десять членов группировки, обвиняемых в убийстве иностранного гражданина, чья национальность не уточняется. Также в пятницу по подозрению в причастности к ИГ* в провинции Самсун на севере Турции были арестованы еще 14 иностранных граждан, среди которых четверо граждан Сирии и 10 - Ирака."Исламское государство"* (ИГ) возникло в 2006 году путем слияния ряда террористических группировок. До 2013 года группировка относилась к числу рядовых суннитских автономных вооруженных формирований и насчитывала не более четырех тысяч человек. Группировка получила широкую известность летом 2014 года, когда боевики начали полномасштабное наступление на северные и западные районы Ирака. Наибольшую силу ИГ* набрало во время действий на территории Сирии, где воевало против правительственных сил.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20210122/terakt-1594095951.html

самсун

турция

анкара

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исламское государство, самсун, турция, анкара, в мире