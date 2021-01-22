https://ria.ru/20210122/blogersha-1594100974.html

Поругавшаяся с офицером ВСУ киевская блогерша объяснила "выбор" России

Поругавшаяся с офицером ВСУ киевская блогерша объяснила "выбор" России

Киевская блогерша Таисия Онацкая (di.rubens) объяснила, почему она выбрала Россию вместе Украины на видео в TikTok, из-за которого у нее возник конфликт с... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T06:43

2021-01-22T06:43

2021-01-22T06:43

tiktok

министерство обороны украины

украина

в мире

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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Киевская блогерша Таисия Онацкая (di.rubens) объяснила, почему она выбрала Россию вместе Украины на видео в TikTok, из-за которого у нее возник конфликт с офицером украинской армии Анатолием Штефаном. На ролике Онацкая, отвечая на вопросы другого блогера и выбирая одну из двух названных им стран, выбирает Россию, а не Украину. Какой конкретно критерий выбора был предложен блогерше, осталось за кадром. Штефан назвал поступок девушки постыдным, возмутило видео и других украинских радикалов. В ответ блогерша назвала офицера "позором украинской армии", который "воюет с мирным населением" и хочет "хайпа".Девушка рассказала в Instagram, что снимала блиц-опросы с участием других блогеров, на которых нужно было из двух предложенных вариантов ответа выбрать один. "Вопрос звучал так: какую страну ты бы хотела посетить. И на видео я должна была выбрать одну из предлагаемых стран. Логика была следующая: из двух стран выбрать наиболее интересную для путешествий", - заявила Онацкая.Она пояснила, что из предложенной пары "Россия — Украина" выбрала первую, так как уже живет на Украине и успела объездила всю страну.Кроме того, она обвинила Штефана в том, что он намеренно исказил содержание видео, обрезав часть ролика с ее выборами других стран. Также Онацкая пожаловалась на травлю и поступающие от радикалов угрозы, отметив, что те публикуют в Сети ее личные данные. При этом блогерша разместила видео, на котором "отвечает на контрольный вопрос от Министерства обороны Украины". "Для меня понятия выбора никогда не стояло и не будет стоять априори… Я украинка, и я горжусь этим", — заявила она.

https://ria.ru/20210105/blogersha-1592011387.html

https://ria.ru/20210121/ukraina-1593971107.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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tiktok, министерство обороны украины, украина, в мире