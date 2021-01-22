https://ria.ru/20210122/belorussiya-1594231250.html

Тихановская спрогнозировала новую волну протестов в Белоруссии

Тихановская спрогнозировала новую волну протестов в Белоруссии

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, находящаяся с визитом в Таллине, заявила, что весной ждёт новую волну протестного движения в Белоруссии, а... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T21:36

2021-01-22T21:36

2021-01-22T21:36

протесты в белоруссии

светлана тихановская

юри ратас

александр лукашенко

эстония

белоруссия

оон

таллин

литва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578678126_0:38:3155:1813_1920x0_80_0_0_8fa4bedb750fad60b821b61887d2f9c3.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 22 янв - РИА Новости. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, находящаяся с визитом в Таллине, заявила, что весной ждёт новую волну протестного движения в Белоруссии, а пока массовых демонстраций не было потому, что холодно.Тихановская прибыла в Эстонию, чтобы принять участие в неофициальном виртуальном заседании Совета безопасности ООН на тему свободы белорусских СМИ, которое состоялось в пятницу. Во время своего визита она также встретилась с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, премьером Юри Ратасом и депутатами эстонского парламента.По словам Тихановской, протесты против итогов выборов президента Белоруссии и действий силовиков не утихают в Белоруссии с августа, но они стали более локальны и малочисленны."Вы должны понимать, что сейчас протестное движение не прекращается. То, что массовых демонстраций не было, – это закономерно, потому что люди устали, и сейчас холодно. Но важно то, что в сердце и голове, это не изменилось. Сейчас народное движение будет нарастать и к весне вернется к прежним объемам. Однако все зависит от белорусов", - сказала Тихановская порталу эстонского телерадиовещания ERR.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, которая выехала в Литву. Против ряда членов оппозиции в Белоруссии возбуждены уголовные дела, в том числе по факту создания экстремистского формирования и руководства им с целью захвата государственной власти неконституционным путем.

https://ria.ru/20210122/belorussiya-1594147389.html

https://ria.ru/20210121/belorussiya-1593891650.html

эстония

белоруссия

таллин

литва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, юри ратас, александр лукашенко, эстония, белоруссия, оон, таллин, литва, в мире