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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210122/belorussiya-1594231250.html
Тихановская спрогнозировала новую волну протестов в Белоруссии
Тихановская спрогнозировала новую волну протестов в Белоруссии
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, находящаяся с визитом в Таллине, заявила, что весной ждёт новую волну протестного движения в Белоруссии, а... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T21:36
2021-01-22T21:36
протесты в белоруссии
светлана тихановская
юри ратас
александр лукашенко
эстония
белоруссия
оон
таллин
литва
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ХЕЛЬСИНКИ, 22 янв - РИА Новости. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, находящаяся с визитом в Таллине, заявила, что весной ждёт новую волну протестного движения в Белоруссии, а пока массовых демонстраций не было потому, что холодно.Тихановская прибыла в Эстонию, чтобы принять участие в неофициальном виртуальном заседании Совета безопасности ООН на тему свободы белорусских СМИ, которое состоялось в пятницу. Во время своего визита она также встретилась с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, премьером Юри Ратасом и депутатами эстонского парламента.По словам Тихановской, протесты против итогов выборов президента Белоруссии и действий силовиков не утихают в Белоруссии с августа, но они стали более локальны и малочисленны."Вы должны понимать, что сейчас протестное движение не прекращается. То, что массовых демонстраций не было, – это закономерно, потому что люди устали, и сейчас холодно. Но важно то, что в сердце и голове, это не изменилось. Сейчас народное движение будет нарастать и к весне вернется к прежним объемам. Однако все зависит от белорусов", - сказала Тихановская порталу эстонского телерадиовещания ERR.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, которая выехала в Литву. Против ряда членов оппозиции в Белоруссии возбуждены уголовные дела, в том числе по факту создания экстремистского формирования и руководства им с целью захвата государственной власти неконституционным путем.
https://ria.ru/20210122/belorussiya-1594147389.html
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светлана тихановская, юри ратас, александр лукашенко, эстония, белоруссия, оон, таллин, литва, в мире

Тихановская спрогнозировала новую волну протестов в Белоруссии

21:36 22.01.2021
 
© AP Photo / dpa / Kay NietfeldЛидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© AP Photo / dpa / Kay Nietfeld
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ХЕЛЬСИНКИ, 22 янв - РИА Новости. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, находящаяся с визитом в Таллине, заявила, что весной ждёт новую волну протестного движения в Белоруссии, а пока массовых демонстраций не было потому, что холодно.
Тихановская прибыла в Эстонию, чтобы принять участие в неофициальном виртуальном заседании Совета безопасности ООН на тему свободы белорусских СМИ, которое состоялось в пятницу. Во время своего визита она также встретилась с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, премьером Юри Ратасом и депутатами эстонского парламента.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
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По словам Тихановской, протесты против итогов выборов президента Белоруссии и действий силовиков не утихают в Белоруссии с августа, но они стали более локальны и малочисленны.
"Вы должны понимать, что сейчас протестное движение не прекращается. То, что массовых демонстраций не было, – это закономерно, потому что люди устали, и сейчас холодно. Но важно то, что в сердце и голове, это не изменилось. Сейчас народное движение будет нарастать и к весне вернется к прежним объемам. Однако все зависит от белорусов", - сказала Тихановская порталу эстонского телерадиовещания ERR.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, которая выехала в Литву. Против ряда членов оппозиции в Белоруссии возбуждены уголовные дела, в том числе по факту создания экстремистского формирования и руководства им с целью захвата государственной власти неконституционным путем.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяЮри РатасАлександр ЛукашенкоЭстонияБелоруссияООНТаллинЛитваВ мире
 
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