Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Участники акции протеста пенсионеров Марш мудрости в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210122/belorussiya-1594225655.html
Россия внедрила журналистов в Белоруссию, заявил американский дипломат
Россия внедрила журналистов в Белоруссию, заявил американский дипломат
Исполняющий обязанности постпреда США при ООН Ричард Миллс на неофициальной встрече Совбеза заявил, что США обеспокоены желанием РФ "вмешаться" в ситуацию в... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T20:40
2021-01-22T20:40
протесты в белоруссии
дмитрий полянский
александр лукашенко
совет безопасности оон
белоруссия
норвегия
оон
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575678794_0:216:2873:1832_1920x0_80_0_0_a6169169316c4ea28eec7034bc39faa7.jpg
ООН, 22 янв - РИА Новости. Исполняющий обязанности постпреда США при ООН Ричард Миллс на неофициальной встрече Совбеза заявил, что США обеспокоены желанием РФ "вмешаться" в ситуацию в Белоруссии и следят за тем, как Россия "внедрила" своих журналистов в белорусские государственные СМИ.Миллс принимает участие в неофициальной встрече Совбеза по так называемой "формуле Арриа" (не предполагающей обязательного участия всех членов СБ ООН) на тему свободы белорусских СМИ. Мероприятие проходит по инициативе Эстонии, Франции, Ирландии, Норвегии, Великобритании и США. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский уже назвал явной провокацией и попыткой вмешаться в дела Белоруссии неформальную встречу СБ ООН по теме свободы СМИ в Белоруссии."Мы поддерживаем суверенитет, независимость и территориальную целостность Белоруссии. Мы глубоко обеспокоены желанием России вмешаться... И мы внимательно следим за действиями России, в том числе за внедрением ее журналистов из контролируемых государством российских СМИ в белорусские государственные издания", - заявил он, добавив, что "российские специалисты заменили белорусских журналистов и технический персонал в этих изданиях".Журналисты белорусских государственных средств массовой информации массово стали увольняться после прошедших в августе 2020 года стране президентских выборов, при этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что эти сотрудники СМИ заранее приняли решение покинуть свои телеканалы и просто ждали момента, они "хайпанули". До этого Лукашенко сообщал, что пригласил группу российских тележурналистов в свой пул, чтобы белорусские коллеги увидели, "как они работают".По словам Миллса, США призывают правительство Белоруссии немедленно освободить журналистов, которые были задержаны за свою работу.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов. По данным Белорусской ассоциации журналистов, в 2020 году зафиксировано 480 задержаний журналистов в Белоруссии, 97 сотрудников СМИ отбывали административный арест, девять журналистов находятся в изоляции в качестве подозреваемых либо обвиняемых по уголовным делам.
https://ria.ru/20210122/belorussiya-1594147389.html
https://ria.ru/20210118/latushko-1593541983.html
белоруссия
норвегия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575678794_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_3e1e320459925fe811d84b7ff55fcfaf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий полянский, александр лукашенко, совет безопасности оон, белоруссия, норвегия, оон, сша, в мире

Россия внедрила журналистов в Белоруссию, заявил американский дипломат

20:40 22.01.2021
 
© Sputnik / Виктор ТолочкоПротесты в Минске
Протесты в Минске - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Читать ria.ru в
ООН, 22 янв - РИА Новости. Исполняющий обязанности постпреда США при ООН Ричард Миллс на неофициальной встрече Совбеза заявил, что США обеспокоены желанием РФ "вмешаться" в ситуацию в Белоруссии и следят за тем, как Россия "внедрила" своих журналистов в белорусские государственные СМИ.
Миллс принимает участие в неофициальной встрече Совбеза по так называемой "формуле Арриа" (не предполагающей обязательного участия всех членов СБ ООН) на тему свободы белорусских СМИ. Мероприятие проходит по инициативе Эстонии, Франции, Ирландии, Норвегии, Великобритании и США. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский уже назвал явной провокацией и попыткой вмешаться в дела Белоруссии неформальную встречу СБ ООН по теме свободы СМИ в Белоруссии.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
Вчера, 13:23Протесты в Белоруссии
Лукашенко заявил, что Белоруссия не рухнет на колени
"Мы поддерживаем суверенитет, независимость и территориальную целостность Белоруссии. Мы глубоко обеспокоены желанием России вмешаться... И мы внимательно следим за действиями России, в том числе за внедрением ее журналистов из контролируемых государством российских СМИ в белорусские государственные издания", - заявил он, добавив, что "российские специалисты заменили белорусских журналистов и технический персонал в этих изданиях".
Журналисты белорусских государственных средств массовой информации массово стали увольняться после прошедших в августе 2020 года стране президентских выборов, при этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что эти сотрудники СМИ заранее приняли решение покинуть свои телеканалы и просто ждали момента, они "хайпанули". До этого Лукашенко сообщал, что пригласил группу российских тележурналистов в свой пул, чтобы белорусские коллеги увидели, "как они работают".
По словам Миллса, США призывают правительство Белоруссии немедленно освободить журналистов, которые были задержаны за свою работу.
Бывший министр культуры Белоруссии Павел Латушко на пресс-конференции членов Координационного совета оппозиции в Минске. - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
18 января, 15:57Протесты в Белоруссии
Белоруссия инициирует международный розыск оппозиционера Латушко
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов. По данным Белорусской ассоциации журналистов, в 2020 году зафиксировано 480 задержаний журналистов в Белоруссии, 97 сотрудников СМИ отбывали административный арест, девять журналистов находятся в изоляции в качестве подозреваемых либо обвиняемых по уголовным делам.
 
Протесты в БелоруссииДмитрий ПолянскийАлександр ЛукашенкоСовет Безопасности ООНБелоруссияНорвегияООНСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:53Врач назвал самую опасную мутацию коронавируса
06:50Раскрыт рецепт "идеальной" жаренной курицы
06:36Трамп не раскрывает свои планы на жизнь после президентства
06:34Поклонская заявила, что готова показать Кравчуку Крым
06:07Депутат ГД предложил сажать за вовлечение подростков в незаконные митинги
05:45Российский дипломат напомнил в СБ ООН о закрытии Sputnik в Эстонии
05:19Сын Трампа объяснил, почему пользуется Telegram
04:28Эксперт: "трампизм" будет влиять на внешнюю политику США и при Байдене
04:24Сбросившая 40 килограммов женщина назвала главный секрет похудения
04:13В США разрешили смешивать разные вакцины от COVID-19
03:35В ВОЗ объяснили летальность "британского" штамма коронавируса
03:24На Сахалине рассказали о состоянии двух спасшихся при пожаре детей
03:22В Киеве признали субсидии "угнетающими достоинство" украинцев
03:13Бизнесмен из Мексики заявил о покупке двух миллионов доз "Спутника V"
03:07Источники: кандидату в главы представительства НАСА в РФ отказали в визе
02:37На Сахалине двое детей погибли при пожаре в частном доме
02:34Лидер ХДС не увидел оснований для отмены антироссийских санкций ЕС
02:28В Новой Москве двух мужчин застрелили в ходе конфликта на празднике
02:25Лидер ХДС ответил на призыв Европарламента по "Северному потоку — 2"
02:17Эксперт назвал способы обмана клиентов банков при закрытии вклада
Лента новостейМолния