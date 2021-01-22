https://ria.ru/20210122/belorussiya-1594225655.html
Россия внедрила журналистов в Белоруссию, заявил американский дипломат
Россия внедрила журналистов в Белоруссию, заявил американский дипломат
Исполняющий обязанности постпреда США при ООН Ричард Миллс на неофициальной встрече Совбеза заявил, что США обеспокоены желанием РФ "вмешаться" в ситуацию в... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T20:40
2021-01-22T20:40
2021-01-22T20:40
протесты в белоруссии
дмитрий полянский
александр лукашенко
совет безопасности оон
белоруссия
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оон
сша
в мире
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ООН, 22 янв - РИА Новости. Исполняющий обязанности постпреда США при ООН Ричард Миллс на неофициальной встрече Совбеза заявил, что США обеспокоены желанием РФ "вмешаться" в ситуацию в Белоруссии и следят за тем, как Россия "внедрила" своих журналистов в белорусские государственные СМИ.Миллс принимает участие в неофициальной встрече Совбеза по так называемой "формуле Арриа" (не предполагающей обязательного участия всех членов СБ ООН) на тему свободы белорусских СМИ. Мероприятие проходит по инициативе Эстонии, Франции, Ирландии, Норвегии, Великобритании и США. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский уже назвал явной провокацией и попыткой вмешаться в дела Белоруссии неформальную встречу СБ ООН по теме свободы СМИ в Белоруссии."Мы поддерживаем суверенитет, независимость и территориальную целостность Белоруссии. Мы глубоко обеспокоены желанием России вмешаться... И мы внимательно следим за действиями России, в том числе за внедрением ее журналистов из контролируемых государством российских СМИ в белорусские государственные издания", - заявил он, добавив, что "российские специалисты заменили белорусских журналистов и технический персонал в этих изданиях".Журналисты белорусских государственных средств массовой информации массово стали увольняться после прошедших в августе 2020 года стране президентских выборов, при этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что эти сотрудники СМИ заранее приняли решение покинуть свои телеканалы и просто ждали момента, они "хайпанули". До этого Лукашенко сообщал, что пригласил группу российских тележурналистов в свой пул, чтобы белорусские коллеги увидели, "как они работают".По словам Миллса, США призывают правительство Белоруссии немедленно освободить журналистов, которые были задержаны за свою работу.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов. По данным Белорусской ассоциации журналистов, в 2020 году зафиксировано 480 задержаний журналистов в Белоруссии, 97 сотрудников СМИ отбывали административный арест, девять журналистов находятся в изоляции в качестве подозреваемых либо обвиняемых по уголовным делам.
https://ria.ru/20210122/belorussiya-1594147389.html
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дмитрий полянский, александр лукашенко, совет безопасности оон, белоруссия, норвегия, оон, сша, в мире
ООН, 22 янв - РИА Новости.
Исполняющий обязанности постпреда США
при ООН
Ричард Миллс на неофициальной встрече Совбеза заявил, что США обеспокоены желанием РФ "вмешаться" в ситуацию в Белоруссии
и следят за тем, как Россия "внедрила" своих журналистов в белорусские государственные СМИ.
Миллс принимает участие в неофициальной встрече Совбеза по так называемой "формуле Арриа" (не предполагающей обязательного участия всех членов СБ ООН
) на тему свободы белорусских СМИ. Мероприятие проходит по инициативе Эстонии
, Франции
, Ирландии
, Норвегии
, Великобритании
и США. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский
уже назвал явной провокацией и попыткой вмешаться в дела Белоруссии неформальную встречу СБ ООН по теме свободы СМИ в Белоруссии.
"Мы поддерживаем суверенитет, независимость и территориальную целостность Белоруссии. Мы глубоко обеспокоены желанием России вмешаться... И мы внимательно следим за действиями России, в том числе за внедрением ее журналистов из контролируемых государством российских СМИ в белорусские государственные издания", - заявил он, добавив, что "российские специалисты заменили белорусских журналистов и технический персонал в этих изданиях".
Журналисты белорусских государственных средств массовой информации массово стали увольняться после прошедших в августе 2020 года стране президентских выборов, при этом президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявлял, что эти сотрудники СМИ заранее приняли решение покинуть свои телеканалы и просто ждали момента, они "хайпанули". До этого Лукашенко сообщал, что пригласил группу российских тележурналистов в свой пул, чтобы белорусские коллеги увидели, "как они работают".
По словам Миллса, США призывают правительство Белоруссии немедленно освободить журналистов, которые были задержаны за свою работу.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов. По данным Белорусской ассоциации журналистов, в 2020 году зафиксировано 480 задержаний журналистов в Белоруссии, 97 сотрудников СМИ отбывали административный арест, девять журналистов находятся в изоляции в качестве подозреваемых либо обвиняемых по уголовным делам.