https://ria.ru/20210122/belorussiya-1594225655.html

Россия внедрила журналистов в Белоруссию, заявил американский дипломат

Россия внедрила журналистов в Белоруссию, заявил американский дипломат

Исполняющий обязанности постпреда США при ООН Ричард Миллс на неофициальной встрече Совбеза заявил, что США обеспокоены желанием РФ "вмешаться" в ситуацию в... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T20:40

2021-01-22T20:40

2021-01-22T20:40

протесты в белоруссии

дмитрий полянский

александр лукашенко

совет безопасности оон

белоруссия

норвегия

оон

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575678794_0:216:2873:1832_1920x0_80_0_0_a6169169316c4ea28eec7034bc39faa7.jpg

ООН, 22 янв - РИА Новости. Исполняющий обязанности постпреда США при ООН Ричард Миллс на неофициальной встрече Совбеза заявил, что США обеспокоены желанием РФ "вмешаться" в ситуацию в Белоруссии и следят за тем, как Россия "внедрила" своих журналистов в белорусские государственные СМИ.Миллс принимает участие в неофициальной встрече Совбеза по так называемой "формуле Арриа" (не предполагающей обязательного участия всех членов СБ ООН) на тему свободы белорусских СМИ. Мероприятие проходит по инициативе Эстонии, Франции, Ирландии, Норвегии, Великобритании и США. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский уже назвал явной провокацией и попыткой вмешаться в дела Белоруссии неформальную встречу СБ ООН по теме свободы СМИ в Белоруссии."Мы поддерживаем суверенитет, независимость и территориальную целостность Белоруссии. Мы глубоко обеспокоены желанием России вмешаться... И мы внимательно следим за действиями России, в том числе за внедрением ее журналистов из контролируемых государством российских СМИ в белорусские государственные издания", - заявил он, добавив, что "российские специалисты заменили белорусских журналистов и технический персонал в этих изданиях".Журналисты белорусских государственных средств массовой информации массово стали увольняться после прошедших в августе 2020 года стране президентских выборов, при этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что эти сотрудники СМИ заранее приняли решение покинуть свои телеканалы и просто ждали момента, они "хайпанули". До этого Лукашенко сообщал, что пригласил группу российских тележурналистов в свой пул, чтобы белорусские коллеги увидели, "как они работают".По словам Миллса, США призывают правительство Белоруссии немедленно освободить журналистов, которые были задержаны за свою работу.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов. По данным Белорусской ассоциации журналистов, в 2020 году зафиксировано 480 задержаний журналистов в Белоруссии, 97 сотрудников СМИ отбывали административный арест, девять журналистов находятся в изоляции в качестве подозреваемых либо обвиняемых по уголовным делам.

https://ria.ru/20210122/belorussiya-1594147389.html

https://ria.ru/20210118/latushko-1593541983.html

белоруссия

норвегия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий полянский, александр лукашенко, совет безопасности оон, белоруссия, норвегия, оон, сша, в мире