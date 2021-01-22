https://ria.ru/20210122/belorussiya-1594147389.html
Лукашенко заявил, что Белоруссия не рухнет на колени
Лукашенко заявил, что Белоруссия не рухнет на колени
Белоруссия в 2021 году "на колени не рухнет", но в своем развитии республике необходимо будет учесть неопределенную ситуацию в мире, связанную, в том числе, с... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T13:23
2021-01-22T13:23
2021-01-22T13:23
протесты в белоруссии
коронавирус covid-19
коронавирусы
леонид заяц
александр лукашенко
могилевская область
белоруссия
в мире
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МИНСК, 22 янв - РИА Новости. Белоруссия в 2021 году "на колени не рухнет", но в своем развитии республике необходимо будет учесть неопределенную ситуацию в мире, связанную, в том числе, с пандемией коронавируса COVID-19, а также внешним и внутренним давлением, заявил в пятницу белорусский лидер Александр Лукашенко.Как сообщает пресс-служба главы государства, он принял с докладом губернатора Могилевской области Леонида Зайца. Лукашенко, в частности, поинтересовался у чиновника, что еще необходимо сделать, чтобы Могилевская область прибавила в своем развитии. При этом, по словам президента, надо учитывать, что нынешний год - особенный."Определенностей никаких нет: мы не знаем, как будет развиваться мировая экономика - очень большое падение, как будет развиваться пандемия, которая влияет не только на умы людей, но и на экономику, как в мире пойдут глобальные процессы, - вы видите, какая турбулентность даже в оплоте демократии. Поэтому много неопределенностей, и это все надо учитывать. И ограниченность средств, и определенное давление со всех сторон: изнутри, извне. Мы, конечно, на колени не рухнем, это однозначно, но в развитии мы это должны учитывать", - сказал Лукашенко.По словам белорусского лидера, властям надо мобилизовать все, что есть, а потом "браться за что-то новое". "Будем исходить из этого", - добавил он.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.
https://ria.ru/20210119/belorussiya-1593691126.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, леонид заяц, александр лукашенко, могилевская область, белоруссия, в мире
МИНСК, 22 янв - РИА Новости. Белоруссия
в 2021 году "на колени не рухнет", но в своем развитии республике необходимо будет учесть неопределенную ситуацию в мире, связанную, в том числе, с пандемией коронавируса COVID-19, а также внешним и внутренним давлением, заявил в пятницу белорусский лидер Александр Лукашенко
.
Как сообщает пресс-служба главы государства, он принял с докладом губернатора Могилевской области Леонида Зайца
. Лукашенко, в частности, поинтересовался у чиновника, что еще необходимо сделать, чтобы Могилевская область
прибавила в своем развитии. При этом, по словам президента, надо учитывать, что нынешний год - особенный.
"Определенностей никаких нет: мы не знаем, как будет развиваться мировая экономика - очень большое падение, как будет развиваться пандемия, которая влияет не только на умы людей, но и на экономику, как в мире пойдут глобальные процессы, - вы видите, какая турбулентность даже в оплоте демократии. Поэтому много неопределенностей, и это все надо учитывать. И ограниченность средств, и определенное давление со всех сторон: изнутри, извне. Мы, конечно, на колени не рухнем, это однозначно, но в развитии мы это должны учитывать", - сказал Лукашенко.
По словам белорусского лидера, властям надо мобилизовать все, что есть, а потом "браться за что-то новое". "Будем исходить из этого", - добавил он.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.