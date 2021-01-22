https://ria.ru/20210122/bayden-1594147043.html

Защитники прав мусульман в США приветствовали отмену ограничений на въезд

Защитники прав мусульман в США приветствовали отмену ограничений на въезд

Крупнейшая в США организация по защите прав мусульман - Совет по американо-исламским отношениям (CAIR) приветствует решение президента страны Джо Байдена об... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T13:20

2021-01-22T13:20

2021-01-22T15:30

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

джо байден

сша

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ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Крупнейшая в США организация по защите прав мусульман - Совет по американо-исламским отношениям (CAIR) приветствует решение президента страны Джо Байдена об отмене ограничений на въезд для представителей ряда мусульманских стран, заявила РИА Новости ее представитель Зайнаб Чодри."Мы признательны президенту Байдену за то, что он в первый день сдержал свое слово... Мы планируем вести работу в конгрессе по законопроекту, который гарантировал бы, чтобы такой проблемы больше не было", - сказала Чодри.В среду демократ Джо Байден принес присягу и вступил в должность президента США. Его приоритетами будут борьба с COVID-19, климат, расовая справедливость, экономика, здравоохранение, иммиграция и восстановление позиций США в мире, сообщил Белый дом. В первый день на посту президента Байден подписал ряд указов, включая возвращение США во Всемирную организацию здравоохранения и Парижское соглашение по климату, отмену ограничений на въезд в США представителей ряда мусульманских стран и прекращение строительства стены на границе с Мексикой.

https://ria.ru/20210121/ssha-1593934290.html

сша

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новости - религия и мировоззрение, джо байден, сша