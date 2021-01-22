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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210122/bayden-1594147043.html
Защитники прав мусульман в США приветствовали отмену ограничений на въезд
Защитники прав мусульман в США приветствовали отмену ограничений на въезд
Крупнейшая в США организация по защите прав мусульман - Совет по американо-исламским отношениям (CAIR) приветствует решение президента страны Джо Байдена об... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T13:20
2021-01-22T15:30
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
джо байден
сша
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ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Крупнейшая в США организация по защите прав мусульман - Совет по американо-исламским отношениям (CAIR) приветствует решение президента страны Джо Байдена об отмене ограничений на въезд для представителей ряда мусульманских стран, заявила РИА Новости ее представитель Зайнаб Чодри."Мы признательны президенту Байдену за то, что он в первый день сдержал свое слово... Мы планируем вести работу в конгрессе по законопроекту, который гарантировал бы, чтобы такой проблемы больше не было", - сказала Чодри.В среду демократ Джо Байден принес присягу и вступил в должность президента США. Его приоритетами будут борьба с COVID-19, климат, расовая справедливость, экономика, здравоохранение, иммиграция и восстановление позиций США в мире, сообщил Белый дом. В первый день на посту президента Байден подписал ряд указов, включая возвращение США во Всемирную организацию здравоохранения и Парижское соглашение по климату, отмену ограничений на въезд в США представителей ряда мусульманских стран и прекращение строительства стены на границе с Мексикой.
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новости - религия и мировоззрение, джо байден, сша

Защитники прав мусульман в США приветствовали отмену ограничений на въезд

13:20 22.01.2021 (обновлено: 15:30 22.01.2021)
 
© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкАмериканский флаг возле здания Капитолия США во время инаугурации избранного президента Джо Байдена
Американский флаг возле здания Капитолия США во время инаугурации избранного президента Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Юки Ивамура
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ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Крупнейшая в США организация по защите прав мусульман - Совет по американо-исламским отношениям (CAIR) приветствует решение президента страны Джо Байдена об отмене ограничений на въезд для представителей ряда мусульманских стран, заявила РИА Новости ее представитель Зайнаб Чодри.
"Мы признательны президенту Байдену за то, что он в первый день сдержал свое слово... Мы планируем вести работу в конгрессе по законопроекту, который гарантировал бы, чтобы такой проблемы больше не было", - сказала Чодри.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
21 января, 01:22Религия и мировоззрение
Байден отменил ограничения на въезд в США из ряда мусульманских стран
В среду демократ Джо Байден принес присягу и вступил в должность президента США. Его приоритетами будут борьба с COVID-19, климат, расовая справедливость, экономика, здравоохранение, иммиграция и восстановление позиций США в мире, сообщил Белый дом. В первый день на посту президента Байден подписал ряд указов, включая возвращение США во Всемирную организацию здравоохранения и Парижское соглашение по климату, отмену ограничений на въезд в США представителей ряда мусульманских стран и прекращение строительства стены на границе с Мексикой.
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеДжо БайденСША
 
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