https://ria.ru/20210122/avariya-1594044470.html

Уралец выжил после страшного ДТП и кардинально изменил жизнь

Уралец выжил после страшного ДТП и кардинально изменил жизнь

Николай Кочнев живет в Сочи, работает инструктором по сноуборду и участвует в соревнованиях. Однако все это дается 35-летнему мужчине нелегко. Четыре года назад РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T08:00

2021-01-22T08:00

2021-01-22T14:17

сноуборд

паралимпийский комитет россии

адлер

московская область (подмосковье)

сочи

паралимпийские игры

авария

дтп

общество

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости, Мария Марикян. Николай Кочнев живет в Сочи, работает инструктором по сноуборду и участвует в соревнованиях. Однако все это дается 35-летнему мужчине нелегко. Четыре года назад после аварии ему ампутировали правую ногу по колено. Несмотря ни на что, Кочнев не потерял веру в себя, возобновил тренировки и добился желаемого — стал членом паралимпийской сборной."Зачем ей такой?"В августе 2017-го Николай ехал из Сочи в Адлер на мотоцикле. "Опаздывал на работу: я тогда катал на катере людей, увлекающихся вейкбордингом. Пересекал сплошную, объезжая пробку, на скорости не больше 30 километров в час. И не заметил автомобиль, двигавшийся со стороны второстепенной дороги. Помню все смутно: удар, лежу на асфальте. Попытался встать — не смог. Правая нога как-то неестественно болталась. В шоковом состоянии я не сразу почувствовал боль".Очевидцы вызвали скорую. Врачам не удалось спасти поврежденную конечность — ампутировали по колено. "Также диагностировали перелом бедра со смещением. Влетевший в меня водитель так и не заглянул в больницу. Зато сразу же нанял адвоката, — рассказывает РИА Новости Николай. — На место аварии прибыли полицейские, осмотрели, оформили протокол, составили схему ДТП. Опрашивали свидетелей. Со мной поговорили, когда я пришел в себя. Все материалы должны были передать независимому эксперту. И тишина".Впрочем, Кочневу тогда было не до разбирательств. "Девушка в положении. Думал, бросит меня: зачем ей такой? Но она меня поддержала. Вскоре мы поженились"."Мечтал о большом спорте"К моменту аварии Николай жил в Сочи год: перебрался туда из Краснотурьинска Свердловской области. "Отучившись в колледже, устроился машинистом газокомпрессорных установок. В 24 года увлекся сноубордингом. Так затянуло, что в двадцать семь окончил специальные курсы и получил категорию инструктора. Один из отпусков провел в Сочи. Понравилось очень — решил переехать. В сезон работал на горе инструктором, а в межсезонье отдыхал. Летом и осенью организовывал для туристов полеты на флайборде, катание на гидроцикле и катере".После ДТП о прежних увлечениях пришлось забыть. Но только на время. Выписали Кочнева через месяц. "Еще в больнице начал искать фирмы, изготавливающие протезы. Мне нужен был хороший: отказываться от активного образа жизни я не хотел. Первый купил в январе 2018-го. Государство позже компенсировало расходы. Решил все самостоятельно сделать, поскольку по льготе надо долго ждать. Да и выдают некачественные, — объясняет собеседник. — Компания, куда я обратился за протезом, помогла также с оформлением инвалидности. Не представляю, как можно самостоятельно справиться с бюрократией, да еще в таком состоянии".Протез стоимостью чуть больше трехсот тысяч не был приспособлен для сноуборда. Но, едва восстановившись, Николай встал на доску. "Мечтал всегда о большом спорте. Стал готовиться к своему первому чемпионату России по сноуборду для людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Подумал: когда, если не сейчас? Состязания назначили на февраль 2018-го — всего через месяц после того, как я надел протез".Николай подыскивал тренера, который смог бы его "подтянуть". "Нашел представителя спортшколы из Московской области. Занимались дистанционно: я снимал на камеру, как катаюсь, отправлял наставнику, и мы разбирали ошибки. Было и несколько очных тренировок непосредственно перед чемпионатом — он, к слову, проходил на Сахалине".Первый старт был неудачным: Кочнев оказался в травматологическом отделении. "Ничего серьезного — упал, повредил колено. Походил на костылях и встал на ноги". Оправившись, вернулся к занятиям с инструктором, больше тренировался в свободное время — готовился к следующим соревнованиям. "Я познакомился с людьми, у которых травмы серьезнее моих. Увидев их уровень, понял: есть над чем работать, — говорит собеседник. — Но в полную силу заниматься не мог — беспокоила нога".Николай думал, что это из-за физических нагрузок. Однако выяснилось, что первую операцию сделали не так, как надо. "Мне должны были аккуратно спилить большеберцовую кость. На деле она была не скругленная, а будто бы заостренная, и разрывала мягкие ткани, из-за чего воспаления фактически не прекращались. Медики твердили, что культя еще формируется, "все заживет". Но становилось только хуже. Повторную операцию провели осенью 2018-го. Успешно. Понадобился другой протез. Опять купил сам — компенсировали частично".Кочнев возобновил тренировки и выступил на чемпионате. "Занял первое место, стал членом паралимпийской сборной России. Именно этого я и добивался. Сейчас нахожусь в резерве"."Думал, всех перепугаю"Большой спорт пришлось на время оставить. "Жена, двое детей: не могу уйти с головой в сноуборд. Есть определенные риски для здоровья, — объясняет Николай. — После чемпионата в моей жизни мало что изменилось. Разве что дали новый протез — тренер посодействовал. И Паралимпийский комитет помог. Нашел наконец постоянную работу: отвечаю за безопасность пассажиров на канатной дороге".В перерывах между сменами он обучает катанию на сноуборде. Далеко не все подопечные в курсе того, что он без ноги. "Те, кто знают, возвращаются ко мне на индивидуальные тренировки снова и снова. Их мотивирует то, что я стою на доске не хуже тех, у кого обе конечности. В первое время, конечно, я скрывал травму. Думал, всех перепугаю. Но зря переживал".Кочнев признается: он не воспринимает себя как человека с ограниченными возможностями. Ведет активный образ жизни, водит семью в походы. "Первым делом, когда встаю утром, надеваю протез — уже привык. Вначале были так называемые фантомные боли: ноги нет, а я ее чувствую. Но теперь все в прошлом. Спасибо той, которая постоянно рядом, — супруге. Она никогда меня не жалела: относилась ко мне так же, как и до аварии".Принять себя таким, помимо прочего, помогла похожая история, случившаяся с его дедом в конце 50-х: "Он увлекался мотоциклами. Прямо как я. Попал в аварию, ампутировали левую ногу по колено. У него тоже был протез — тяжелый, громадный, неудобный. Но он жил, как раньше: работал на заводе электриком, ездил на мотоцикле, ходил в лес, вел хозяйство. Это у нас семейное!"Родители Николая с юности отговаривали сына от мотоцикла. "Сравнивали меня с дедом. Мы с ним похожи: если уж заинтересовались чем-то — не оторвать. Он всегда и во всем служил примером. В живых я его не застал — умер, когда меня еще не было".Сейчас в приоритете семья, Кочнев планирует построить частный дом. Он убежден, что из любой ситуации можно найти выход: "Трудности есть у всех. Вопрос в том, как мы их преодолеваем". Но и со спортом Николай не прощается: не исключает, что вернется на соревнования, — благодаря адреналину он удержался на плаву и физически, и морально.

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адлер

московская область (подмосковье)

сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сноуборд, паралимпийский комитет россии, адлер, московская область (подмосковье), сочи, паралимпийские игры, авария, дтп, общество