https://ria.ru/20210122/arkheologi-1594094655.html

Археологи обнаружили на северо-западе Перу детские гробницы инков

Археологи обнаружили на северо-западе Перу детские гробницы инков

Министерство культуры Перу сообщило о новых находках при реставрации 500-летнего церемониального комплекса народа инков в Тукуме на северо-западе страны - среди РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T01:29

2021-01-22T01:29

2021-01-22T01:29

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МЕХИКО, 22 янв - РИА Новости. Министерство культуры Перу сообщило о новых находках при реставрации 500-летнего церемониального комплекса народа инков в Тукуме на северо-западе страны - среди гробниц местной знати обнаружены два детских захоронения и лама.Исследования показали, что памятник культуры в регионе Ламбаеке был построен в четыре этапа и поначалу выполнял церемониальную функцию. При раскопках в погребальном комплексе, помимо самих глиняных пирамид-склепов, были обнаружены стены, полы, тротуары, фасады, ступени, коридоры, камин, остатки семян, кости верблюдов, медные иглы, остатки текстиля и различной керамики.В первые три года раскопок в Тукуме близ города Чиклайо обнаружили кладбище с 45 человеческими захоронениями и погребальные подношения знатных инков. Археологи продолжают раскопки, консервацию и реставрацию строений комплекса, а также создание цифровой модели памятника.

https://ria.ru/20210120/sarkofagi-1593747082.html

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