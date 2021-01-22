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Археологи обнаружили на северо-западе Перу детские гробницы инков
Археологи обнаружили на северо-западе Перу детские гробницы инков
Министерство культуры Перу сообщило о новых находках при реставрации 500-летнего церемониального комплекса народа инков в Тукуме на северо-западе страны - среди РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T01:29
2021-01-22T01:29
2021-01-22T01:29
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МЕХИКО, 22 янв - РИА Новости. Министерство культуры Перу сообщило о новых находках при реставрации 500-летнего церемониального комплекса народа инков в Тукуме на северо-западе страны - среди гробниц местной знати обнаружены два детских захоронения и лама.Исследования показали, что памятник культуры в регионе Ламбаеке был построен в четыре этапа и поначалу выполнял церемониальную функцию. При раскопках в погребальном комплексе, помимо самих глиняных пирамид-склепов, были обнаружены стены, полы, тротуары, фасады, ступени, коридоры, камин, остатки семян, кости верблюдов, медные иглы, остатки текстиля и различной керамики.В первые три года раскопок в Тукуме близ города Чиклайо обнаружили кладбище с 45 человеческими захоронениями и погребальные подношения знатных инков. Археологи продолжают раскопки, консервацию и реставрацию строений комплекса, а также создание цифровой модели памятника.
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перу, в мире
МЕХИКО, 22 янв - РИА Новости.
Министерство культуры Перу
сообщило о новых находках при реставрации 500-летнего церемониального комплекса народа инков в Тукуме на северо-западе страны - среди гробниц местной знати обнаружены два детских захоронения и лама.
"На этапе 2020 года на территории кладбища был обнаружен второй уровень захоронений, в котором зарегистрированы два захоронения детей и ламы, не имеющей признаков жертвоприношения", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Исследования показали, что памятник культуры в регионе Ламбаеке был построен в четыре этапа и поначалу выполнял церемониальную функцию. При раскопках в погребальном комплексе, помимо самих глиняных пирамид-склепов, были обнаружены стены, полы, тротуары, фасады, ступени, коридоры, камин, остатки семян, кости верблюдов, медные иглы, остатки текстиля и различной керамики.
В первые три года раскопок в Тукуме близ города Чиклайо обнаружили кладбище с 45 человеческими захоронениями и погребальные подношения знатных инков. Археологи продолжают раскопки, консервацию и реставрацию строений комплекса, а также создание цифровой модели памятника.