https://ria.ru/20210122/aktsii-1594236730.html

Псковский губернатор предостерег от участия в несанкционированных акциях

Псковский губернатор предостерег от участия в несанкционированных акциях

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении прокомментировал призывы на несанкционированные митинги 23 января, напомнив о... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T23:29

2021-01-22T23:29

2021-01-22T23:29

распространение коронавируса

михаил ведерников

генеральная прокуратура рф

псковская область

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв - РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении прокомментировал призывы на несанкционированные митинги 23 января, напомнив о сложной эпидемиологической ситуации и действующих ограничениях по коронавирусу."Нет никаких вопросов к тем, кто планирует высказать свою гражданскую позицию законным способом. Однако все знают, что сегодня массовые мероприятия на территории Псковской области запрещены, и связано это с эпидемиологической ситуацией. Это общее требование для всех", - сказал Михаил Ведерников в видеообращении.По его словам, особые опасения вызывает вовлечение несовершеннолетних в противозаконные мероприятия."Ещё раз напоминаю про сложную эпидситуацию. У нас только начинает выравниваться статистика. Поэтому, пожалуйста, дайте возможность выдохнуть медицинским работникам, которые уже почти год работают без перерывов и отдыха", - добавил Ведерников.Ранее сообщалось, что МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210122/mitingi-1594229713.html

https://ria.ru/20210122/arest-1594224742.html

псковская область

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2021

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михаил ведерников, генеральная прокуратура рф, псковская область, общество