https://ria.ru/20210122/aktsii-1594236730.html
Псковский губернатор предостерег от участия в несанкционированных акциях
Псковский губернатор предостерег от участия в несанкционированных акциях
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении прокомментировал призывы на несанкционированные митинги 23 января, напомнив о... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T23:29
2021-01-22T23:29
2021-01-22T23:29
распространение коронавируса
михаил ведерников
генеральная прокуратура рф
псковская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564272626_0:117:3072:1845_1920x0_80_0_0_1b17aebafc9336f6f2ab856d18201e70.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв - РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении прокомментировал призывы на несанкционированные митинги 23 января, напомнив о сложной эпидемиологической ситуации и действующих ограничениях по коронавирусу."Нет никаких вопросов к тем, кто планирует высказать свою гражданскую позицию законным способом. Однако все знают, что сегодня массовые мероприятия на территории Псковской области запрещены, и связано это с эпидемиологической ситуацией. Это общее требование для всех", - сказал Михаил Ведерников в видеообращении.По его словам, особые опасения вызывает вовлечение несовершеннолетних в противозаконные мероприятия."Ещё раз напоминаю про сложную эпидситуацию. У нас только начинает выравниваться статистика. Поэтому, пожалуйста, дайте возможность выдохнуть медицинским работникам, которые уже почти год работают без перерывов и отдыха", - добавил Ведерников.Ранее сообщалось, что МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210122/mitingi-1594229713.html
https://ria.ru/20210122/arest-1594224742.html
псковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564272626_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_8b5337f1a5600f19d3102bad72c2782c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил ведерников, генеральная прокуратура рф, псковская область, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв - РИА Новости.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников
в еженедельном видеообращении прокомментировал призывы на несанкционированные митинги 23 января, напомнив о сложной эпидемиологической ситуации и действующих ограничениях по коронавирусу
.
"Нет никаких вопросов к тем, кто планирует высказать свою гражданскую позицию законным способом. Однако все знают, что сегодня массовые мероприятия на территории Псковской области
запрещены, и связано это с эпидемиологической ситуацией. Это общее требование для всех", - сказал Михаил Ведерников в видеообращении.
По его словам, особые опасения вызывает вовлечение несовершеннолетних в противозаконные мероприятия.
"Ещё раз напоминаю про сложную эпидситуацию. У нас только начинает выравниваться статистика. Поэтому, пожалуйста, дайте возможность выдохнуть медицинским работникам, которые уже почти год работают без перерывов и отдыха", - добавил Ведерников.
Ранее сообщалось, что МВД России и Генпрокуратура
неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве
и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".
Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.