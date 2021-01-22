https://ria.ru/20210122/aktsii-1594204768.html

ГП напомнила об ответственности за организацию незаконных акций

ГП напомнила об ответственности за организацию незаконных акций

За призывы участвовать в несанкционированных акциях в России следует административная, а если речь идет о несовершеннолетних, и уголовная ответственность,... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T18:13

2021-01-22T18:13

2021-01-22T18:13

ольга ярославская

андрей иванов

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

москва

общество

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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. За призывы участвовать в несанкционированных акциях в России следует административная, а если речь идет о несовершеннолетних, и уголовная ответственность, напомнил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов."Призывы к участию в незаконных массовых акциях образуют состав административного правонарушения и могут повлечь наказание вплоть до административного ареста… Особо хочу отметить, вовлечение несовершеннолетних в указанную противоправную деятельность может образовывать состав преступления, предусмотренных статьями 150 и 151.2 УК РФ", - сказал Иванов.Если же во время публичного мероприятия будут зафиксированы провокации, попытки насильственных действий – "действия указанных лиц могут быть квалифицированы по статье 212 УК РФ (массовые беспорядки)".Между тем по факту звучащих в социальных сетях призывов СК РФ уже возбудил уголовное дело по статье "Вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий". Вычисляются авторы таких сообщений.МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.

https://ria.ru/20210122/aktsii-1594137814.html

https://ria.ru/20190726/1556886505.html

москва

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ольга ярославская, андрей иванов, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, москва, общество