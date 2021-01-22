https://ria.ru/20210122/aktsii-1594183837.html

Власти Башкирии призвали родителей не отпускать детей на акции 23 января

Власти Башкирии призвали родителей не отпускать детей на акции 23 января

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что власти республики через школы убеждают родителей не отпускать подростков на несанкционированные акции 23 января. РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T16:30

2021-01-22T16:30

2021-01-22T16:30

радий хабиров

республика башкортостан

александр горовой

лига безопасного интернета

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УФА, 22 янв – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что власти республики через школы убеждают родителей не отпускать подростков на несанкционированные акции 23 января.По его словам, в таких социальных сетях, как TikTok, который смотрят подростки 12-13 лет, идет агитация прийти на акцию 23 января."Специально проговаривали с министерством образования, чтобы как-то объяснить родителям через школы, через учителей, чтобы дети не ходили туда. Тем более этот митинг незаконный. Уведомление на него было подано заведомо с нарушением требований, которые существуют", - сказал глава Башкирии на заседании общественной палаты региона.Ранее Роскомнадзор сообщил, что решил привлечь соцсети к ответственности за распространение информации с призывами к подросткам участвовать в несанкционированных акциях, пригласил представителей компаний на составление протоколов об административных правонарушениях. Им грозят штрафы в размере от 800 тысяч рублей до 4 миллионов рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до 10% годовой выручки.Глава Лиги безопасного интернета, член ОП Екатерина Мизулина в свою очередь в четверг сообщила РИА Новости, что Лига безопасного интернета призвала правоохранительные органы провести расследование в связи с призывом детей к участию в несанкционированных акциях. Она уточнила, что обнаружено уже более 65 тысяч таких роликов и публикаций в сети, большинство из которых - в TikTok.Первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой заявил, что полиция готовится к охране порядка на несанкционированных акциях 23 января и будет привлекать к ответственности за призывы к участию в них.

https://ria.ru/20210122/perm-1594183172.html

https://ria.ru/20210122/deti-1594173403.html

республика башкортостан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

радий хабиров, республика башкортостан, александр горовой, лига безопасного интернета