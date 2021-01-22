https://ria.ru/20210122/aktsii-1594140386.html

В Кремле призвали не преувеличивать планируемые незаконные акции

В Кремле призвали не преувеличивать планируемые незаконные акции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не преувеличивать планируемые незаконные акции: он отметил, что есть провокаторы, которые призывают, их... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T12:45

2021-01-22T12:45

2021-01-22T12:45

алексей навальный

дмитрий песков

общество

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156156/50/1561565071_0:296:3115:2048_1920x0_80_0_0_2cd5e8085d0319526cf8878ea8edcca3.jpg

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не преувеличивать планируемые незаконные акции: он отметил, что есть провокаторы, которые призывают, их действия хорошо понятны, и правоохранители принимают меры."Послушайте, ну как таковой акции нет. Есть определенные провокаторы, которые призывают к этой акции. Действия провокаторов нам хорошо понятны. Они хорошо понятны правоохранительным органам, и принимаются соответствующие меры в отношении этих провокаторов. А что касается людей, ну сейчас-то нам чего заранее говорить", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, в чем в Кремле видят причину ажиотажа в соцсетях вокруг планируемой 23 января акции и чем могут быть недовольны россияне.Представитель Кремля призвал не забегать вперед, не преувеличивать и руководствоваться объективными данными."Давайте не будем, во-первых, ничего преувеличивать. Это первое. Давайте все-таки руководствоваться данными объективными. И давайте заранее не будем говорить о каких-то недовольных людях", - сказал он.Как добавил пресс-секретарь президента, есть недовольные люди, которые высказывают свою позицию, и эта позиция принимается во внимание."А что касается каких-то данных о завтрашних мероприятиях, давайте будем о них судить все-таки после завтра", - подчеркнул Песков.Ранее первый замглавы МВД РФ Александр Горовой заявил, что к ответственности будут привлечены "все, кто призывает очно, в интернете, путем рассылки писем" принять участие в несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский горсуд заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный.

https://ria.ru/20210122/aktsii-1594138497.html

https://ria.ru/20210121/roskomnadzor-1594046685.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, дмитрий песков, общество, политика