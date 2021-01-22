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В Кремле призвали не преувеличивать планируемые незаконные акции
В Кремле призвали не преувеличивать планируемые незаконные акции
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не преувеличивать планируемые незаконные акции: он отметил, что есть провокаторы, которые призывают, их... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T12:45
2021-01-22T12:45
алексей навальный
дмитрий песков
общество
политика
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не преувеличивать планируемые незаконные акции: он отметил, что есть провокаторы, которые призывают, их действия хорошо понятны, и правоохранители принимают меры."Послушайте, ну как таковой акции нет. Есть определенные провокаторы, которые призывают к этой акции. Действия провокаторов нам хорошо понятны. Они хорошо понятны правоохранительным органам, и принимаются соответствующие меры в отношении этих провокаторов. А что касается людей, ну сейчас-то нам чего заранее говорить", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, в чем в Кремле видят причину ажиотажа в соцсетях вокруг планируемой 23 января акции и чем могут быть недовольны россияне.Представитель Кремля призвал не забегать вперед, не преувеличивать и руководствоваться объективными данными."Давайте не будем, во-первых, ничего преувеличивать. Это первое. Давайте все-таки руководствоваться данными объективными. И давайте заранее не будем говорить о каких-то недовольных людях", - сказал он.Как добавил пресс-секретарь президента, есть недовольные люди, которые высказывают свою позицию, и эта позиция принимается во внимание."А что касается каких-то данных о завтрашних мероприятиях, давайте будем о них судить все-таки после завтра", - подчеркнул Песков.Ранее первый замглавы МВД РФ Александр Горовой заявил, что к ответственности будут привлечены "все, кто призывает очно, в интернете, путем рассылки писем" принять участие в несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский горсуд заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный.
https://ria.ru/20210122/aktsii-1594138497.html
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алексей навальный, дмитрий песков, общество, политика

В Кремле призвали не преувеличивать планируемые незаконные акции

12:45 22.01.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не преувеличивать планируемые незаконные акции: он отметил, что есть провокаторы, которые призывают, их действия хорошо понятны, и правоохранители принимают меры.
"Послушайте, ну как таковой акции нет. Есть определенные провокаторы, которые призывают к этой акции. Действия провокаторов нам хорошо понятны. Они хорошо понятны правоохранительным органам, и принимаются соответствующие меры в отношении этих провокаторов. А что касается людей, ну сейчас-то нам чего заранее говорить", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, в чем в Кремле видят причину ажиотажа в соцсетях вокруг планируемой 23 января акции и чем могут быть недовольны россияне.
Представитель Кремля призвал не забегать вперед, не преувеличивать и руководствоваться объективными данными.
"Давайте не будем, во-первых, ничего преувеличивать. Это первое. Давайте все-таки руководствоваться данными объективными. И давайте заранее не будем говорить о каких-то недовольных людях", - сказал он.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
Вчера, 12:35
Кремль предупредил студентов о последствиях участия в незаконных акциях
Как добавил пресс-секретарь президента, есть недовольные люди, которые высказывают свою позицию, и эта позиция принимается во внимание.
"А что касается каких-то данных о завтрашних мероприятиях, давайте будем о них судить все-таки после завтра", - подчеркнул Песков.
Ранее первый замглавы МВД РФ Александр Горовой заявил, что к ответственности будут привлечены "все, кто призывает очно, в интернете, путем рассылки писем" принять участие в несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального.
Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский горсуд заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный.
Социальные сети - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
21 января, 17:35
Роскомнадзор оштрафует шесть соцсетей за призывы на незаконные акции
 
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