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Полиция предупредила об ответственности за участие в акциях 23 января
Полиция предупредила об ответственности за участие в акциях 23 января
ГУМВД по Москве предупредило жителей столицы об ответственности за участие в несанкционированных акциях 23 января. РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T12:09
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гумвд
москва
общество
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. ГУМВД по Москве предупредило жителей столицы об ответственности за участие в несанкционированных акциях 23 января.В сообщении на сайте управления министерства внутренних дел отмечается, что за призывы к участию в несанкционированных акциях 23 января, которые сейчас распространяются в интернете, а также за участие в этих мероприятиях, предусмотрена ответственность в соответствии с законом.В сообщении также указывается, что попытки провести несогласованное массовое мероприятие будут расцениваться как угроза общественному порядку. Подобные попытки будут немедленно пресекать, а нарушителей привлекут к ответственности, предусмотренной законом.Полиция также призвала москвичей не поддаваться на провокации, не участвовать в несогласованных публичных мероприятиях и соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов.
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гумвд, москва, общество

Полиция предупредила об ответственности за участие в акциях 23 января

12:09 22.01.2021 (обновлено: 18:08 22.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. ГУМВД по Москве предупредило жителей столицы об ответственности за участие в несанкционированных акциях 23 января.
В сообщении на сайте управления министерства внутренних дел отмечается, что за призывы к участию в несанкционированных акциях 23 января, которые сейчас распространяются в интернете, а также за участие в этих мероприятиях, предусмотрена ответственность в соответствии с законом.
В сообщении также указывается, что попытки провести несогласованное массовое мероприятие будут расцениваться как угроза общественному порядку. Подобные попытки будут немедленно пресекать, а нарушителей привлекут к ответственности, предусмотренной законом.
Полиция также призвала москвичей не поддаваться на провокации, не участвовать в несогласованных публичных мероприятиях и соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов.
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