https://ria.ru/20210122/aktsii-1594134434.html

Полиция предупредила об ответственности за участие в акциях 23 января

Полиция предупредила об ответственности за участие в акциях 23 января

ГУМВД по Москве предупредило жителей столицы об ответственности за участие в несанкционированных акциях 23 января. РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T12:09

2021-01-22T12:09

2021-01-22T18:08

гумвд

москва

общество

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. ГУМВД по Москве предупредило жителей столицы об ответственности за участие в несанкционированных акциях 23 января.В сообщении на сайте управления министерства внутренних дел отмечается, что за призывы к участию в несанкционированных акциях 23 января, которые сейчас распространяются в интернете, а также за участие в этих мероприятиях, предусмотрена ответственность в соответствии с законом.В сообщении также указывается, что попытки провести несогласованное массовое мероприятие будут расцениваться как угроза общественному порядку. Подобные попытки будут немедленно пресекать, а нарушителей привлекут к ответственности, предусмотренной законом.Полиция также призвала москвичей не поддаваться на провокации, не участвовать в несогласованных публичных мероприятиях и соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов.

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москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, москва, общество