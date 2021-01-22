Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука НГ 2021
Наука
https://ria.ru/20210122/aerostat-1594171994.html
Google внезапно закрыл амбициозный проект
Google внезапно закрыл амбициозный проект
Компания Alphabet (Google) сворачивает Project Loon, целью которого было создания сети беспроводное подключения к Интернету с помощью стратосферных шаров. О... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T15:27
2021-01-22T15:31
наука
google
интернет
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581966220_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_79f4398e62c6491d24541c71a652748d.jpg
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Компания Alphabet (Google) сворачивает Project Loon, целью которого было создания сети беспроводное подключения к Интернету с помощью стратосферных шаров. О закрытии амбициозной программы сообщается на официальном сайте проекта.Генеральный директор Loon Аластер Вестгарт объясняет это решение тем, что компании не удалось найти достаточное количество партнеров и инвесторов. Кроме того, проект так и не смог снизить затраты до достаточно низкого уровня для построения долгосрочного и устойчивого бизнеса."Разработка радикальных новых технологий по своей сути рискованна", — подытожил Вестгарт.Project Loon успешно испытывался еще в прошлом году. Так, 35 аэростатов запустили в Кении, где они работали в сетях местного оператора мобильной связи. Каждый воздушный шар обеспечивал покрытие до 80 квадратных километров.
https://ria.ru/20201028/aerostat-1581968711.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581966220_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_02aa72152f75be41ff84147ed8d4e4b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
google, интернет, технологии

Google внезапно закрыл амбициозный проект

15:27 22.01.2021 (обновлено: 15:31 22.01.2021)
 
© LoonАэростат Loon
Аэростат Loon - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© Loon
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Компания Alphabet (Google) сворачивает Project Loon, целью которого было создания сети беспроводное подключения к Интернету с помощью стратосферных шаров. О закрытии амбициозной программы сообщается на официальном сайте проекта.
Генеральный директор Loon Аластер Вестгарт объясняет это решение тем, что компании не удалось найти достаточное количество партнеров и инвесторов. Кроме того, проект так и не смог снизить затраты до достаточно низкого уровня для построения долгосрочного и устойчивого бизнеса.
Аэростат Loon - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября 2020, 17:36Наука
Аэростат с интернетом от Google провисел в воздухе 312 дней
"Разработка радикальных новых технологий по своей сути рискованна", — подытожил Вестгарт.
Project Loon успешно испытывался еще в прошлом году. Так, 35 аэростатов запустили в Кении, где они работали в сетях местного оператора мобильной связи. Каждый воздушный шар обеспечивал покрытие до 80 квадратных километров.
 
НаукаGoogleИнтернетТехнологии
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:50Раскрыт рецепт "идеальной" жаренной курицы
06:36Трамп не раскрывает свои планы на жизнь после президентства
06:34Поклонская заявила, что готова показать Кравчуку Крым
06:07Депутат ГД предложил сажать за вовлечение подростков в незаконные митинги
05:45Российский дипломат напомнил в СБ ООН о закрытии Sputnik в Эстонии
05:19Сын Трампа объяснил, почему пользуется Telegram
04:28Эксперт: "трампизм" будет влиять на внешнюю политику США и при Байдене
04:24Сбросившая 40 килограммов женщина назвала главный секрет похудения
04:13В США разрешили смешивать разные вакцины от COVID-19
03:35В ВОЗ объяснили летальность "британского" штамма коронавируса
03:24На Сахалине рассказали о состоянии двух спасшихся при пожаре детей
03:22В Киеве признали субсидии "угнетающими достоинство" украинцев
03:13Бизнесмен из Мексики заявил о покупке двух миллионов доз "Спутника V"
03:07Источники: кандидату в главы представительства НАСА в РФ отказали в визе
02:37На Сахалине двое детей погибли при пожаре в частном доме
02:34Лидер ХДС не увидел оснований для отмены антироссийских санкций ЕС
02:28В Новой Москве двух мужчин застрелили в ходе конфликта на празднике
02:25Лидер ХДС ответил на призыв Европарламента по "Северному потоку — 2"
02:17Эксперт назвал способы обмана клиентов банков при закрытии вклада
02:15Определена дата начала процесса по импичменту Трампу в сенате
Лента новостейМолния