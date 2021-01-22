https://ria.ru/20210122/aerostat-1594171994.html
Google внезапно закрыл амбициозный проект
Google внезапно закрыл амбициозный проект
Компания Alphabet (Google) сворачивает Project Loon, целью которого было создания сети беспроводное подключения к Интернету с помощью стратосферных шаров. О... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T15:27
2021-01-22T15:27
2021-01-22T15:31
наука
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технологии
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Компания Alphabet (Google) сворачивает Project Loon, целью которого было создания сети беспроводное подключения к Интернету с помощью стратосферных шаров. О закрытии амбициозной программы сообщается на официальном сайте проекта.Генеральный директор Loon Аластер Вестгарт объясняет это решение тем, что компании не удалось найти достаточное количество партнеров и инвесторов. Кроме того, проект так и не смог снизить затраты до достаточно низкого уровня для построения долгосрочного и устойчивого бизнеса."Разработка радикальных новых технологий по своей сути рискованна", — подытожил Вестгарт.Project Loon успешно испытывался еще в прошлом году. Так, 35 аэростатов запустили в Кении, где они работали в сетях местного оператора мобильной связи. Каждый воздушный шар обеспечивал покрытие до 80 квадратных километров.
https://ria.ru/20201028/aerostat-1581968711.html
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