https://ria.ru/20210122/aerostat-1594171994.html

Google внезапно закрыл амбициозный проект

Google внезапно закрыл амбициозный проект

Компания Alphabet (Google) сворачивает Project Loon, целью которого было создания сети беспроводное подключения к Интернету с помощью стратосферных шаров. О... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T15:27

2021-01-22T15:27

2021-01-22T15:31

наука

google

интернет

технологии

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Компания Alphabet (Google) сворачивает Project Loon, целью которого было создания сети беспроводное подключения к Интернету с помощью стратосферных шаров. О закрытии амбициозной программы сообщается на официальном сайте проекта.Генеральный директор Loon Аластер Вестгарт объясняет это решение тем, что компании не удалось найти достаточное количество партнеров и инвесторов. Кроме того, проект так и не смог снизить затраты до достаточно низкого уровня для построения долгосрочного и устойчивого бизнеса."Разработка радикальных новых технологий по своей сути рискованна", — подытожил Вестгарт.Project Loon успешно испытывался еще в прошлом году. Так, 35 аэростатов запустили в Кении, где они работали в сетях местного оператора мобильной связи. Каждый воздушный шар обеспечивал покрытие до 80 квадратных километров.

https://ria.ru/20201028/aerostat-1581968711.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

google, интернет, технологии