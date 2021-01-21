https://ria.ru/20210121/zemletryasenie-1594022076.html
На Филиппинах зафиксировали землетрясение магнитудой 7
На Филиппинах зафиксировали землетрясение магнитудой 7
Землетрясение магнитудой 7 произошло у побережья Филиппин, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T15:38
2021-01-21T15:38
2021-01-21T15:43
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7 произошло у побережья Филиппин, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 12.23 по времени UTC (15.23 мск). Эпицентр располагался в 219 километрах к юго-востоку от города Пундагитан. Очаг залегал на глубине 139 километров.Как сообщает местное издание Inquirer, землетрясение сильно ощущалось в одном из крупнейших городов Давао.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20171226/1511509320.html
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