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На Филиппинах зафиксировали землетрясение магнитудой 7
На Филиппинах зафиксировали землетрясение магнитудой 7
Землетрясение магнитудой 7 произошло у побережья Филиппин, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T15:38
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7 произошло у побережья Филиппин, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 12.23 по времени UTC (15.23 мск). Эпицентр располагался в 219 километрах к юго-востоку от города Пундагитан. Очаг залегал на глубине 139 километров.Как сообщает местное издание Inquirer, землетрясение сильно ощущалось в одном из крупнейших городов Давао.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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филиппины, в мире

На Филиппинах зафиксировали землетрясение магнитудой 7

15:38 21.01.2021 (обновлено: 15:43 21.01.2021)
 
© Depositphotos / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© Depositphotos / Konstantin Sutyagin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7 произошло у побережья Филиппин, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение было зафиксировано в 12.23 по времени UTC (15.23 мск). Эпицентр располагался в 219 километрах к юго-востоку от города Пундагитан. Очаг залегал на глубине 139 километров.
Как сообщает местное издание Inquirer, землетрясение сильно ощущалось в одном из крупнейших городов Давао.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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