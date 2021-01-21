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Онлайн-конференция о спальной системе Askona iSense
Онлайн-конференция о спальной системе Askona iSense
26 января в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную началу производства первой в России "умной" спальной системы с мониторингом и анализом здоровья сна Askona iSense.
2021-01-21T14:18
2021-01-21T14:18
анонсы
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Задать вопросУчастники:- президент группы компаний Askona Life Group Роман ЕРШОВ;- исполнительный директор группы компаний Askona Александр МАНЁНОК;- заведующий кафедрой дополнительного профессионального образования специалистов здравоохранения Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, научный руководитель Первого клинического медицинского центра Владимир ЕМЕЛЬЯНЕНКО.Модератор – телеведущая, журналистка Екатерина АНДРЕЕВА.Участники мероприятия расскажут о технологиях, используемых при создании "умной" спальной системы, а также об идеях, лежащих в основе разработки. Функционал базируется на специальных датчиках Sleep Track, которыми оснащен смарт-матрас iSense. Встроенные датчики способны проводить комплексную диагностику сна: узнавать его глубину, идентифицировать различные фазы, выявлять алгоритм, оценивать дыхательные процессы, сердцебиение и ряд других параметров. Полученные данные позволяют сделать анализ качества сна и дать рекомендации по его улучшению в приложении Askona Sleep. Новые разработки также помогут отслеживать параметры функционирования дыхательной системы.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о спальной системе Askona iSense

14:18 21.01.2021
 
Читать ria.ru в
26 января в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную началу производства первой в России "умной" спальной системы с мониторингом и анализом здоровья сна Askona iSense.
Задать вопрос

Участники:
- президент группы компаний Askona Life Group Роман ЕРШОВ;
- исполнительный директор группы компаний Askona Александр МАНЁНОК;
- заведующий кафедрой дополнительного профессионального образования специалистов здравоохранения Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, научный руководитель Первого клинического медицинского центра Владимир ЕМЕЛЬЯНЕНКО.

Модератор – телеведущая, журналистка Екатерина АНДРЕЕВА.

Участники мероприятия расскажут о технологиях, используемых при создании "умной" спальной системы, а также об идеях, лежащих в основе разработки. Функционал базируется на специальных датчиках Sleep Track, которыми оснащен смарт-матрас iSense. Встроенные датчики способны проводить комплексную диагностику сна: узнавать его глубину, идентифицировать различные фазы, выявлять алгоритм, оценивать дыхательные процессы, сердцебиение и ряд других параметров. Полученные данные позволяют сделать анализ качества сна и дать рекомендации по его улучшению в приложении Askona Sleep. Новые разработки также помогут отслеживать параметры функционирования дыхательной системы.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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