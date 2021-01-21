https://ria.ru/20210121/zdorove-1594007013.html

Онлайн-конференция о спальной системе Askona iSense

Онлайн-конференция о спальной системе Askona iSense

26 января в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную началу производства первой в России "умной" спальной системы с мониторингом и анализом здоровья сна Askona iSense.

2021-01-21T14:18

2021-01-21T14:18

2021-01-21T14:18

анонсы

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Задать вопросУчастники:- президент группы компаний Askona Life Group Роман ЕРШОВ;- исполнительный директор группы компаний Askona Александр МАНЁНОК;- заведующий кафедрой дополнительного профессионального образования специалистов здравоохранения Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, научный руководитель Первого клинического медицинского центра Владимир ЕМЕЛЬЯНЕНКО.Модератор – телеведущая, журналистка Екатерина АНДРЕЕВА.Участники мероприятия расскажут о технологиях, используемых при создании "умной" спальной системы, а также об идеях, лежащих в основе разработки. Функционал базируется на специальных датчиках Sleep Track, которыми оснащен смарт-матрас iSense. Встроенные датчики способны проводить комплексную диагностику сна: узнавать его глубину, идентифицировать различные фазы, выявлять алгоритм, оценивать дыхательные процессы, сердцебиение и ряд других параметров. Полученные данные позволяют сделать анализ качества сна и дать рекомендации по его улучшению в приложении Askona Sleep. Новые разработки также помогут отслеживать параметры функционирования дыхательной системы.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы