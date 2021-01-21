Онлайн-конференция о спальной системе Askona iSense
26 января в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную началу производства первой в России "умной" спальной системы с мониторингом и анализом здоровья сна Askona iSense.
Задать вопрос
Участники:
- президент группы компаний Askona Life Group Роман ЕРШОВ;
- исполнительный директор группы компаний Askona Александр МАНЁНОК;
- заведующий кафедрой дополнительного профессионального образования специалистов здравоохранения Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, научный руководитель Первого клинического медицинского центра Владимир ЕМЕЛЬЯНЕНКО.
Модератор – телеведущая, журналистка Екатерина АНДРЕЕВА.
Участники мероприятия расскажут о технологиях, используемых при создании "умной" спальной системы, а также об идеях, лежащих в основе разработки. Функционал базируется на специальных датчиках Sleep Track, которыми оснащен смарт-матрас iSense. Встроенные датчики способны проводить комплексную диагностику сна: узнавать его глубину, идентифицировать различные фазы, выявлять алгоритм, оценивать дыхательные процессы, сердцебиение и ряд других параметров. Полученные данные позволяют сделать анализ качества сна и дать рекомендации по его улучшению в приложении Askona Sleep. Новые разработки также помогут отслеживать параметры функционирования дыхательной системы.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- президент группы компаний Askona Life Group Роман ЕРШОВ;
- исполнительный директор группы компаний Askona Александр МАНЁНОК;
- заведующий кафедрой дополнительного профессионального образования специалистов здравоохранения Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, научный руководитель Первого клинического медицинского центра Владимир ЕМЕЛЬЯНЕНКО.
Модератор – телеведущая, журналистка Екатерина АНДРЕЕВА.
Участники мероприятия расскажут о технологиях, используемых при создании "умной" спальной системы, а также об идеях, лежащих в основе разработки. Функционал базируется на специальных датчиках Sleep Track, которыми оснащен смарт-матрас iSense. Встроенные датчики способны проводить комплексную диагностику сна: узнавать его глубину, идентифицировать различные фазы, выявлять алгоритм, оценивать дыхательные процессы, сердцебиение и ряд других параметров. Полученные данные позволяют сделать анализ качества сна и дать рекомендации по его улучшению в приложении Askona Sleep. Новые разработки также помогут отслеживать параметры функционирования дыхательной системы.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru