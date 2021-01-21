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Царь горы: на "Земле леопарда" рассказали, как живут большие кошки зимой
Царь горы: на "Земле леопарда" рассказали, как живут большие кошки зимой
Сотрудники национального парка "Земля леопарда" опубликовали в инстаграме фото и выложили видео больших кошек, которые гуляют по снегу, а также рассказали об... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T02:25
2021-01-21T02:25
2021-01-21T02:25
туризм
дикие животные
дальний восток
национальный парк "земля леопарда"
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Сотрудники национального парка "Земля леопарда" опубликовали в инстаграме фото и выложили видео больших кошек, которые гуляют по снегу, а также рассказали об особенностях жизни хищников в холодное время года."У этих зверей густая и длинная шерсть — она защищает от таежных морозов, — рассказывают эксперты про тигров. — Цвет зимой и летом не меняется, остается рыжим, но зимой немного светлее, чем летом. У хищника довольно широкие лапы, что помогает ходить по глубокому снегу".Сотрудники уточнили, что на территории нацпарка, зафиксирован 31 взрослый амурский тигр. Общая численность в России — около 580 особей."Властелин горного хребта осматривает свои владения" — так озаглавили видео, снятое в заповеднике.Дальневосточный леопард, уточняют сотрудники — охотник с очень широким спектром питания, добывает животных разных размеров: от мелких грызунов до крупных копытных. Но закон оптимизации энергии никто не отменял. Поэтому хищнику лучше один раз поймать большого оленя, чем несколько раз тратить силы на погоню за барсуками или ловлю рыбы в реках во время нереста. В норме взрослому леопарду нужно съедать около четырех килограммов мяса в день.
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дикие животные, дальний восток, национальный парк "земля леопарда", новости - туризм, приморский край
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости.
Сотрудники национального парка "Земля леопарда" опубликовали
в инстаграме фото и выложили
видео больших кошек, которые гуляют по снегу, а также рассказали об особенностях жизни хищников в холодное время года.
"У этих зверей густая и длинная шерсть — она защищает от таежных морозов, — рассказывают эксперты про тигров. — Цвет зимой и летом не меняется, остается рыжим, но зимой немного светлее, чем летом. У хищника довольно широкие лапы, что помогает ходить по глубокому снегу".
Сотрудники уточнили, что на территории нацпарка, зафиксирован 31 взрослый амурский тигр. Общая численность в России — около 580 особей.
"Властелин горного хребта осматривает свои владения" — так озаглавили видео, снятое в заповеднике.
Дальневосточный леопард, уточняют сотрудники — охотник с очень широким спектром питания, добывает животных разных размеров: от мелких грызунов до крупных копытных.
Но закон оптимизации энергии никто не отменял. Поэтому хищнику лучше один раз поймать большого оленя, чем несколько раз тратить силы на погоню за барсуками или ловлю рыбы в реках во время нереста. В норме взрослому леопарду нужно съедать около четырех килограммов мяса в день.