Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20210121/zapovednik-1593872285.html
Царь горы: на "Земле леопарда" рассказали, как живут большие кошки зимой
Царь горы: на "Земле леопарда" рассказали, как живут большие кошки зимой
Сотрудники национального парка "Земля леопарда" опубликовали в инстаграме фото и выложили видео больших кошек, которые гуляют по снегу, а также рассказали об... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T02:25
2021-01-21T02:25
туризм
дикие животные
дальний восток
национальный парк "земля леопарда"
новости - туризм
приморский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589536170_0:68:873:559_1920x0_80_0_0_c22a5b7bdfdf78614b079716ccd59d7a.jpg
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Сотрудники национального парка "Земля леопарда" опубликовали в инстаграме фото и выложили видео больших кошек, которые гуляют по снегу, а также рассказали об особенностях жизни хищников в холодное время года."У этих зверей густая и длинная шерсть — она защищает от таежных морозов, — рассказывают эксперты про тигров. — Цвет зимой и летом не меняется, остается рыжим, но зимой немного светлее, чем летом. У хищника довольно широкие лапы, что помогает ходить по глубокому снегу".Сотрудники уточнили, что на территории нацпарка, зафиксирован 31 взрослый амурский тигр. Общая численность в России — около 580 особей."Властелин горного хребта осматривает свои владения" — так озаглавили видео, снятое в заповеднике.Дальневосточный леопард, уточняют сотрудники — охотник с очень широким спектром питания, добывает животных разных размеров: от мелких грызунов до крупных копытных. Но закон оптимизации энергии никто не отменял. Поэтому хищнику лучше один раз поймать большого оленя, чем несколько раз тратить силы на погоню за барсуками или ловлю рыбы в реках во время нереста. В норме взрослому леопарду нужно съедать около четырех килограммов мяса в день.
https://ria.ru/20210120/tigry-1593743730.html
дальний восток
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589536170_0:0:873:654_1920x0_80_0_0_dc25a08afc245180280064f0bedfdcb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дикие животные, дальний восток, национальный парк "земля леопарда", новости - туризм, приморский край

Царь горы: на "Земле леопарда" рассказали, как живут большие кошки зимой

02:25 21.01.2021
 
© Фото : Нацпарк "Земля леопарда"Дальневосточный леопард Leo 148F
Дальневосточный леопард Leo 148F - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© Фото : Нацпарк "Земля леопарда"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Сотрудники национального парка "Земля леопарда" опубликовали в инстаграме фото и выложили видео больших кошек, которые гуляют по снегу, а также рассказали об особенностях жизни хищников в холодное время года.
"У этих зверей густая и длинная шерсть — она защищает от таежных морозов, — рассказывают эксперты про тигров. — Цвет зимой и летом не меняется, остается рыжим, но зимой немного светлее, чем летом. У хищника довольно широкие лапы, что помогает ходить по глубокому снегу".
Сотрудники уточнили, что на территории нацпарка, зафиксирован 31 взрослый амурский тигр. Общая численность в России — около 580 особей.
"Властелин горного хребта осматривает свои владения" — так озаглавили видео, снятое в заповеднике.
Дальневосточный леопард, уточняют сотрудники — охотник с очень широким спектром питания, добывает животных разных размеров: от мелких грызунов до крупных копытных.
Но закон оптимизации энергии никто не отменял. Поэтому хищнику лучше один раз поймать большого оленя, чем несколько раз тратить силы на погоню за барсуками или ловлю рыбы в реках во время нереста. В норме взрослому леопарду нужно съедать около четырех килограммов мяса в день.
Амурская тигрица - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
Вчера, 02:14Туризм
На Дальнем Востоке пытаются спасти истощенную и обмороженную тигрицу
 
ТуризмДикие животныеДальний ВостокНациональный парк "Земля леопарда"Новости - ТуризмПриморский край
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:32Синоптики рассказали, когда в Москву вернутся морозы
15:30Эксперт оценил возможность внедрения монетизации в Telegram
15:27В РФПИ ожидают публикации об испытаниях "Спутника V" на следующей неделе
15:27Власти Москвы подали в суд на "Что? Где? Когда?"
15:26В РФПИ оценили изменение требований к хранению вакцины "Спутник V"
15:24В вестибюле станции "Красные ворота" в Москве не нашли опасных предметов
15:15Украинский дипломат собрался потушить свет в Кремле
15:13Саудовская Аравия приостановила вакцинацию препаратом от Pfizer
15:04Слуцкий прокомментировал возвращение США в ВОЗ и соглашение по климату
15:02В Совфеде проконтролируют ситуацию с готовившими атаку на школу учениками
15:00В Петербурге нет случаев повторного заражения коронавирусом
14:59Байдену посоветовали признать провал санкций против России
14:56В России начали массово проверять квартиры
14:53Температура воздуха в конце января достигнет рекордных значений
14:52Лаборатория в Благовещенске получала ложные результаты тестов на COVID-19
14:49Врач назвал главную проблему при восстановлении после COVID-19
14:48Путин дал правительству поручения по восстановлению экономики
14:47Защита обжаловала арест Навального на 30 суток
14:45Россияне рассказали, как относятся к введению "ковидных паспортов"
14:39В РФПИ прокомментировали регистрацию Венгрией вакцины "Спутник V"
Лента новостейМолния