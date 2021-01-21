https://ria.ru/20210121/zakonoproekt-1594085884.html

В Госдуму внесли проект о трудовых гарантиях для сотрудников с детьми

В Госдуму внесли проект о трудовых гарантиях для сотрудников с детьми

Группа сенаторов внесла законопроект, по которому многодетных сотрудников с детьми до 14 лет можно будет привлекать к сверхурочной или ночной работе, а также... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T22:30

2021-01-21T22:30

2021-01-21T22:30

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общество

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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Группа сенаторов внесла законопроект, по которому многодетных сотрудников с детьми до 14 лет можно будет привлекать к сверхурочной или ночной работе, а также направлять в командировку только с их согласия, соответствующий документ опубликован в базе Госдумы.Изменения планируется внести в Трудовой кодекс РФ."Перечень работников, которые могут быть привлечены к работе в ночное время только с их письменного согласия, предлагается дополнить работниками, которые являются родителем, имеющим ребенка в возрасте до четырнадцати лет в случае, если другой родитель работает вахтовым методом, а также работниками, имеющими трех и более детей в возрасте до четырнадцати лет", - говорится в пояснительной записке.Кроме того, в статье 99 ТК РФ предлагается установить право на привлечение к сверхурочной работе только с письменного согласия для работников с тремя и более детьми, одиноких матерей или отцов с ребенком до 14 лет, а также в случае, если другой родитель работает вахтовым методом."Аналогичные изменения предлагается внести в статью 166 ТК РФ при направлении работников в командировку", - добавляется в записке.

https://ria.ru/20201219/zarplata-1590014798.html

https://ria.ru/20201223/rossiyane-1590581009.html

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россия, госдума рф, общество