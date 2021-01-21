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Роджер Уотерс выпустил клип на перезаписанную песню Pink Floyd
Роджер Уотерс выпустил клип на перезаписанную песню Pink Floyd
Роджер Уотерс выложил в Сеть клип на перезаписанную студийную версию песни "The Gunner’s dream” группы Pink Floyd. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T01:42
2021-01-21T01:42
уотерс роджер
культура
музыка
pink floyd
мартин лютер кинг
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Роджер Уотерс выложил в Сеть клип на перезаписанную студийную версию песни "The Gunner’s dream” группы Pink Floyd.В свое время она вошла в альбом "The Final cut" (1983) – последний, в котором принимал участие Уотерс в составе группы.Новая версия трека появилась в Сети 18 января — в день Мартина Лютера Кинга.Песню сопровождает черно-белое видео, начинается оно с фразы: "I had a dream" ("Я видел сон") – в шестиминутном клипе она повторяется несколько раз. "Вчера я посмотрел документальный фильм 2013 года "Человек, который спас мир". Его имя – Станислав Петров. За год до того, как Станислав спас весь Мир, в 1982-м я написал "The Gunner's Dream". Странно думать, что если бы Станислав не оказался в нужном месте в нужное время — нас не было бы в живых. Те, кому сейчас нет еще 37 лет, вообще не родились бы", — написал Роджер в своем инстаграме. "Всем, кроме этих кретинов, прекрасно известно, что у ядерного оружия нет цены. Также прекрасно известно, что они представляют собой бомбу замедленного действия, и если мы не обращаем на них внимание — нам же хуже. Всякое бывает. Станиславы в этом мире — редкая порода. Нам невероятно повезло", — добавил он."Если бы я правил миром, я завтра же утром избавился бы от ядерного оружия &lt;…&gt; Но миром нельзя править. Его можно только любить, уважать и им делиться", — уверен музыкант. В прошлом году Уотерс выпустил концертный фильм "Us + Them" про одноименный гастрольный тур.Фильм "Человек, который спас мир", рассказывает о реальных событиях 26 сентября 1983 года, когда советский подполковник Станислав Петров спас мир от возможной ядерной войны.
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уотерс роджер, музыка, pink floyd, мартин лютер кинг

Роджер Уотерс выпустил клип на перезаписанную песню Pink Floyd

01:42 21.01.2021
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Роджер Уотерс выложил в Сеть клип на перезаписанную студийную версию песни "The Gunner’s dream” группы Pink Floyd.
В свое время она вошла в альбом "The Final cut" (1983) – последний, в котором принимал участие Уотерс в составе группы.
Новая версия трека появилась в Сети 18 января — в день Мартина Лютера Кинга.
Песню сопровождает черно-белое видео, начинается оно с фразы: "I had a dream" ("Я видел сон") – в шестиминутном клипе она повторяется несколько раз.
"Вчера я посмотрел документальный фильм 2013 года "Человек, который спас мир". Его имя – Станислав Петров. За год до того, как Станислав спас весь Мир, в 1982-м я написал "The Gunner's Dream". Странно думать, что если бы Станислав не оказался в нужном месте в нужное время — нас не было бы в живых. Те, кому сейчас нет еще 37 лет, вообще не родились бы", — написал Роджер в своем инстаграме.
"Всем, кроме этих кретинов, прекрасно известно, что у ядерного оружия нет цены. Также прекрасно известно, что они представляют собой бомбу замедленного действия, и если мы не обращаем на них внимание — нам же хуже. Всякое бывает. Станиславы в этом мире — редкая порода. Нам невероятно повезло", — добавил он.
"Если бы я правил миром, я завтра же утром избавился бы от ядерного оружия <…> Но миром нельзя править. Его можно только любить, уважать и им делиться", — уверен музыкант.
В прошлом году Уотерс выпустил концертный фильм "Us + Them" про одноименный гастрольный тур.
Фильм "Человек, который спас мир", рассказывает о реальных событиях 26 сентября 1983 года, когда советский подполковник Станислав Петров спас мир от возможной ядерной войны.
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КультураУотерс РоджерМузыкаPink FloydМартин Лютер Кинг
 
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