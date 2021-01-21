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Кабмин России: группа высокого уровня СГ обсудила взаимодействие стран
Кабмин России: группа высокого уровня СГ обсудила взаимодействие стран
Группа высокого уровня Совета министров Союзного государства в четверг обсудила вопросы российско-белорусского торгово-экономического взаимодействия, а также... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-21T22:34
2021-01-21T22:34
2021-01-22T13:46
союзное государство
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алексей оверчук
белоруссия
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Группа высокого уровня Совета министров Союзного государства в четверг обсудила вопросы российско-белорусского торгово-экономического взаимодействия, а также проверила готовность тем для рассмотрения на предстоящих заседаниях Совета министров Союзного государства и Высшего государственного совета Союзного государства, сообщила пресс-служба российского кабмина.Особое внимание участники уделили степени готовности вопросов для рассмотрения на предстоящих заседаниях Совета министров Союзного государства и Высшего государственного совета Союзного государства, также была продолжена работа по интеграции информационных систем в сфере фитосанитарного контроля."Стороны также обсудили ход выполнения протокольных решений Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства. По итогам Постоянному комитету Союзного государства дано поручение подготовить проекты протокольных решений и обеспечить скоординированную работу по исполнению достигнутых договоренностей", - сообщила пресс-служба правительства РФ.Отмечается, что в заседании принял участие вице-премьер РФ Алексей Оверчук.Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, к его 20-летию предлагалось принять программу углубления интеграции. Сторонами в общей сложности разрабатывается 31 проект отраслевых дорожных карт, в том числе одна из них - об отмене роуминга между Белоруссией и Россией.
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россия, алексей оверчук, белоруссия
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Группа высокого уровня Совета министров Союзного государства в четверг обсудила вопросы российско-белорусского торгово-экономического взаимодействия, а также проверила готовность тем для рассмотрения на предстоящих заседаниях Совета министров Союзного государства и Высшего государственного совета Союзного государства, сообщила пресс-служба российского кабмина.
"В ходе заседания, прошедшего в режиме видеоконференции, рассмотрены актуальные задачи российско-белорусского торгово-экономического взаимодействия, включая сотрудничество в транспортной, гуманитарной и банковской сферах", - говорится в сообщении.
Особое внимание участники уделили степени готовности вопросов для рассмотрения на предстоящих заседаниях Совета министров Союзного государства и Высшего государственного совета Союзного государства, также была продолжена работа по интеграции информационных систем в сфере фитосанитарного контроля.
"Стороны также обсудили ход выполнения протокольных решений Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства. По итогам Постоянному комитету Союзного государства дано поручение подготовить проекты протокольных решений и обеспечить скоординированную работу по исполнению достигнутых договоренностей", - сообщила пресс-служба правительства РФ.
Отмечается, что в заседании принял участие вице-премьер РФ Алексей Оверчук
.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, к его 20-летию предлагалось принять программу углубления интеграции. Сторонами в общей сложности разрабатывается 31 проект отраслевых дорожных карт, в том числе одна из них - об отмене роуминга между Белоруссией и Россией.