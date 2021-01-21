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Минфин предложил изменить порог ввоза товаров при повторном въезде в ЕАЭС

Минфин предложил изменить порог ввоза товаров при повторном въезде в ЕАЭС

Минфин РФ предложил с 1 июля снизить беспошлинный порог ввоза товаров для личных целей при повторном въезде в ЕАЭС в течение месяца - до 50 евро и 10... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T12:43

2021-01-21T12:43

2021-01-21T13:04

россия

евразийский экономический союз

евразийская экономическая комиссия

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Минфин РФ предложил с 1 июля снизить беспошлинный порог ввоза товаров для личных целей при повторном въезде в ЕАЭС в течение месяца - до 50 евро и 10 килограммов, проект соответствующего решения совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.С 1 января 2019 года нормы, в пределах которых товары для личного пользования могут ввозиться физическими лицами в сопровождаемом и несопровождаемом багаже без уплаты таможенных платежей, составляют 500 евро и 25 килограммов. Согласно документу, Минфин предлагает сохранить эту норму для первого въезда в течение месяца, а для второго и последующих снизить."С 1 июля 2021 года – стоимость не превышает сумму, эквивалентную 500 евро, и (или) вес не превышает 25 кг одним физическим лицом один раз в течение ‎1 календарного месяца; стоимость не превышает сумму, эквивалентную 50 евро, и (или) вес не превышает 10 кг при втором и последующем случаях ввоза товаров одним физическим лицом в течение 1 календарного месяца", - говорится в документе.Анализ перемещения товаров на российском участке границы ЕАЭС свидетельствует, что физлица используют действующие нормы для ввоза товаров для торговли, указывает Минфин."При этом выявление коммерческого предназначения ввозимых физическими лицами товаров на этапе таможенного декларирования практически невозможно, поскольку стоимость и вес багажа, ввозимого отдельным физическим лицом, не превышает необлагаемых норм, а ассортимент багажа подбирается таким образом, чтобы в нем не содержалось товаров одного наименования и одного размера в количествах, превышающих разумные потребности физического лица", - добавляет министерство.

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россия, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия, министерство финансов рф (минфин россии), экономика