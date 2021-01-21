Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210121/vvoz-1593985159.html
Минфин предложил изменить порог ввоза товаров при повторном въезде в ЕАЭС
Минфин предложил изменить порог ввоза товаров при повторном въезде в ЕАЭС
Минфин РФ предложил с 1 июля снизить беспошлинный порог ввоза товаров для личных целей при повторном въезде в ЕАЭС в течение месяца - до 50 евро и 10... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T12:43
2021-01-21T13:04
россия
евразийский экономический союз
евразийская экономическая комиссия
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155963/13/1559631356_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_64fc6726453507c442290c9b88a23072.jpg
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Минфин РФ предложил с 1 июля снизить беспошлинный порог ввоза товаров для личных целей при повторном въезде в ЕАЭС в течение месяца - до 50 евро и 10 килограммов, проект соответствующего решения совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.С 1 января 2019 года нормы, в пределах которых товары для личного пользования могут ввозиться физическими лицами в сопровождаемом и несопровождаемом багаже без уплаты таможенных платежей, составляют 500 евро и 25 килограммов. Согласно документу, Минфин предлагает сохранить эту норму для первого въезда в течение месяца, а для второго и последующих снизить."С 1 июля 2021 года – стоимость не превышает сумму, эквивалентную 500 евро, и (или) вес не превышает 25 кг одним физическим лицом один раз в течение ‎1 календарного месяца; стоимость не превышает сумму, эквивалентную 50 евро, и (или) вес не превышает 10 кг при втором и последующем случаях ввоза товаров одним физическим лицом в течение 1 календарного месяца", - говорится в документе.Анализ перемещения товаров на российском участке границы ЕАЭС свидетельствует, что физлица используют действующие нормы для ввоза товаров для торговли, указывает Минфин."При этом выявление коммерческого предназначения ввозимых физическими лицами товаров на этапе таможенного декларирования практически невозможно, поскольку стоимость и вес багажа, ввозимого отдельным физическим лицом, не превышает необлагаемых норм, а ассортимент багажа подбирается таким образом, чтобы в нем не содержалось товаров одного наименования и одного размера в количествах, превышающих разумные потребности физического лица", - добавляет министерство.
https://ria.ru/20210115/zerno-1593173429.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155963/13/1559631356_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_6e9da94a763f0335db1bb763c9f9ef18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия, министерство финансов рф (минфин россии), экономика

Минфин предложил изменить порог ввоза товаров при повторном въезде в ЕАЭС

12:43 21.01.2021 (обновлено: 13:04 21.01.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкСотрудник таможенной службы РФ на контрольно-пропускном пункте
Сотрудник таможенной службы РФ на контрольно-пропускном пункте - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Минфин РФ предложил с 1 июля снизить беспошлинный порог ввоза товаров для личных целей при повторном въезде в ЕАЭС в течение месяца - до 50 евро и 10 килограммов, проект соответствующего решения совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
С 1 января 2019 года нормы, в пределах которых товары для личного пользования могут ввозиться физическими лицами в сопровождаемом и несопровождаемом багаже без уплаты таможенных платежей, составляют 500 евро и 25 килограммов. Согласно документу, Минфин предлагает сохранить эту норму для первого въезда в течение месяца, а для второго и последующих снизить.
"С 1 июля 2021 года – стоимость не превышает сумму, эквивалентную 500 евро, и (или) вес не превышает 25 кг одним физическим лицом один раз в течение ‎1 календарного месяца; стоимость не превышает сумму, эквивалентную 50 евро, и (или) вес не превышает 10 кг при втором и последующем случаях ввоза товаров одним физическим лицом в течение 1 календарного месяца", - говорится в документе.
Анализ перемещения товаров на российском участке границы ЕАЭС свидетельствует, что физлица используют действующие нормы для ввоза товаров для торговли, указывает Минфин.
Разгрузка пшеницы - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
15 января, 12:36
В России разработают механизм постоянных экспортных пошлин на зерно
"При этом выявление коммерческого предназначения ввозимых физическими лицами товаров на этапе таможенного декларирования практически невозможно, поскольку стоимость и вес багажа, ввозимого отдельным физическим лицом, не превышает необлагаемых норм, а ассортимент багажа подбирается таким образом, чтобы в нем не содержалось товаров одного наименования и одного размера в количествах, превышающих разумные потребности физического лица", - добавляет министерство.
 
РоссияЕвразийский экономический союзЕвразийская экономическая комиссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:32Синоптики рассказали, когда в Москву вернутся морозы
15:30Эксперт оценил возможность внедрения монетизации в Telegram
15:27В РФПИ ожидают публикации об испытаниях "Спутника V" на следующей неделе
15:27Власти Москвы подали в суд на "Что? Где? Когда?"
15:26В РФПИ оценили изменение требований к хранению вакцины "Спутник V"
15:24В вестибюле станции "Красные ворота" в Москве не нашли опасных предметов
15:15Украинский дипломат собрался потушить свет в Кремле
15:13Саудовская Аравия приостановила вакцинацию препаратом от Pfizer
15:04Слуцкий прокомментировал возвращение США в ВОЗ и соглашение по климату
15:02В Совфеде проконтролируют ситуацию с готовившими атаку на школу учениками
15:00В Петербурге нет случаев повторного заражения коронавирусом
14:59Байдену посоветовали признать провал санкций против России
14:56В России начали массово проверять квартиры
14:53Температура воздуха в конце января достигнет рекордных значений
14:52Лаборатория в Благовещенске получала ложные результаты тестов на COVID-19
14:49Врач назвал главную проблему при восстановлении после COVID-19
14:48Путин дал правительству поручения по восстановлению экономики
14:47Защита обжаловала арест Навального на 30 суток
14:45Россияне рассказали, как относятся к введению "ковидных паспортов"
14:39В РФПИ прокомментировали регистрацию Венгрией вакцины "Спутник V"
Лента новостейМолния