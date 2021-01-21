Москвичам напомнили о необходимости провести поверку счетчиков

"С января 2021 года управляющие компании и ресурсоснабжающие организации не будут принимать такие показания. Чтобы этого не произошло, нужно как можно быстрее выполнить поверку измерительных устройств с истекшим межпроверочным периодом. Временной интервал, в который необходимо произвести поверку, указан в паспорте прибора. Сроки поверки также можно узнать в бумажной версии единого платежного документа (ЕПД), при подаче показаний счетчиков на mos.ru или уточнив его у оператора горячей линии поверки счетчиков воды: +7 (495) 539-59-00. Подробную инструкцию о том, как производить поверку измерительных приборов можно найти на портале mos.ru", - говорится в сообщении.