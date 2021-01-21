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Москвичам напомнили о необходимости провести поверку счетчиков
Москвичам напомнили о необходимости провести поверку счетчиков
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы напоминает о необходимости провести поверку индивидуальных приборов учета воды, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-21T14:24
2021-01-25T14:25
москва сегодня: мегаполис для жизни
федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)
москва
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы напоминает о необходимости провести поверку индивидуальных приборов учета воды, сообщили в пресс-службе ведомства.Отмечается, что 1 января 2021 года завершилось действие моратория на поверку бытовых счетчиков, введенного правительством Российской Федерации в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, поскольку процедура поверки требует непосредственного нахождения специалиста в жилом помещении. Запрет действовал с 6 апреля 2020 года по 1 января 2021 год. В этот период для оплаты услуг принимались показания измерительных приборов с истекшим межповерочным интервалом.Сообщается, что выбрать надежную организацию, осуществляющую поверку, можно с помощью специального реестра на сайте Росаккредитации, где собрана достоверная формация об организациях-поверителях, имеющих действующую аккредитацию. Чтобы получить перечень компаний, работающих в Москве, необходимо указать город в поисковой строке и произвести поиск.
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федеральная служба по аккредитации (росаккредитация), москва

Москвичам напомнили о необходимости провести поверку счетчиков

14:24 21.01.2021 (обновлено: 14:25 25.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСчетчик учета горячей воды
Счетчик учета горячей воды - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы напоминает о необходимости провести поверку индивидуальных приборов учета воды, сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что 1 января 2021 года завершилось действие моратория на поверку бытовых счетчиков, введенного правительством Российской Федерации в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, поскольку процедура поверки требует непосредственного нахождения специалиста в жилом помещении. Запрет действовал с 6 апреля 2020 года по 1 января 2021 год. В этот период для оплаты услуг принимались показания измерительных приборов с истекшим межповерочным интервалом.
"С января 2021 года управляющие компании и ресурсоснабжающие организации не будут принимать такие показания. Чтобы этого не произошло, нужно как можно быстрее выполнить поверку измерительных устройств с истекшим межпроверочным периодом. Временной интервал, в который необходимо произвести поверку, указан в паспорте прибора. Сроки поверки также можно узнать в бумажной версии единого платежного документа (ЕПД), при подаче показаний счетчиков на mos.ru или уточнив его у оператора горячей линии поверки счетчиков воды: +7 (495) 539-59-00. Подробную инструкцию о том, как производить поверку измерительных приборов можно найти на портале mos.ru", - говорится в сообщении.
Сообщается, что выбрать надежную организацию, осуществляющую поверку, можно с помощью специального реестра на сайте Росаккредитации, где собрана достоверная формация об организациях-поверителях, имеющих действующую аккредитацию. Чтобы получить перечень компаний, работающих в Москве, необходимо указать город в поисковой строке и произвести поиск.
Табличка на здании Государственной жилищной инспекции города Москвы (Мосжилинспекции) - РИА Новости, 1920, 14.02.2020
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