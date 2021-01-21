https://ria.ru/20210121/vaktsinatsiya-1594080662.html

Воробьев рассказал, как проходит вакцинация в Подмосковье

Воробьев рассказал, как проходит вакцинация в Подмосковье

На сегодняшний день в Подмосковье от коронавирусной инфекции привито уже порядка 40 тысяч человек, заявил губернатор региона Андрей Воробьёв. РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T21:30

2021-01-21T21:30

2021-01-21T21:30

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общество

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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. На сегодняшний день в Подмосковье от коронавирусной инфекции привито уже порядка 40 тысяч человек, заявил губернатор региона Андрей Воробьёв."У нас в очень активной фазе вакцинация. ... Привито уже порядка 40 тысяч человек, в день плюс-минус 4-5 тысяч мы прививаем", - сказал Воробьёв в эфире телеканала "Россия 24".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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