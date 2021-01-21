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Воробьев рассказал, как проходит вакцинация в Подмосковье
Воробьев рассказал, как проходит вакцинация в Подмосковье
На сегодняшний день в Подмосковье от коронавирусной инфекции привито уже порядка 40 тысяч человек, заявил губернатор региона Андрей Воробьёв. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T21:30
2021-01-21T21:30
2021-01-21T21:30
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общество
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. На сегодняшний день в Подмосковье от коронавирусной инфекции привито уже порядка 40 тысяч человек, заявил губернатор региона Андрей Воробьёв."У нас в очень активной фазе вакцинация. ... Привито уже порядка 40 тысяч человек, в день плюс-минус 4-5 тысяч мы прививаем", - сказал Воробьёв в эфире телеканала "Россия 24".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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